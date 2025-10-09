【10/18(土)に利用可能！】女子サッカーWEリーグの試合会場に託児施設が登場！

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）は、全クラブの試合会場で託児施設を設置しています。

WEリーグはプロリーグとしては国内唯一となる「託児施設の設置」を参入基準のひとつに設定しています。小さなお子様がいる方でも安心してサッカー観戦を楽しめる環境を整えることで、子育て世代のスタジアム来場を後押ししています。

この取り組みは、試合観戦を楽しむファン・サポーターはもちろん、出産後に復帰する選手やスタッフのサポート、クラブ関係者、試合を支えるスタッフ、レフェリーなど、WEリーグに関わるすべての方を対象としています。

WEリーグは、誰もが自由にサッカーを楽しめる社会の実現をめざし、お子様連れでも気兼ねなくスタジアムに足を運び、サッカー観戦できる環境を整えています。

10月18日(土)に利用できる試合

今回は、ノジマステラ神奈川相模原の託児施設をご紹介！スタジアムで過ごす時間が家族にとって笑顔が溢れる素敵な思い出になりますように。

ノジマステラ神奈川相模原の託児施設の様子■ノジマステラ神奈川相模原

10月18日(土)

2025/26 SOMPO WEリーグ 第11節

ノジマステラ神奈川相模原 vs RB大宮アルディージャWOMEN

14:00キックオフ @相模原ギオンスタジアム

・対象年齢：満3歳～就学前のお子様

・利用時間：試合開始30分前～試合終了後30分後まで

詳細を見る :https://stellakanagawa.nojima.co.jp/news/2025/250925_01.html

申込期限：10月15日(水) 12:00まで