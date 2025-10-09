元気なカラダをつくろう！ ストレッチ＆食育体験教室 神戸学院大学「体験型公開講座」10月19日開催

神戸学院大学今回のテーマは「ストレッチ＆食育体験教室」

本イベントでは、運動前後のストレッチ方法や、正しい栄養バランスを学びます。

１.ストレッチ体験

ケガをしない体づくりはストレッチから！運動前後に大切なストレッチを、講師の先生と一緒に楽しく体験し、正しい方法を身につけよう！

２.食育体験

今日のごはん、バランスはバッチリ？食品サンプルを使って、自分の食生活をチェック。何をどれだけ食べれば良いかがひと目でわかる「食育SATシステム」を使って、正しい栄養バランスを楽しく学ぼう。

＜開催概要＞

日時：10月19日（日）13時00分～15時00分

場所：神戸学院大学有瀬キャンパス 15号館４階 408義肢装具実習室（神戸市西区伊川谷町有瀬518）

＜講師＞

総合リハビリテーション学部 大久保吏司 講師

栄養学部 内富蘭 助教

＜対象＞小学生・中学生（ご家族での参加可）

＜定員＞30人 ※応募多数の場合は抽選

＜参加費＞無料

＜申し込みURL＞

https://www.kobegakuin.ac.jp/events/756004cf6757385fff2c.html

※定員に達し次第申し込みを終了させていただきます。

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。

＜本件に関する問合せ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp

TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)