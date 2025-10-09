ローカル5Gの短期レンタルサービス「かんたん5G（短期レンタル）」を提供開始

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社（代表取締役社長：加藤成晴、以下NTTBP）は、2025年10月9日より、ローカル5Gの短期レンタルサービス「かんたん5G（短期レンタル）」を開始いたします。これまで短期利用ニーズに応えてきた当社の実績を踏まえ、自動運転（バス・業務用車両）、建設現場、製造現場・物流倉庫（ロボット・AGV等）、イベント会場におけるローカル5Gの普及につながる実証等を支援する仕組みを提供いたします。

1. 背景

ローカル5Gは、高速・大容量・低遅延通信を特長とし、自動運転や建設現場、製造・物流、イベント会場をはじめ社会の多様な領域で導入が進んでおります。

一方で、導入・運用には初期投資や免許申請、短期間利用への対応といった課題が存在し、「必要な場所に、必要な期間だけ」利用したいというニーズに十分に応えられていませんでした。

当社はこれらの課題を解決し、既存の通信インフラを補完する形で柔軟に活用いただけるレンタルサービスを開始いたします。

＜主な活用分野＞

〇自動運転（バス・業務用車両）

バスや物流車両の遠隔監視・高精細映像伝送を補完し、運用段階での安全性・効率性向上を支援

〇建設現場

重機の遠隔操作や現場安全管理、4K/8K映像を活用した進捗確認・施工管理などに対応し、効率的な施工と安全性向上をサポート

〇製造現場・物流倉庫

産業用ロボットやAGV（無人搬送車）の制御や協調動作を安定的に実現し、スマートファクトリーの高度化に寄与

〇イベント会場

大規模映像配信や来場者向け接続環境の提供など、本番運営における通信品質確保を支援

2. サービスの特長

〇柔軟なレンタル期間：最短1か月から対応

〇ワンストップ提供：免許申請代行を含む機材提供・設置・運用サポートを一括提供

〇ハイブリッド対応（オプション）：Wi-Fi 6E／6GHz帯との組み合わせにより、利用シーンに応じた最適なネットワーク設計が可能

3. 提供価格

〇1か月プラン：190万円（税抜）

〇3か月プラン：440万円（税抜）

※免許申請代行費用込み

※工事費は別途お見積り

※保守は平日日中帯対応込み。即日保守や24時間365日運用は別途お見積り

＜SIer様向けの卸価格もご用意＞

卸価格の適用には、免許申請に必要となる情報の事前提供等の条件がございます。

詳細は以下よりお問い合わせください。

4. レンタル機器について

〇5G Sub-6GHz Small Cell：SCU2060（Askey）

〇NEXCOM VTC7252（Askey）

〇無指向性アンテナ（Askey）

〇プラスチック製防雨スイッチボックス

※上記に含まれない機器は別途ご手配（お見積り）

5. 参考URL

https://www.ntt-bp.net/product/service/bp-5G/kantan-tanki/index.html

6. 今後の展望

当社は本サービスを通じて、自動運転・建設・スマートファクトリー・大規模イベントに必要となる高品質な通信の確保に貢献してまいります。短期実証から本格運用に至るまで柔軟に対応できる体制を整え、今後も地域社会と産業界のデジタル化を支援してまいります。

7. 問い合わせ先

NTTBP 事業戦略室

Mail：info@ntt-bp.com