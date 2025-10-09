ベトジェット、今年最大規模のキャンペーン「10日間スーパーセール」を実施～チケットプロモーション、無料受託手荷物などをご提供～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331460&id=bodyimage1】
（東京, 2025年10月9日） - ベトジェットは、航空券が最大50％割引になるほか、無料受託手荷物やホテルで使える特典などの限定サービスを提供する、今年最大規模となるキャンペーン「10日間スーパーセール」を実施します。アジア太平洋地域を中心に拡大するフライトネットワークと増強された機材を活かし、ベトジェットは日本人旅行者による年末年始の休暇や新年のベトナム旅行をより手軽かつ便利にしています。ベトジェットは現在、日本とベトナムの間で、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイを結ぶ直行便10路線を運航しています。
10月10日から10月19日までの間、旅行者の皆様は、エコチケットの予約時にプロモーションコード「SUPERSALE1010」を入力すると、その場で50%の割引（税・手数料抜）が適用されます。エコチケットはベトジェットエア公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリからご予約いただけます。このチケットプロモーションはベトジェットの日本 - ベトナム線を含むすべての路線に適用され、対象搭乗期間は2025年11月1日から2026年5月27日までです。（路線によって利用可能日が異なり、祝日は対象外）
さらにスーパーセールを記念して、2025年11月1日から11月25日までの期間にエコチケットでご旅行される旅行者の皆様には、20kgまでの受託手荷物が無料になり、また事前予約の機内食が50%割引になります。これらのキャンペーンはベトナムの国内線および日本 - ベトナム線を含む国際線で適用されます。また、ビジネスクラスおよびSkyBossをご予約される方は、プロモーションコード「LEADER10」を入力することで、全路線を対象に運賃が最大50%割引（税・手数料抜）になります。
加えてベトジェットの乗客の皆様は、ベトナムのビーチリゾートであるダナンに位置する有名なホテル「Furama Resort」の宿泊料金が最大50%割引になります。（2026年2月28日までの宿泊が有効、諸条件に依る）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331460&id=bodyimage2】
ハノイやホーチミンといった賑やかな街並みから、ダナン、ニャチャン、フーコックの穏やかなビーチ、またフエ、ホイアン、ニンビンの豊かな文化を有する地域など、ベトナムはあらゆる旅行者に忘れられない体験を提供しています。ベトジェットのスーパーセールを活用して、ベトナム、東南アジア、さらにその先への旅行を計画しましょう！
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
（東京, 2025年10月9日） - ベトジェットは、航空券が最大50％割引になるほか、無料受託手荷物やホテルで使える特典などの限定サービスを提供する、今年最大規模となるキャンペーン「10日間スーパーセール」を実施します。アジア太平洋地域を中心に拡大するフライトネットワークと増強された機材を活かし、ベトジェットは日本人旅行者による年末年始の休暇や新年のベトナム旅行をより手軽かつ便利にしています。ベトジェットは現在、日本とベトナムの間で、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイを結ぶ直行便10路線を運航しています。
10月10日から10月19日までの間、旅行者の皆様は、エコチケットの予約時にプロモーションコード「SUPERSALE1010」を入力すると、その場で50%の割引（税・手数料抜）が適用されます。エコチケットはベトジェットエア公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリからご予約いただけます。このチケットプロモーションはベトジェットの日本 - ベトナム線を含むすべての路線に適用され、対象搭乗期間は2025年11月1日から2026年5月27日までです。（路線によって利用可能日が異なり、祝日は対象外）
さらにスーパーセールを記念して、2025年11月1日から11月25日までの期間にエコチケットでご旅行される旅行者の皆様には、20kgまでの受託手荷物が無料になり、また事前予約の機内食が50%割引になります。これらのキャンペーンはベトナムの国内線および日本 - ベトナム線を含む国際線で適用されます。また、ビジネスクラスおよびSkyBossをご予約される方は、プロモーションコード「LEADER10」を入力することで、全路線を対象に運賃が最大50%割引（税・手数料抜）になります。
加えてベトジェットの乗客の皆様は、ベトナムのビーチリゾートであるダナンに位置する有名なホテル「Furama Resort」の宿泊料金が最大50%割引になります。（2026年2月28日までの宿泊が有効、諸条件に依る）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331460&id=bodyimage2】
ハノイやホーチミンといった賑やかな街並みから、ダナン、ニャチャン、フーコックの穏やかなビーチ、またフエ、ホイアン、ニンビンの豊かな文化を有する地域など、ベトナムはあらゆる旅行者に忘れられない体験を提供しています。ベトジェットのスーパーセールを活用して、ベトナム、東南アジア、さらにその先への旅行を計画しましょう！
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
プレスリリース詳細へ