BTL社、WonderFaceデバイスに対して特許侵害訴訟を提起





プラハ, 2025年10月9日 /PRNewswire/ -- 医療ソリューションの世界的リーダーであるBTLグループは本日、WonderFaceデバイスの製造元であるLexter Microelectronic Engineering Systems S.L.に対し、統一特許裁判所において国際的な特許侵害訴訟を提起したことを発表しました。

この訴訟は、BTL社のEMFACE®技術に関連する特許に基づいています1。EMFACE®は、選択的な筋肉刺激と高周波加熱をそれぞれ独立したハンズフリーアプリケーターで組み合わせることで、顔のリフティング施術に革命をもたらし、まったく新しいカテゴリーのフェイシャル施術を確立しました。

「私たちは、クライアントの投資を守るために、自社の知的財産を断固として守ります。この訴訟は、当社の革新技術を侵害していると考えられるあらゆる第三者に対して法的措置を講じるという、より広範な取り組みの始まりを示すものです」と、BTL Enterprise GroupのCEOであるTomas Schwarz氏は述べました。

この訴訟は、WonderFaceシステムが複数の国で流通するのを防ぐことを目的としています。本件の判決は18の法域で直接的な効力を持つことになり、この法的措置の広範な影響力と重要性を浮き彫りにしています。

