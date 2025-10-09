日本初のプレバイオティックソーダ『CHOODA』誕生。腸から本来の活力を引き出す、新しい時代のドリンク。

cafetento


◼︎ なんとなく疲れてる人へ。



CHOODAが内側から応えたい。



何もしていないのに、なぜか疲れている。


眠っても、心が休まらない。


カフェインや砂糖に頼ってしまう。



けれど、どこか心が追いつかない。



そんな“なんとなくの疲れ”に向き合う中で、


CHOODAは生まれました。



腸は「第二の脳」と呼ばれ、免疫やメンタル、エネルギー代謝などを担う重要な器官。


体内の免疫細胞の約70％、そして「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの約90％が腸でつくられると言われています。



つまり腸が整うことは、「心とカラダ」が整うということ。



この仕組みに着目し、


腸内環境を支えるPrebiotics（プレバイオティクス）


【食物繊維・オリゴ糖・乳酸菌】を独自の配合で組み合わせました。



CHOODAは、腸から整えて本来の活力を内側から引き出す


Prebiotic Sodaです。







◼︎ CHOODAは、自然由来の素材でつくられています。



原材料


国産りんご果汁／オリゴ糖シロップ／乳酸菌・食物繊維


（難消化性デキストリンとイヌリンの2種類）／生姜／レモン果汁／5種類のスパイス



それぞれの素材が、腸内環境と心身のバランスをやさしく整え、


国産りんごの豊かな旨みとスパイスの余韻が重なる、奥深い味わいです。







◼︎ 開発のきっかけは、仕事終わりに寄った夜のコンビニ。



疲れた体に元気をくれるような飲み物を探していました。



けれど棚に並ぶのは、どれも添加物や保存料が入ったもの。


人工甘味料が使われていなくても、


白砂糖やきび砂糖、果糖ブドウ糖液糖が入っていました。



「元気が出て、体を想えるドリンクって、意外と少ないのかもしれない。」


そう感じた瞬間に、


“ないなら、自分でつくろう。”



その思いから、CHOODAの開発が始まりました。






◼︎ 今後の展開



現在は炭酸と割って楽しむシロップタイプの販売を開始。


飲食店・ホテルへの卸も進み、少しずつCHOODAが飲める場所が広がっています。



今後は、開けてすぐに楽しめる瓶ボトルタイプの開発を進行中。


どこにいてもCHOODAを手に取れるように、


“腸から本来の活力を引き出す”という文化をここから広げていきます。






◼︎ CHOODAは、腸を整えて本来の活力を引き出す “Prebiotic Soda”。


各SNSでは、この想いに共感する


さまざまな分野で挑戦を続ける人たちとともに、


CHOODAの世界観を届けています。



その小さな広がりが、


人々が自分を大切にし合う“ウェルビーイングな社会”を育むきっかけになると信じています。



Instagram：https://www.instagram.com/chooda_drink






◼︎ 商品情報



商品名


CHOODA（チョーダ）



内容量


CHOODAシロップ 500g・CHOODAシロップ 1L（業務用）


※瓶ボトルタイプ 2025 年冬リリース予定



主成分


国産りんご果汁、オリゴ糖シロップ、生姜、食物繊維、殺菌乳酸菌、スパイス5種



発売日


シロップ版発売中




※自社調べ（2025年10月時点）


乳酸菌・食物繊維・オリゴ糖を配合し、腸内の善玉菌を育てる“プレバイオティックソーダ”というカテゴリー名称で商品化・販売したのは日本初。



◼︎ 会社概要



cafetento（カフェテント）／CHOODA事業部


所在地：千葉県千葉市花見川区花園 1-7-15 SS 小川ビル 2階


代表者：三山 友美



cafetento Instagram : https://www.instagram.com/cafetento_10_10


CHOODAInstagram：https://www.instagram.com/chooda_drink






◼︎ お問い合わせ先



CHOODA事業部


Mail：choodapostbiotics@gmail.com


CHOODAInstagram：https://www.instagram.com/chooda_drink