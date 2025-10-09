日本初のプレバイオティックソーダ『CHOODA』誕生。腸から本来の活力を引き出す、新しい時代のドリンク。
◼︎ なんとなく疲れてる人へ。
CHOODAが内側から応えたい。
何もしていないのに、なぜか疲れている。
眠っても、心が休まらない。
カフェインや砂糖に頼ってしまう。
けれど、どこか心が追いつかない。
そんな“なんとなくの疲れ”に向き合う中で、
CHOODAは生まれました。
腸は「第二の脳」と呼ばれ、免疫やメンタル、エネルギー代謝などを担う重要な器官。
体内の免疫細胞の約70％、そして「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの約90％が腸でつくられると言われています。
つまり腸が整うことは、「心とカラダ」が整うということ。
この仕組みに着目し、
腸内環境を支えるPrebiotics（プレバイオティクス）
【食物繊維・オリゴ糖・乳酸菌】を独自の配合で組み合わせました。
CHOODAは、腸から整えて本来の活力を内側から引き出す
Prebiotic Sodaです。
◼︎ CHOODAは、自然由来の素材でつくられています。
原材料
国産りんご果汁／オリゴ糖シロップ／乳酸菌・食物繊維
（難消化性デキストリンとイヌリンの2種類）／生姜／レモン果汁／5種類のスパイス
それぞれの素材が、腸内環境と心身のバランスをやさしく整え、
国産りんごの豊かな旨みとスパイスの余韻が重なる、奥深い味わいです。
◼︎ 開発のきっかけは、仕事終わりに寄った夜のコンビニ。
疲れた体に元気をくれるような飲み物を探していました。
けれど棚に並ぶのは、どれも添加物や保存料が入ったもの。
人工甘味料が使われていなくても、
白砂糖やきび砂糖、果糖ブドウ糖液糖が入っていました。
「元気が出て、体を想えるドリンクって、意外と少ないのかもしれない。」
そう感じた瞬間に、
“ないなら、自分でつくろう。”
その思いから、CHOODAの開発が始まりました。
◼︎ 今後の展開
現在は炭酸と割って楽しむシロップタイプの販売を開始。
飲食店・ホテルへの卸も進み、少しずつCHOODAが飲める場所が広がっています。
今後は、開けてすぐに楽しめる瓶ボトルタイプの開発を進行中。
どこにいてもCHOODAを手に取れるように、
“腸から本来の活力を引き出す”という文化をここから広げていきます。
◼︎ CHOODAは、腸を整えて本来の活力を引き出す “Prebiotic Soda”。
各SNSでは、この想いに共感する
さまざまな分野で挑戦を続ける人たちとともに、
CHOODAの世界観を届けています。
その小さな広がりが、
人々が自分を大切にし合う“ウェルビーイングな社会”を育むきっかけになると信じています。
Instagram：https://www.instagram.com/chooda_drink
◼︎ 商品情報
商品名
CHOODA（チョーダ）
内容量
CHOODAシロップ 500g・CHOODAシロップ 1L（業務用）
※瓶ボトルタイプ 2025 年冬リリース予定
主成分
国産りんご果汁、オリゴ糖シロップ、生姜、食物繊維、殺菌乳酸菌、スパイス5種
発売日
シロップ版発売中
※自社調べ（2025年10月時点）
乳酸菌・食物繊維・オリゴ糖を配合し、腸内の善玉菌を育てる“プレバイオティックソーダ”というカテゴリー名称で商品化・販売したのは日本初。
◼︎ 会社概要
cafetento（カフェテント）／CHOODA事業部
所在地：千葉県千葉市花見川区花園 1-7-15 SS 小川ビル 2階
代表者：三山 友美
cafetento Instagram : https://www.instagram.com/cafetento_10_10
◼︎ お問い合わせ先
CHOODA事業部
Mail：choodapostbiotics@gmail.com
