¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·ー¥º¥ó1»²²Ã¼Ô¤¬¥Þ¥Íー¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ª¡Ø¥Þ¥Íー¤Î2Âò¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ªÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¶âÏµ¤ò¸«ÇË¤ì¡ª¡Ù
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤È³ô¼°²ñ¼ÒSBI¾Ú·ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë16»þ¤è¤êSBI¾Ú·ô¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥É¥é¥¤¥Ö!¡×¤Ë¤Æ¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë²è¡Ø¥Þ¥Íー¤Î2Âò¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ªÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¶âÏµ¤ò¸«ÇË¤ì¡ª¡Ù¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤«¡ÈÍßË¾¤Î¶â¡É¤«¡¢µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤Ç¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤¬Ë½¤«¤ì¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î´ë²è¡Ø¥Þ¥Íー¤Î2Âò¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ªÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¶âÏµ¤ò¸«ÇË¤ì¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÆ½¸·ë¡£¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¶âÁ¬´¶³Ð¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢ÀµÂÎ¤ò¸«ÇË¤ëÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡Ö2Âò¥¯¥¤¥º¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£MC¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤µ¤ó¤È¡¢ÀáÌó¡¦Åê»ñ·Ï¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤ÎÀáÌó¥ª¥¿¥¯¤Õ¤æ¤³¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡È¾Ð¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥Þ¥Íー¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Þ¥Íー¤Î2Âò¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ªÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¶âÏµ¤ò¸«ÇË¤ì¡ª¡Ù¤Ï10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë16»þ¤è¤êSBI¾Ú·ô¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥É¥é¥¤¥Ö!¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ²ÐÍËÌë9»þ¤«¤é¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤«¡ÈÍßË¾¤Î¶â¡É¤òµá¤á¤ëÃË½÷10¿Í¤¬»öÁ°¤Ë¡¢¡È°¦¡É¤«¡È¶â¡É¤«¡¢¼«¤é¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¤ó¤À¡ÈÀµÂÎ¡É¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¸ß¤¤¤¬²¿¤òËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Îø°¦´¶¾ð¤È¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤ÇÃµ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¥·ー¥º¥ó¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¶î¤±°ú¤¤Ï¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë°¦¤ò¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥Þ¥Íー¤Î2Âò¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ªÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¶âÏµ¤ò¸«ÇË¤ì¡ª¡ÙÇÛ¿®³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë16»þ～
ÊüÁ÷URL¡§https://www.youtube.com/watch?v=cqCe_IDQ-Fw
½Ð±é¼Ô¡§ÂçÁÒ»ÎÌç¡¢¤Õ¤æ¤³¡¢¥ô¥¡¥Ã¥ÄÈþÎÉ¡¢³¤ÄÅÀãÇµ¡¢Ã«²¬Èþº»µª¡¢½é²»¡¢Æ·
¢£¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤È¤Ï
¡Ö°¦¡×¤òµá¤á¤ë¤«¡¢¡Ö¶â¡×ÌÜÅö¤Æ¤«¡£
Áê¼ê¤ÎËÜ¿´¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡¢¶ØÃÇ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー
¡È°¦¡É¤«¡È¶â¡É¤«¡¢¼«¤é¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤¿ÃË½÷10Ì¾¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¡ÈÀµÂÎ¡É¤ò±£¤·¤Æ¡¢¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë°¦¤ò¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¿®¤¸¤ëÍ¦µ¤¤Èµ¿¿´¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï»öÁ°¤Ë¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤«¡¢Â¿³Û¤Î¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤ËñÙ¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤ò¸«¶Ë¤á¡¢µ¶¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Þ¶â³ÍÆÀ¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Î¾Þ¶â¤Ï¡¢1000Ëü±ß¤ò»³Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥ëー¥ë¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÆü¤ÎÌë¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÇÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¹ç¤¤¡¢2¿Í¤¬¶¦¤Ë¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Ê¤é¿¿¼Â¤Î°¦¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤È¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×¤¬·ë¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢¸å¼Ô¤¬¾Þ¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤â¤·¡Ö¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡×Æ±»Î¤¬·ë¤Ð¤ì¤ì¤Ð¡¢°¦¤â¾Þ¶â¤âÆÀ¤é¤ì¤º¤ËÎ¹¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡ÈÈëÌ©¤ÎÉô²°¡É¤Ç¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ÎËÜ¿´¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡¢°¦¤Èµ¿Ç°¤¬±²´¬¤¯Îø°¦¿´ÍýÀï¤¬Ëë¤ò¤¢¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§https://abema.tv/video/title/90-1904
¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÆÃÊó±ÇÁüURL¡§https://youtu.be/k4lIVLViMXo
¡ãÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ä
Âè1ÏÃURL¡§ https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p10
Âè2ÏÃURL¡§ https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p20
Âè3ÏÃURL¡§ https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p30
Âè4ÏÃURL¡§ https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p40
¡ãÂè5ÏÃ¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡ËÌë9»þ～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/97tiY4E9n95495
