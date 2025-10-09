「macpacと山を登ろう！ Instagramフォトコンテスト」開催！

株式会社ゴールドウインが展開する、ニュージーランドの自然環境が生んだシンプルで機能的なパックを幅広く展開するアウトドアブランド「macpac（マックパック）」は、秋山シーズンの到来に合わせ、「macpacと山を登ろう！ Instagramフォトコンテスト」を開催します。



本コンテストでは、秋の登山やハイキング、トレッキングなど、山を楽しむ中で撮影された山の風景と、macpac製品がともに写った写真を広く募集します。自然の豊かさとともにあるひとときを、みなさまの視点で切り取ってください。グランプリに選ばれた3名様には、賞品としてmacpacの定番アイテムよりお好きな製品をプレゼント！



本企画は、お客さま一人ひとりのアウトドア体験に寄り添い、macpac製品が自然の中でどのように活躍しているかを共有することを目的としています。みなさまからの素敵な作品を、心よりお待ちしております！





「macpacと山を登ろう！ Instagramフォトコンテスト」概要


応募期間

2025年10月9日（木）～12月7日（日）23:59



応募方法

1. 当ブランド公式Instagramアカウント@macpacjp をフォロー
2. macpacの製品と山の風景がともに写った写真を撮影
　※新規投稿であれば過去の写真も応募可能です
　※macpacの製品と認識できれば人物でも製品単体の写真でも構いません
3. @macpacjp をタグ付けし、ハッシュタグ「#macpacフォトコン2025 」と撮影場所を付けて写真を投稿



賞品

A～Fの製品からお好きな1点をグランプリ3名様にプレゼント



【A】Hesper 30（へスパー 30）　カラー：ファントム×スキッパーブルー
　　　品番：MM62357　サイズ：2, 3
【B】Harper 30（ハーパー 30）　カラー：ファントム×アトランティックディープ
　　　品番：MM62359　サイズ：W1, W2
【C】Kauri（カウリ）　カラー：タソック
　　　品番：MM72501　サイズ：STD
【D】Kauri（カウリ）　カラー：ロジン
　　　品番：MM72501　サイズ：STD
【E】Manakau 35（マナカウ 35）　カラー：リード
　　　品番：MM62501　サイズ：ONE SIZE
【F】Manakau 35（マナカウ 35）　カラー：ローステッドカシュー
　　　品番：MM62501　サイズ：ONE SIZE




結果発表

ご応募いただいた方の中から厳正なる審査のうえ、グランプリ受賞者にはInstagramのDMでご連絡いたします。発表は2025年12月下旬以降を予定しています。



注意事項・個人情報の取り扱いについて

こちらよりご確認ください。(https://www.macpac.jp/news/%e3%80%8cmacpac%e3%81%a8%e5%b1%b1%e3%82%92%e7%99%bb%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81-instagram%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81/)




About macpac


macpacは、1973年にニュージーランドのクライストチャーチで生まれたアウトドアブランドです。シンプルかつ丈夫な製品は、「アウトドアでの体験が人生をより良いものへと変える」という理念と、「長く使い続けられる、機能に優れた道具をつくる」という使命を創業当時から現在まで大事に守り続けています。




【SHOP LIST】


- https://www.goldwin.co.jp/macpac/shoplist/
- Goldwin Online Store（https://www.goldwin.co.jp/store/brand/macpac/）

【画像ダウンロード】


- ダウンロードはこちら(https://goldwininc.box.com/s/agkipfhxyl1jwffpvp2h1v3i0d4s17he)

【公式ウェブサイト】


- https://www.macpac.jp
- 「macpacと山を登ろう！ Instagramフォトコンテスト」詳細ページ(https://www.macpac.jp/news/%e3%80%8cmacpac%e3%81%a8%e5%b1%b1%e3%82%92%e7%99%bb%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81-instagram%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81/)

【Instagram】


- https://www.instagram.com/macpacjp/