PostgreSQL用全文検索拡張モジュール PGroonga 4.0.4をリリース

株式会社クリアコード（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：須藤 功平 以下、クリアコード）は、

PostgreSQL用全文検索拡張モジュールの最新版 PGroonga 4.0.4 を2025年10月2日にリリースしたことをお知らせします。

このリリースでは、2025年9月25日に正式リリースされた PostgreSQL 18 に、わずか1週間で対応しました。早い段階で最新版PostgreSQLとの互換性を実現しました。

加えて、PostgreSQL 18の新機能である「拡張モジュール提供の演算子でのインデックスを使ったソート」へも対応するなど、検索性能と利便性の両面で大きな改良を行っています。

■主な改良点

■ PGroongaについて

- PostgreSQL 18をサポート（リリースから1週間で対応）- PostgreSQL 18の新機能「拡張モジュール提供の演算子でのインデックスを使ったソート」に対応- - 従来は「全文検索で絞り込んだ結果を更新日時順にソート」というクエリーは、PGroongaが全文検索で絞り込み、その結果をPostgreSQLがソートしていました。PostgreSQL 18以降では、PGroongaが全文検索での絞り込みとソートもすべて処理できるようになり、絞り込んだレコード数が多ければ多いほど従来より高速になります。このようなユースケースはSNSの投稿やイベントログのメッセージなどの時系列データを扱う場合に多く、その場合は、PostgreSQL/PGroongaをアップグレードするだけで従来のクエリーが高速になる可能性があります。- Debian GNU/Linux trixie（2025年8月9日リリース）をサポート- AlmaLinux 10（2025年5月27日リリース）をサポート

PGroongaは、全文検索エンジン「Groonga」をPostgreSQLのインデックスとして統合する拡張モジュールです。

PostgreSQLに格納されたデータをそのまま全文検索でき、別システムへのデータ転送や同期を必要としません。“zero ETL”で高速な全文検索機能を使えるようになります。

このため、Elasticsearchなど外部検索エンジンと比較して、構成がシンプルで運用負荷が低く、整合性の高い検索システムを容易に構築できます。また、PostgreSQL上でSQLを使って、高速かつ日本語に強い全文検索を実行できます。リアルタイム更新、複数カラム検索、正規表現検索などの高度な検索機能もサポートしており、アプリケーション内の検索機能を効率的に実装できます。

"A PGroonga Logo" by The PGroonga Project, used under CC BY

公式サイト：https://pgroonga.github.io/ja/

■ PGroonga／PostgreSQL支援サービスのご案内

クリアコードでは、PGroongaおよびPostgreSQLの「導入支援・アップグレード支援・チューニング支援」を提供しています。

今回のPGroonga 4.0.4で追加された新機能を活用し、検索性能を最大限に引き出したい企業・開発者の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■クリアコードについて

クリアコードは、 2006年7月にフリーソフトウェア開発者を中心に設立したソフトウェア開発会社です。

Fluentd/Apache Arrow/Groonga/組み込みシステム向け開発/ブラウザ関連開発など、多岐にわたるソフトウェアの開発やソースコードレベルの技術支援を行っています。

