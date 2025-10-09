【JAF京都】「トラックフェスタ2025」にJAFブースを出展！

一般社団法人　日本自動車連盟

　一般社団法人日本自動車連盟(JAF)京都支部(支部長 中村 正人)は、11月3日(月・祝)に京都パルスプラザ(京都市伏見区)で開催される「トラックフェスタ2025」に交通安全啓発を目的としてJAFブースを出展します。



　当日は、交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の発行やシートベルトコンビンサー（時速5ｋｍの衝突体験ができる車両）などを出展します。各コーナーを体験することで、子どもから大人まで楽しみながら交通安全について学んでいただける内容となっています。また、ステージではミニ交通安全講習も実施します。




子ども安全免許証 イメージ

シートベルトコンビンサー イメージ

■出展概要


【イベント名】トラックフェスタ2025


【日　時】11月3日(月・祝)9:30～15:00


【会　場】京都パルスプラザ　大展示場(京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町5)


【参加料】無料、事前予約不要


【出展内容】


1 子ども安全免許証(交通ルールをクイズで学び、免許証そっくりのカードがもらえます)


2 シートベルトコンビンサー(時速５ｋｍの衝突体験ができる車両)


3 エイジドドライバー総合応援サイト体験(ウェブで目や耳、認知機能のチェック)


4 俊敏性測定(反応速度をゲーム感覚で測定できます)


5 リフレクＢＯＸ(反射材の効果を体験いただけます)


6 ミニ交通安全講習(自転車の安全な利用方法について) 11:45～


7 JAFアプリクーポンご提示の方にレッカー車ペーパークラフト進呈(先着300名)



※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。



詳細は下記URLよりご確認ください。


http://jaf.link/46ZgLD4