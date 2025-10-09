シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』期間限定イベント「怪奇！聖皮膜変化！」の開始！新キャラ「怪奇ミロク」、「アッシラ王」が登場！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「怪奇！聖皮膜変化！」が2025年10月9日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「創聖使の古儀 怪鱗動器・パーミンダロス」の開始、「羅魂棒と創聖童鬼１ガチャ」、「☆3確定 赤属性ガチャ」等を開始いたしました。
◆期間限定イベント「怪奇！聖皮膜変化！」について
期間限定イベント「怪奇！聖皮膜変化！」が公開されました。
本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。
イベントクエストを進めると、☆1キャラ「【ヘブン士】中和如来」を入手できます。
◆あらすじ
曼聖羅に属する創聖巡師・聖梵ミロクと創聖童鬼・アッシラ王は、
異聖メディアからの命で聖神ナディアの直轄治療都市、ヘブンシティに赴く。
到着間際、突如聖梵ミロクの姿が変化して……！？
開催期間
2025/10/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/17(金) 13:59
「星風の乱舞」交換可能期間
2025/10/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/24(金) 13:59
☆1キャラ「【ヘブン士】中和如来」
◆「羅魂棒と創聖童鬼１ガチャ」の開始！
新たな☆3キャラクター「[怪奇姿]怪奇ミロク」と、「[創聖童鬼]アッシラ王」が登場する、「羅魂棒と創聖童鬼１ガチャ」を開始いたしました。
ガチャのピックアップキャラクターの
・[怪奇姿]怪奇ミロク
・[創聖童鬼]アッシラ王
については、期間限定で排出確率がUPします。
新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター
開催期間
2025/10/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/21(火) 13:59
・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください
・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
・キャラクターの提供割合は均一ではございません
・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます
◆1.5周年記念カウントダウン「☆3確定 赤属性ガャ」の開始！
1.5周年記念カウントダウンの一環として、1回限定で、有償ジェム1,500個で回せる「☆3確定 赤属性ガチャ」を開始いたしました。
10連目は赤属性の☆3キャラ（ヘッド以外も含む）が確定となりますので、欲しい赤属性の☆3キャラを入手するチャンスです！
開催期間
2025/10/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/17(金) 13:59
※期間限定キャラを除く、リリース開始から「覚醒せし超念魔体とゴードン師１ガチャ」までに登場したキャラが排出されます
ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
※10連目は確定ですが、1～9連目は共通で、すべての属性が排出されます
◆ダメージチャレンジイベント「創聖使の古儀 怪鱗動器・パーミンダロス」の開始！
紫属性の「パーミンダロス」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。
100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。
また「天啓」付与に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。
また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール[創聖使]パーミンダロスを獲得できますので、ぜひご参加ください！
開催期間
2025/10/9(木) メンテナンス後～ 2025/10/17(金) 13:59
◆【闇神の謀略】新しい「強敵の記憶」を追加！
「闇神の謀略」に、新たな「強敵の記憶5」を追加いたしました。
※各「強敵の記憶」の「階層1」はクエストのクリア状況によらず初めから解放されています
※「闇神の謀略」は、メインクエスト「次代冒険編」1-10をクリアしたお客様が遊ぶことができます
◆「1.5周年記念カウントダウンログインボーナス」の開始！
本メンテナンス後より、ログインした際に毎日ジェム100個を最大9日間、最大でジェム900個を獲得できる、特別なログインボーナスを開始いたしました。
開催期間
2025/10/9(木) メンテナンス後～ 2025/10/17(金) 13:59
※期間中、ログインボーナスを獲得できるのは最大9回までです
※最終日の10/17は、AM4:00～13:59となります
◆「ドロップアップキャンペーン第2弾」の開始！
本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、
・ボスオーブのドロップ確率が2倍にアップする
・専用装備強化素材のドロップ量が2倍にアップする
キャンペーンを開始いたしました。
開催期間
2025/10/9(木) メンテナンス後～ 2025/10/17(金) 13:59
※イベントのボスオーブや、初回報酬は本キャンペーン対象外となります
◆ゲームの概要
ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。
お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！
さあビックリマンの世界へ旅立とう！
