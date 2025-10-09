銀行サービス「岡三BANK」預金残高500億円突破のお知らせ
岡三証券株式会社（以下、岡三証券）は、GMOあおぞらネット銀行株式会社（以下、GMOあおぞらネット銀行）と共同開発した銀行サービス「岡三BANK」が、このたび開始から1年を迎え、預金残高が500億円を突破したことをお知らせいたします。
「岡三BANK」は2024年9月26日の提供開始から、多くのお客さまにご支持を賜り、ご利用者さま数も順調に増加しております。
引き続き、お客さまにとって、より一層利便性の高いサービスの提供を目指し、「岡三BANK」の機能拡充に、両社で取り組んでまいります。
【「岡三BANK」について】
「岡三BANK」は、GMOあおぞらネット銀行から岡三証券が銀行代理業の委託を受け、サービスを提供しております。
サービス名称： 岡三BANK（GMOあおぞらネット銀行 岡三バンク支店）
所属銀行： GMOあおぞらネット銀行株式会社
銀行代理業者： 岡三証券株式会社
許可番号： 関東財務局長（銀代）第495号
取扱業務： 「円預金の受入れ」および「内国為替取引」を内容とする契約締結の媒介
（預金との誤認防止についてのご留意事項）
「岡三BANK」サービス以外の岡三証券が取り扱う金融商品は預金ではありません。
それら金融商品は預金保険制度の対象ではなく、元本保証および利回り・配当保証のいずれもありません。
【岡三証券株式会社 会社概要】
本社所在地：東京都中央区日本橋室町2-2-1
代表者：取締役社長 池田 嘉宏
事業内容：金融商品取引業
URL：https://www.okasan.co.jp/
【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】
本社所在地：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス
代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 山根 武
資本金：241億2,996万円
URL： https://gmo-aozora.com/