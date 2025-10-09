高市早苗グッズ総裁（総理）就任記念「頑張れ早苗ちゃん応援仏壇」作成！
有限会社 輪島漆器仏壇店
３０年間日本は景気が、下り坂！とくにこの１年は、最悪です。お仏壇販売も、大幅に落ちております。
しかし令和は、風の時代・女性の時代です。
史上初女性総裁（総理）就任のパワーを追い風に変えて、Ｖ字回復をしましょう！
「昭和の元気を、取り戻せ！」その願いを込めて総裁・総理就任お祝い仏壇「頑張れ早苗ちゃん！日本Ｖ字回復」作成いたします。
日本初（当社調・2025年10月時点）の総裁・総理就任お祝い仏壇です。
もう一度、日本に元気取り戻していただきたい一心で、作成いたしました。
１０月１４日（火）当店にて天台宗聖徳寺作村住職に、開眼供養を執り行っていただきます。取材よろしくお願い申し上げます。
就任お祝い価格 378（さなえ)兆円（ギャグです♪） 高さ34cm扉開幅38cm行19cm
