「ミッフィー」で学ぶことばのリズムと物語づくり！ 神戸学院大学「体験型公開講座」10月11日開催

神戸学院大学
今回のテーマは「言葉のリズムを通して学ぶ創造表現」



人気絵本『ミッフィー』の作者、ディックブルーナ作品のオランダ語版や英語版では、ことばのリズムが心に残りやすい工夫がされていることをご存じですか？


この講座では、ブルーナの作品『じのないえほん』を使って、自分だけのおはなしを完成させます。日本語や英語のリズムを楽しみながら、世界に一つだけの絵本を作ります。



＜開催概要＞


日時：2025年10月11日（土）　第１回：13：00～14：30


　　　　　　　　　　　　　　　第２回：15：00～16：30


場所：KOBE Co CREATION CENTER（神戸市中央区三宮町１丁目９番１号 センタープラザ９階）



＜講師＞


グローバル・コミュニケーション学部 中西のりこ教授



＜申し込み方法＞


※本講座の参加者受付は終了しています。



＜参考リンク＞


今後の体験型公開講座の予定はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/education/taiken.html)をご確認ください。



＜メディア関連の方＞


取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。



＜本件に関する問合せ先＞


神戸学院大学 社会連携グループ


MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp


TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）


URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/


社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)