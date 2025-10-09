ホーランド・アメリカ・ライン、クルーズ業界初の「リップスティック・ブレンドバー」を船上に導入
セブンシーズリレーションズ株式会社
2025年10月8日 米国ワシントン州シアトル発 -
ホーランド・アメリカ・ラインは、クルーズ業界初となる船上でのリップスティック・ブレンド体験「Blend Bar（ブレンド・バー）」を新たに導入し、スタイルと美の世界へ航海を進めます。ビューティー愛好家の皆様は、船内の専用ラボで自分だけのリップスティックやグロスをデザインし、旅の記念としてお持ち帰りいただけます。
この体験は、専門のビューティーコンサルタントが丁寧にサポートしながら、ゲストが自分にぴったりの色味や仕上がりを選び、世界に一つだけのリップを完成させるものです。
ブレンドバーの特徴
- 30種類以上の高品質な顔料
- バター、クリーム、マット、グロスの4種の仕上がり
- 20種類以上のフレーバーや香り
- フロスト、シマー、イリディセントなどのエフェクト追加も可能
- 完成品にはオリジナルの名前を付けてチューブに印字
- 成分カード付きで再現も可能
現在、ブレンドバーは以下の船で体験可能です
ニュースタテンダム、ユーロダム、ウエステルダム、オーステルダム、ザイデルダム、フォーレンダム、ザーンダム
※残る4隻への展開は2025年11月中旬までに完了予定です。
ホーランド・アメリカ・ラインのオンボード収益担当副社長、キャロル・ビエンクールは次のように述べています。
「現代の旅行者は、単なる休暇ではなく、個人的で没入感のある特別な体験を求めています。ブレンドバーは、ゲストが自分自身を表現し、クルーズの思い出を形にできるユニークなサービスです。」
ブレンドバーで使用される製品は、パラベン、硫酸塩、フタル酸エステル、遺伝子組み換え成分を含まず、動物実験なし、グルテンフリー、ヴィーガン対応。抗酸化成分とSPFも配合され、日常使いにも最適です。
料金：
オリジナルリップスティックまたはリキッドマット：65ドル リップグロス：60ドル