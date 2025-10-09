元気なカラダをつくろう！ ストレッチ＆食育体験教室 神戸学院大学「体験型公開講座」10月19日開催
本イベントでは、運動前後のストレッチ方法や、正しい栄養バランスを学びます。
１.ストレッチ体験
ケガをしない体づくりはストレッチから！運動前後に大切なストレッチを、講師の先生と一緒に楽しく体験し、正しい方法を身につけよう！
２.食育体験
今日のごはん、バランスはバッチリ？食品サンプルを使って、自分の食生活をチェック。何をどれだけ食べれば良いかがひと目でわかる「食育SATシステム」を使って、正しい栄養バランスを楽しく学ぼう。
＜開催概要＞
日時：10月19日（日）13時00分～15時00分
場所：神戸学院大学有瀬キャンパス 15号館４階 408義肢装具実習室（神戸市西区伊川谷町有瀬518）
＜講師＞
総合リハビリテーション学部 大久保吏司 講師
栄養学部 内富蘭 助教
＜対象＞小学生・中学生（ご家族での参加可）
＜定員＞30人 ※応募多数の場合は抽選
＜参加費＞無料
＜申し込みURL＞
https://www.kobegakuin.ac.jp/events/756004cf6757385fff2c.html
※定員に達し次第申し込みを終了させていただきます。
＜参考リンク＞
今後の体験型公開講座の予定はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/education/taiken.html)をご確認ください。
＜メディア関連の方＞
取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。
＜本件に関する問合せ先＞
神戸学院大学 社会連携グループ
MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp
TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）
URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/
社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)