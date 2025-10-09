シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』期間限定イベント「怪奇！聖皮膜変化！」の開始！新キャラ「怪奇ミロク」、「アッシラ王」が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「怪奇！聖皮膜変化！」が2025年10月9日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「創聖使の古儀 怪鱗動器・パーミンダロス」の開始、「羅魂棒と創聖童鬼１ガチャ」、「☆3確定 赤属性ガチャ」等を開始いたしました。

◆期間限定イベント「怪奇！聖皮膜変化！」について

期間限定イベント「怪奇！聖皮膜変化！」が公開されました。



本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

イベントクエストを進めると、☆1キャラ「【ヘブン士】中和如来」を入手できます。



◆あらすじ

曼聖羅に属する創聖巡師・聖梵ミロクと創聖童鬼・アッシラ王は、

異聖メディアからの命で聖神ナディアの直轄治療都市、ヘブンシティに赴く。

到着間際、突如聖梵ミロクの姿が変化して……！？

開催期間

2025/10/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/17(金) 13:59

「星風の乱舞」交換可能期間

2025/10/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/24(金) 13:59

☆1キャラ「【ヘブン士】中和如来」

◆「羅魂棒と創聖童鬼１ガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター「[怪奇姿]怪奇ミロク」と、「[創聖童鬼]アッシラ王」が登場する、「羅魂棒と創聖童鬼１ガチャ」を開始いたしました。

ガチャのピックアップキャラクターの

・[怪奇姿]怪奇ミロク

・[創聖童鬼]アッシラ王

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2025/10/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/21(火) 13:59

・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆1.5周年記念カウントダウン「☆3確定 赤属性ガャ」の開始！

1.5周年記念カウントダウンの一環として、1回限定で、有償ジェム1,500個で回せる「☆3確定 赤属性ガチャ」を開始いたしました。

10連目は赤属性の☆3キャラ（ヘッド以外も含む）が確定となりますので、欲しい赤属性の☆3キャラを入手するチャンスです！

開催期間

2025/10/9(木) メンテナンス終了後 ～ 2025/10/17(金) 13:59

※期間限定キャラを除く、リリース開始から「覚醒せし超念魔体とゴードン師１ガチャ」までに登場したキャラが排出されます

ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

※10連目は確定ですが、1～9連目は共通で、すべての属性が排出されます

◆ダメージチャレンジイベント「創聖使の古儀 怪鱗動器・パーミンダロス」の開始！

紫属性の「パーミンダロス」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「天啓」付与に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール[創聖使]パーミンダロスを獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2025/10/9(木) メンテナンス後～ 2025/10/17(金) 13:59

◆【闇神の謀略】新しい「強敵の記憶」を追加！

「闇神の謀略」に、新たな「強敵の記憶5」を追加いたしました。

※各「強敵の記憶」の「階層1」はクエストのクリア状況によらず初めから解放されています

※「闇神の謀略」は、メインクエスト「次代冒険編」1-10をクリアしたお客様が遊ぶことができます

◆「1.5周年記念カウントダウンログインボーナス」の開始！

本メンテナンス後より、ログインした際に毎日ジェム100個を最大9日間、最大でジェム900個を獲得できる、特別なログインボーナスを開始いたしました。

開催期間

2025/10/9(木) メンテナンス後～ 2025/10/17(金) 13:59

※期間中、ログインボーナスを獲得できるのは最大9回までです

※最終日の10/17は、AM4:00～13:59となります

◆「ドロップアップキャンペーン第2弾」の開始！

本メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、

・ボスオーブのドロップ確率が2倍にアップする

・専用装備強化素材のドロップ量が2倍にアップする

キャンペーンを開始いたしました。

開催期間

2025/10/9(木) メンテナンス後～ 2025/10/17(金) 13:59



※イベントのボスオーブや、初回報酬は本キャンペーン対象外となります

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

