【10/15(水)16:00-16:30 緊急開催】国内大手メーカーA社を襲ったランサム攻撃 。サイバー攻撃を防ぐために今すぐ行うべきセキュリティ最初の一手とは | 関通×マモリノジダイ 共催セミナー

中小企業の守備力を強くするメディア『マモリノジダイ』を運営する株式会社スリーエーコンサルティング（代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、2025年10月15日（水）16:00より、Zoomを利用したオンラインセミナー「国内大手メーカーを襲ったランサム攻撃 ── サイバー攻撃を防ぐために今すぐ行うべきセキュリティ最初の一手とは」を開催します。

本セミナーでは、2024年9月にランサムウェアによる深刻な被害を受けた株式会社関通の本部長・前田勝俊氏をお招きし、被害発生から復旧までの経緯や、実際の対応で得られた教訓を語っていただきます。また、情報漏洩が発生した可能性がある段階で、同社と連携して復旧対応にあたった当社からも、現場での対応プロセスや、企業が取るべき初動・再発防止のポイントを具体的に解説します。

「対岸の火事」ではないサイバーリスクを経営課題として認識し、「もし自社が被害に遭ったら」と真剣に考える皆様へ。株式会社関通が実際の被害経験から得た教訓と、あらゆる行動を起こし完全復旧に至るまでに得た対策を、余すことなくお伝えします。

「備えあれば憂いなし」。会社存続の危機に陥ってからでは遅いです。

本セミナーが、皆様の事業を守る一助となれば幸いです。

お申込みはこちら

https://mamorinojidai.jp/seminar/25101516/

※お申込みには会員登録が必要です（所要時間１分）

・こんな方におすすめ

・本セミナーで学べること

- 管理職（経営層、部門長、リーダー）の皆様- 情報システム、IT部門のご担当者様- 法務、内部監査、ガバナンスのご担当者様- サイバー攻撃、ランサムウェア、情報漏洩のリスク対策に関心のあるビジネスパーソンの方

【1】国内大手メーカーA社のサイバー攻撃概要



【2】関通へのサイバー攻撃当時の状況と復旧対応



【3】企業が今すぐ行うべきセキュリティ対策



【4】サイバー経営体制の構築を支援する『サイバーガバナンスラボ』について

・ご参加特典

30分の無料個別面談（オンライン）

後日、サイバー攻撃や情報リスク対策について株式会社関通に個別で相談できます。

※被害想定額の試算付き

・講師紹介

株式会社関通

コンサルティング部 本部長

前田勝俊



2006年に株式会社関通に入社。

情報システム、営業、総務、物流現場、複数部門を経験して経営全体に精通。

2024年9月にランサムウェアのサイバー攻撃被害を実体験。

対応から復旧を経験し、「どうすれば被害を防ぎ、万一の際に最短で復旧できるか」を徹底的に仕組み化。

現在は、得られた知見を体系化し、企業が最高のサイバー対策環境を整えられるよう支援する『サイバーガバナンスラボ』の販売責任者として活動中。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58111/table/239_1_4c937dbb0cc639251dfbeb15671180ad.jpg?v=202510090528 ]

「守る」視点で経営を強化。

リスク管理、コンプライアンス、内部統制など、現代ビジネスが直面するリスクマネジメントを多角的に分析し、未然に防ぐヒントとなる知識を提供する情報プラットフォームです。

