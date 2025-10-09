【日本猫オーナー必見！】金のあの鈴（素材：18K）が当たる！「金のあの鈴お届け！キャンペーン」実施中！

日本ペットフード株式会社

【2026年11月30日まで】ラシーネ日本猫 金のあの鈴をお届け！キャンペーン

2025年10月1日～11月30日、日本ペットフード株式会社（本社：東京都品川区、代表：代表取締役社長執行役員 片山 俊次）は、「金のあの鈴をお届け！キャンペーン」を実施いたします。

【ラシーネ日本猫】って？

キジトラにハチワレ、ブチの子も、

白、黒、茶色、三毛の子も。十猫十色な、日本猫。

そんな日本猫みんなの豊かな個性・らしさを大切に考えた日本猫の幸せのためのひと皿です。

【あの鈴付限定商品も発売中！】

全国のホームセンター・スーパー・ドラッグストアなど量販店各社にて

「ラシーネ日本猫」に「あの鈴」付商品が数量限定で販売中！

ぜひ店頭で見つけてください！

※数量限定のため、入荷していない店舗もございます。予めご了承ください。

※当該商品の出荷期間に納品がある店舗のみでのお取り扱いになります。

限定商品の扱い店舗に関するお問い合わせはご対応しかねますのでご容赦ください。

キャンペーンは2025年11月30日まで！

ラシーネ日本猫 金のあの鈴をお届け！キャンペーン(https://get-cp.jp/campain/pages/top/lacine2510)

日本ペットフード株式会社 概要

日本ペットフードは1960年創業。日本ではじめて国産のドッグフードを世に送り出した会社です。

ペットフードの最大の価値とは、「おいしく食べ続け、元気で長生きする」こと。このシンプルな理念のもと、ペットとその家族の幸せのために「食べ継がれる商品」をお届けしていきます。

＜公式ホームページ＞https://www.npf.co.jp/