WE TRUCK、モビリティ(移動体)からのカメラによる歩行者の捕捉・撮影、AIによる視認・属性解析ならびに行動計測技術で特許取得

アドトラックを起点とした次世代モビリティマーケティング事業を展開する株式会社WE TRUCK（本社：東京都港区、以下「WE TRUCK」）は、アドトラックをはじめバスやタクシーなどのモビリティ(移動体）に取り付けられたカメラから歩行者を捕捉・撮影し、AIによる視認数や属性などを解析及び行動を計測する技術にて、特許を取得いたしました。

■特許の概要

本特許は、トラックやバス、タクシーなどのモビリティ(移動体)にカメラを取り付け、走行しながら歩行者を捕捉・撮影する際に、モビリティ(移動体)から歩行者を的確に捉えるための撮影について、その独自技術が認められたものです。

さらに、この捕捉・撮影技術を用いて取得した画像データを解析、異なる環境下・場所で撮影されたデータを突合し、同一人物/同一性を高精度に認識する技術についても合わせて特許を取得いたしました。

■本技術の活用

１.接触・視認・属性解析

視認者だけではなく、視認可能者数や広告接触回数なども解析し、屋外広告の課題であった効果の可視化を多角的に実現し、広告効果のより精緻な測定とROIの最大化に寄与します。

・接触者数（歩行者/視認可能者）

・視認者数

・視認者属性 (性別/年代)

・フリークエンシー/広告接触回数

・広告接触車両数

解析項目は今後も開発拡張して参ります。



２.トレンド分析

株式会社ドコモ・インサイトマーケティングとの共創で、街ごとの「リアルなトレンド」を分析し、従来の数値データだけでは見えてこなかった生活者の実像を可視化します。

・上半身の服装の色や気温による服装の変化

・メガネ着用率（サングラス含む

・頭髪

・外国人のエリア別外見特徴分類



３.来店計測

店舗や商業施設、公共施設などでの来店者の計測・解析だけに留まらず、カメラを取り付けたモビリティ(移動体)及び広告接触者との突合による来店・行動計測を実現します。

・来店者数

・来店者属性 (性別/年代)

・来店回数

・広告との接触有無分析による広告接触者の来店計測 (どのエリアで広告に接触した人が来店したか)



４.顔認証行動ネットワークの構築

今後は、取得した特徴量データをもとに、匿名性を確保しながら行動ネットワーク構築へと発展させ、より高度なマーケティング施策や都市機能の改善への応用を目指してまいります。



■個人情報への配慮

画像データの取得および解析にあたっては、個人情報保護法やGDPRに準拠し、個人情報として取り扱う可能性に十分配慮し、適切に管理いたします。また、第三者機関によるプライバシー影響評価（PIA）の定期実施や透明性の高いデータポリシーを運用し、安全かつ倫理的なデータ活用を推進します。

WE TRUCKは、これまでのアドトラックの常識を超え、広告の枠に捉われない多様な”インパクト”を社会に提供していく『モビリティ・インパクトプラットフォーム』をVisionに掲げ、本特許技術を基盤に『街全体の行動データ解析プラットフォーム』の開発を推進し、地域マーケティングの高度化や都市計画支援など多様な活用から、派手で迷惑、数字が読めない、、、といった従来のアドトラックや屋外広告の常識を覆し、広告・公共情報・ブランド体験が都市の鼓動と共鳴する、新しい次世代スマートシティの実現を目指します。

■「モビリティマーケティング」WE TRUCKとは

人の心と行動を動かす”走る広告”

データとAIで効果を可視化する、次世代モビリティマーケティング



WE TRUCKは、AIカメラを搭載したアドトラックを活用し、「認知」から「興味喚起」「効果測定」「行動計測」までを一貫して実現する次世代マーケティングサービスです。

l モビリティの特性を活かした、ターゲットが多く集まるエリアや時間帯を狙ったピンポイントな訴求

l AIカメラによる視認分析・広告効果測定（特許取得）

l 広告接触者の行動計測（来場・来店・Webアクセスなど）

■会社概要

会社名：株式会社 WE TRUCK

本社所在地：東京都港区南⻘山3-3-3 リビエラ南⻘山ビルA館211

設立日：2022年3月18日