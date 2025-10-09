銀行サービス「岡三BANK」預金残高500億円突破のお知らせ

GMOあおぞらネット銀行株式会社

岡三証券株式会社（以下、岡三証券）は、GMOあおぞらネット銀行株式会社（以下、GMOあおぞらネット銀行）と共同開発した銀行サービス「岡三BANK」が、このたび開始から1年を迎え、預金残高が500億円を突破したことをお知らせいたします。

「岡三BANK」は2024年9月26日の提供開始から、多くのお客さまにご支持を賜り、ご利用者さま数も順調に増加しております。

引き続き、お客さまにとって、より一層利便性の高いサービスの提供を目指し、「岡三BANK」の機能拡充に、両社で取り組んでまいります。

【「岡三BANK」について】

「岡三BANK」は、GMOあおぞらネット銀行から岡三証券が銀行代理業の委託を受け、サービスを提供しております。

サービス名称： 岡三BANK（GMOあおぞらネット銀行 岡三バンク支店）

所属銀行： GMOあおぞらネット銀行株式会社

銀行代理業者： 岡三証券株式会社

許可番号： 関東財務局長（銀代）第495号

取扱業務： 「円預金の受入れ」および「内国為替取引」を内容とする契約締結の媒介

（預金との誤認防止についてのご留意事項）

「岡三BANK」サービス以外の岡三証券が取り扱う金融商品は預金ではありません。

それら金融商品は預金保険制度の対象ではなく、元本保証および利回り・配当保証のいずれもありません。

【岡三証券株式会社 会社概要】

本社所在地：東京都中央区日本橋室町2-2-1

代表者：取締役社長 池田 嘉宏

事業内容：金融商品取引業

URL：https://www.okasan.co.jp/

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 山根 武

資本金：241億2,996万円

URL： https://gmo-aozora.com/