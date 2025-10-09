アイドル衣装のパイオニア「オサレカンパニー」×「dazzy store」のプレミアムコスプレラインが新登場!!

株式会社dazzy

女性向けファッション通販サイト「dazzystore」を運営する株式会社dazzyは、エンターテインメント業界で数多くの衣装制作を手がけるクリエイティブ会社「オサレカンパニー」監修のもと、「DAZZY×オサレカンパニー」プレミアムコスプレライン第一弾3商品を2025年10月1日より発売いたしました。

ハローウィンに向け、年々コスプレのクオリティが上がる中、まさにプレミアムなかわいいが詰まったドレスを今年の1着に。販売はdazzy storeオフィシャルサイトにて10/9(木)18:00より開始します。

■ 商品ラインナップ

1. ワンダーバニーコスチューム（8点セット）

価格：14,980円（税込）

商品番号：fy9b004

特徴：「不思議の国にようこそ」をテーマに、ふんわりスカートとレースの可愛らしさを追求した、愛らしさ満点のバニーコスチューム

2. スウィートデビルコスチューム（6点セット）

価格：14,980円（税込）

商品番号：fy9b003

特徴：「小悪魔の魅力」をコンセプトとした愛らしいデビルスタイル。いたずらな可愛さで注目を集めるデザイン



3. アイドルアーミーコスチューム（6点セット）

価格：13,980円（税込）

商品番号：fy9b002

特徴：カモフラージュ柄とフリルのギャップが魅力的。可愛さとかっこよさを併せ持つアーミースタイル

■ 商品の特徴

各商品は、異なるテーマやコンセプトをもとに華やかにデザインされ、特別な日を演出するプレミアムラインとして登場。コスチュームとしての魅力とファッション性を兼ね備えたコレクションです。

■ 販売について

コラボ第1弾商品 販売開始：2025年10月1日(水)12:00-

コラボ第2弾商品 販売開始：2025年10月9日(木)18:00-

販売サイト：dazzy store公式サイト（https://dazzystore.com/Page/dazzy_osare.aspx）

各商品詳細ページにて、詳細な商品情報と購入が可能です。

公式サイト以外のモール店U(楽天・amazon・ZOZO)でも第二弾販売日より順次、販売を行います。

■ 今後の展開

dazzy storeでは、今回の企画をきっかけに、今後も多様なデザイナーやブランドとの取り組みを通じて、お客様に新しい価値を提案してまいります。

【オサレカンパニーについて】

アイドル、タレント、声優、コスプレイヤー、2.5次元アーティストなどのエンタメ業界で活躍する様々な方々の衣装・ヘアメイク業務、アニメやゲームにおけるキャラクター衣装のデザイン、アーティストのグッズデザインまで、多岐にわたる事業を展開するクリエイティブ会社。

公式サイト：https://www.osarecompany.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社dazzy

Email: info@dazzy.co.jp