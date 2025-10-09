いちごピンクのレトロな世界に広がる甘い午後のひととき「いちごアフタヌーンティー」を販売【東京プリンスホテル】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドいちごアフタヌーンティー

東京プリンスホテル（所在地：東京都港区芝公園3-3-1 総支配人：池田智）は、2025年12月1日（月）から2026年3月6日（金）までの期間限定で、ティーサロン ピカケにて「いちごアフタヌーンティー」を提供いたします。

赤とピンクを基調にしたアフタヌーンティーは「いちごピンクのレトロな世界」をテーマに甘味と酸味の絶妙なバランスが特徴の「あまおう」をふんだんに使った見た目も華やかでかわいらしい仕上がりになっております。

アフタヌーンティースタンドの一段目にはサクサクのパイ生地に濃厚ないちごのカスタードクリームといちごを合わせ、味のアクセントにピスタチオクリームを添えた「いちごのクリームパイ」。二段目にはいちごの赤色でコーティングされたチョコレートが目を引くレトロ感漂わせる「いちごのレアチーズケーキ」。いちごの甘酸っぱさと濃厚なレアチーズのマリアージュをお楽しみいただけます。三段目はビーツで色づけしたいちご色のバンズの「ローストビーフのミニバーガー」。甘味とコクが特徴のポリネシアンソースがローストビーフの旨味をさらに引き立てます。

冬から春に移ろいゆく景色とともに、思わず笑みがこぼれるいちご尽くしのアフタヌーンティーで心温まるひとときをお過ごしください。

「いちごアフタヌーンティー」概要

いちごアフタヌーンティー（店内イメージ）いちごアフタヌーンティー

【期間】 2025年12月1日（月）～2026年3月6日（金）

※2025年12月31日（水）～2026年1月12日（月・祝）を除く

【場所】 ティーサロン ピカケ（1F）

【時間】 2部制（11:30A.M.～2:30P.M. / 3:00P.M.～6:00P.M.）

【料金】 1名さま \6,800

※各時間帯5組さま限定 ※最大3時間制 ※前日3:00P.M.までのご予約制 ※ドリンクラストオーダー:終了時間30分前

【Webサイト】

https://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/pikake/afternoontea.strawberry2026/

【お問合せ】

レストラン予約 TEL：03-3432-1140 （10:00A.M.～5:00P.M.）

メニュー

スイーツ上段

いちごのトライフル

甘酸っぱいいちごのソースと生クリームを重ね、ショートケーキをイメージしたグラススイーツ。

いちごのクリームパイ

サクサクのパイ生地に、濃厚ないちごのカスタードクリームといちごを合わせ、味のアクセントにピスタチオクリームを添えました。

いちごのミニロールケーキ

やさしいピンク色のいちご生地にいちごのチョコレートクリームをたっぷりはさみ込んだミニロールケーキ。

スイーツ中段

いちごのアフタヌーンティー（上段）

いちごのレアチーズケーキ

真っ赤ないちご色でコーティングされたチョコレートの中には濃厚でとろけるような食感のレアチーズムースが入っておりいちごとレアチーズのマリアージュがお楽しみいただけます。

いちごモンブラン

いちごの形をしたモンブラン。いちごクリームの上にヘタに見立てた抹茶のクッキーをのせました。いちごの種はパールチョコレートでかわいらしく飾っています。

ピンクのハートマカロン

いちごのバタークリームが入ったキュートなハートのマカロン。手に持って写真撮影をするのがおすすめです。

セイボリー下段

いちごのアフタヌーンティー（中段）

ローストビーフのミニバーガー

ビーツで色づけしたいちご色のバンズにジューシーなローストビーフの味わいを甘味とコクが特徴のポリネシアンソースで楽しめるミニバーガーです。

ビーツのポタージュスープ

かぶ、大根、ビーツを使った根菜の温かいポタージュスープ。味と食感のアクセントに香ばしいスモークサーモンのクリスプを添えています。

フルーツトマトのミニサラダ

フルーツトマトにアボカドとモッツァレラチーズをいちごのオーロラソースで合わせた一品。

スコーン2種（プレーン・いちご）

アフタヌーンティーに欠かせないスコーンにはお好みでクロテッドクリームややさしい甘さのはちみつをつけてお召しあがりください。

※別皿にて提供

ウェルカムドリンク

いちごアフタヌーンティー（下段）

🍹ストロベリーポップ

透き通るピンク色が美しい「あまおう」の風味豊かな炭酸ドリンクをお食事前にご用意いたします。

季節の限定ドリンク

さわやかないちごの香りをお楽しみいただける「いちごティー」。ハイビスカスの心地よい酸味にクローブがアクセントになっているキャンディーケインのようなポップなイメージのハーブティー「キャンディーベリー」をご用意しております。

※料金には消費税が含まれております。別途、会計時にサービス料（13％）を加算させていただきます。

※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（10月9日）の情報であり、変更になる場合がございます。