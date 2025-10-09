太陽光発電設備「そらべあ発電所」の寄贈園を決定

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：高橋 薫、以下「当社」）は、地球温暖化防止を目的に再生可能エネルギー普及啓発活動を行うNPO法人そらべあ基金（東京都港区、代表：冨田 秀実氏、以下「そらべあ基金」）（*1）の「そらべあスマイルプロジェクト」（*2）を応援しています。

このたび、当社として25基目・26基目・27基目となる太陽光発電設備「そらべあ発電所」を、愛媛県・石川県・福岡県の園に寄贈することを決定しました。いずれの園も、環境教育に対する意欲が高いことから、「そらべあ基金」により今回の寄贈先として選ばれました。

今後は、今回の寄贈を記念して、各寄贈先にて「そらべあ発電所寄贈記念式典」を行う予定です。

【寄贈先】

- 株式会社ジャックと豆の木園 認定こども園 ジャックと豆の木園（代表取締役：中根 美香氏）＜愛媛県＞- 社会福祉法人 向陽福祉会 幼保連携型認定こども園 ひまわり（理事長：都 由紀彦氏）＜石川県＞- 社会福祉法人 豊岡串毛保育会 本分保育園（理事長：梅野 昭博氏）＜福岡県＞

【活動の趣旨】

環境保全活動の一環として、当社では、ご契約時にお客さまにお渡しする「ご契約のしおり・約款」について、従来の「冊子版」に加え、2010年3月より「CD-ROM版」（2020年12月をもって廃止）、2017年7月より「Web版」を導入してきました。「冊子版」以外を希望されたお客さまの数に応じて、削減された紙やプラスチック資源の費用および印刷関連費用の一部を積み立て、再生可能エネルギーの普及啓発と環境教育などを行う「そらべあ基金」に寄付を行っています。

この取組に多くのお客さまからご協力いただきました結果、集まった寄付金をもとに、上記の3園へ寄贈することになりました。

当社は、これからも環境保全に向けた継続的な取組を進めるとともに、「そらべあスマイルプロジェクト」を応援していきます。

（*1） 「そらべあ基金」とは、ホッキョクグマのキャラクター「そら」「べあ」をシンボルに、地球環境問題解解決のため、再生可能エネルギーの普及啓発と環境教育などを行うNPO法人です。

（*2） 「そらべあスマイルプロジェクト」とは、「そらべあ基金」の活動に賛同する企業・個人からの寄付をもとに、太陽光発電設備「そらべあ発電所」を全国の幼稚園・保育園・こども園等に寄贈する取り組みです。「そらべあ発電所」を設置することで、多くの子どもたちの環境に対する関心を高めることを目的としており、全国から「そらべあ発電所」設置を希望する幼稚園・保育園・こども園を募集して、「そらべあ基金」の選定基準により設置する寄贈先を決定します。今回の寄贈園は、応募総数46園の中から選ばれました。

「そらべあスマイルプロジェクト」の詳細は、そらべあ基金の公式HPをご参照ください。https://www.solarbear.jp/smileproject/

以上