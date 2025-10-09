“芸能界きってのキャンパー”あばれる君がキャンプの聖地「ふもとっぱら」でスゴ腕キャンパーと真剣対決！「あばれる君のキャンプ王に俺はなる！」10月13日(月・祝)午前10時30分放送

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G1hhcLFEkzE ]

【番組概要】

番組名：あばれる君のキャンプ王に俺はなる！


放送日時：2025年10月13日(月・祝)午前10時30分～午前11時　（テレビ愛知ローカル）


出　演：あばれる君　辻本達規（ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ）　平賀吏桜（テレビ愛知アナウンサー）


配　信：TVer、Locipo、YouTubeにて見逃し配信


番組ホームページ：https://tv-aichi.co.jp/abarerukuncamp/(https://tv-aichi.co.jp/abarerukuncamp/)




【番組内容】

サバイバル能力ピカイチのあばれる君。キャンプ技術でも負けるはずがない！？キャンプの聖地「ふもとっぱら」で日本中から集まったスゴ腕スターキャンパーと真剣対決！



【見どころ】

“芸能界きってのキャンパー”あばれる君が潜入したのはキャンプの聖地「ふもとっぱら」で開催されたキャンプイベント“StarCamp2025”！日本中からスゴ腕スターキャンパーが集まるこのイベントで、勝負を挑んでキャンプ王を目指す！


対決にはキャンプ大好き“筋肉自慢”アイドル、ボイメン辻本も参戦。絶叫我慢対決に、クライミング対決・・・次々と現れるスターキャンパーに苦戦を強いられるあばれる君たち。そして、キャンプ飯対決では、大波乱が・・・。果たしてキャンプ王への道は開けるのか！？