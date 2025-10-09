アクリルアミ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月26に「アクリルアミ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アクリルアミに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アクリルアミ市場の概要
アクリルアミ市場に関する当社の調査レポートによると、アクリルアミ市場規模は 2035 年に約 54.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の アクリルアミ市場規模は約 38.2億米ドルとなっています。アクリルアミに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.32% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アクリルアミドの市場シェアの拡大は、アクリルアミドベースのコポリマーがアクセスが困難な石油埋蔵量の抽出に重要であり、市場の成長につながっているためです。米国エネルギー省の国立エネルギー技術研究所（NETL）は、石油回収率を向上させるためのポリマー攻法の研究を行っており、アクリルアミド市場の成功に直接影響を与えています。これは、基礎となるポリアクリルアミドがアクリルアミドから誘導され、石油回収効率を高めるために使用されるためです。たとえば、ポリマー攻法は、従来の方法を超えて、元の石油の10―15％をその場で回収できます。さらに、中国の大慶油田プロジェクトでは、加水分解ポリアクリルアミド（HPAM）を使用して生産量を大幅に増加させることに成功しました。容易に枯渇する石油とエネルギー安全保障への圧力により、アクリルアミドは信頼性、安定性、及び需要の急増を提供し、EORに不可欠なものとなっています。
アクリルアミに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acrylamide-market/83592
アクリルアミドに関する市場調査では、世界的に厳格な環境政策により高度な廃水処理が義務付けられ、凝集剤としてのアクリルアミドの消費量が増加しているため、市場シェアが拡大することが明らかになっています。米国環境保護庁（EPA）の廃水規制は、安全で規制に準拠した排水のためにポリアクリルアミド凝集剤の使用を義務付けており、アクリルアミドの需要に直接影響を与えています。
例えば、ポリアクリルアミドベースの凝集剤は、浮遊物質や汚染物質の除去に非常に効果的です。さらに、世界の廃水処理市場は、最大の結果をもたらす画期的なアプローチであり、規制遵守を満たすためにこれらの化学物質の使用を強化することに直接関連しています。アジアとアフリカにおける産業拡大に関連した都市化主導のインフラ資金は、水処理におけるアクリルアミドの持続的な需要パイプラインを生み出しています。
しかし、健康及び発がん性の問題が今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。ある調査結果によると、アクリルアミドはヒトに対する発がん性物質として広く認識されており、市場拡大を抑制しています。さらに、インフレ抑制と食品加工におけるアクリルアミドの使用を抑制するための消費者監視措置が講じられる一方で、需要はより安全な工業用途や水処理用途へと移行しています。食品・飲料業界における一般市民の意識の高まり、リスク評価、そして監視要件は、アクリルアミドの広範な採用を阻害し、メーカーはより優れた代替品やより安全なポリマー配合へと移行せざるを得ない状況となっています。
アクリルアミ市場の概要
アクリルアミ市場に関する当社の調査レポートによると、アクリルアミ市場規模は 2035 年に約 54.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の アクリルアミ市場規模は約 38.2億米ドルとなっています。アクリルアミに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.32% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アクリルアミドの市場シェアの拡大は、アクリルアミドベースのコポリマーがアクセスが困難な石油埋蔵量の抽出に重要であり、市場の成長につながっているためです。米国エネルギー省の国立エネルギー技術研究所（NETL）は、石油回収率を向上させるためのポリマー攻法の研究を行っており、アクリルアミド市場の成功に直接影響を与えています。これは、基礎となるポリアクリルアミドがアクリルアミドから誘導され、石油回収効率を高めるために使用されるためです。たとえば、ポリマー攻法は、従来の方法を超えて、元の石油の10―15％をその場で回収できます。さらに、中国の大慶油田プロジェクトでは、加水分解ポリアクリルアミド（HPAM）を使用して生産量を大幅に増加させることに成功しました。容易に枯渇する石油とエネルギー安全保障への圧力により、アクリルアミドは信頼性、安定性、及び需要の急増を提供し、EORに不可欠なものとなっています。
アクリルアミに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acrylamide-market/83592
アクリルアミドに関する市場調査では、世界的に厳格な環境政策により高度な廃水処理が義務付けられ、凝集剤としてのアクリルアミドの消費量が増加しているため、市場シェアが拡大することが明らかになっています。米国環境保護庁（EPA）の廃水規制は、安全で規制に準拠した排水のためにポリアクリルアミド凝集剤の使用を義務付けており、アクリルアミドの需要に直接影響を与えています。
例えば、ポリアクリルアミドベースの凝集剤は、浮遊物質や汚染物質の除去に非常に効果的です。さらに、世界の廃水処理市場は、最大の結果をもたらす画期的なアプローチであり、規制遵守を満たすためにこれらの化学物質の使用を強化することに直接関連しています。アジアとアフリカにおける産業拡大に関連した都市化主導のインフラ資金は、水処理におけるアクリルアミドの持続的な需要パイプラインを生み出しています。
しかし、健康及び発がん性の問題が今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。ある調査結果によると、アクリルアミドはヒトに対する発がん性物質として広く認識されており、市場拡大を抑制しています。さらに、インフレ抑制と食品加工におけるアクリルアミドの使用を抑制するための消費者監視措置が講じられる一方で、需要はより安全な工業用途や水処理用途へと移行しています。食品・飲料業界における一般市民の意識の高まり、リスク評価、そして監視要件は、アクリルアミドの広範な採用を阻害し、メーカーはより優れた代替品やより安全なポリマー配合へと移行せざるを得ない状況となっています。