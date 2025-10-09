¡ÖËÉºÒËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡¦ËÉÈÈ¥¬¥é¥¹ ¿·¥°¥ìー¥ÉÀ©¡×È¯É½²ñ¤ª¤è¤Ó¡ÖBL-bsÉôÉÊÇ§Äê½ñ¡×¼øÍ¿¼°¤Î¤´Êó¹ð
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÈÄ¾Ë»Ò¶¨²ñ¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¡§¿¹ ½Å¼ù ²ñ°÷´ë¶È:AGC¡Ê³ô¡Ë¡¢ÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò¡Ê³ô¡Ë¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¾Ë»Ò¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ê³ô¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¥¬¥é¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡ØËÉºÒËÉÈÈ¥°¥ìー¥É¡Ù¡ØËÉÈÈ¥°¥ìー¥É¡Ù¡Ø°ìÈÌ¥°¥ìー¥É¡Ù¤Î»°¤Ä¤Î¥°¥ìー¥ÉÀ©¤È¥í¥´¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥°¥ìー¥ÉÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¡Ç½¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¡ØËÉºÒËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡Ù¡ØËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÄÌ¾Î¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¤¯Ç§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢ÉáµÚ¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥°¥ìー¥ÉÀ©¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²ñ°÷£³¼Ò¤¬À½Â¤¤¹¤ë¡ØËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡Ù¤¬¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Ù¥¿ー¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÍ¥ÎÉ½»ÂðÉôÉÊ¡ØBL-bsÉôÉÊ¡Ù¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Ç§Äê½ñ¼øÍ¿¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ø£Â£Ì-bsÉôÉÊ¡Ù¤È¤Ï¡ä
¡¡¶áÇ¯¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ä¹âÎð²½¡¢ËÉÈÈÀ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤Ø¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½»ÂðÉôÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ëÀÇ½¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Ù¥¿ー¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÄ¹¤òÍ¤¹¤ë½»ÂðÉôÉÊ¤ò¼Ò²ñ¹×¸¥Í¥ÎÉ½»ÂðÉôÉÊ¡ÊBL-bsÉôÉÊ¡Ë¤È¤·¤ÆÉÕ²Ã´ð½à¤òÄê¤á¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØBL-bsÉôÉÊ¡Ù¤¬µ¬Äê¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÄ¹¤Ï°Ê²¼¤Î£·¤Ä¤Ç¤¹¡£
£±´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÆÃÄ¹
£²Í¥ÎÉ¤Ê½»Âð¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î·ÁÀ®¡¦³èÍÑ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÆÃÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£³¹âÎð¼Ô¡¦¾ã³²¼Ô¤ò´Þ¤àÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÆÃÄ¹¡¡
£´ËÉÈÈÀ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÆÃÄ¹
£µ·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÆÃÄ¹
¡¡6ËÉºÒ¡¢¸ººÒ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÆÃÄ¹
¡¡7²È»öµÚ¤ÓÏ«Æ¯¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÆÃÄ¹
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡Ù¤Ï¾åµ£·¤Ä¤Î¾ò·ï¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö£´ ËÉÈÈÀ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÆÃÄ¹¡× ¤òÍ¤¹¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡Ø¹ç¤ï¤»¥¬¥é¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ø¹ç¤ï¤»¥¬¥é¥¹¡Ù¤È¤Ï¡¢2Ëç¤Î¥¬¥é¥¹¤Î´Ö¤Ë¹çÀ®¼ù»é¤ÎÃæ´ÖËì¤ò¶´¤ß¡¢Ç®¤È°µÎÏ¤Ç¶¯¤¯°µÃå¤·¤¿¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£ÂÑ´ÓÄÌÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢Ëü°ìÇËÂ»¤·¤Æ¤âÇËÊÒ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÈô¤Ó»¶¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂæÉ÷¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»þ¤ä¡¢¿ÍÂÎ¤¬¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¹â¤¤°ÂÁ´À¤òÈ¯´ø¤·¡¢Èï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ØËÉºÒËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡Ù¡¢¡ØËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¡ØËÉºÒËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡Ù¤È¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¥¬¥é¥¹¤ÎÃæ´ÖËì60¥ß¥ë°Ê¾å¤òÍ¤·¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈôÍèÊª¤Î¾×ÆÍ¤ËÂÑ¤¨¤ëËÉºÒÀÇ½¤È¡¢ËÉÈÈÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹ç¤ï¤»¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£ÈòÆñ½ê¤È¤Ê¤ë³Ø¹»¤ä½»Âð¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØBL-bsÉôÉÊ¡Ù¡ÊËÉºÒ¡¦ËÉÈÈ°ÂÁ´¹ç¤ï¤»¥¬¥é¥¹¡Ë¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ØËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡Ù¤È¤Ï¡¢Ãæ´ÖËì30¥ß¥ë°Ê¾å¤òÍ¤·¡¢ÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¦¤³¤¸ÇË¤ê¡¦¾Æ¤ÇË¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¿¯Æþ¼ê¸ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÄñ¹³ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¹ç¤ï¤»¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£½»Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤È¤·¤Æ¹¤¯³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØBL-bsÉôÉÊ¡Ù¡ÊËÉÈÈ°ÂÁ´¹ç¤ï¤»¥¬¥é¥¹¡Ë¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¯É½²ñ³µÍ×¡Û
