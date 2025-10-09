【ロンハーマン】TOD′S for Ron Herman から今シーズンおすすめの″Leather Goods″の数々をご紹介！

株式会社リトルリーグ

日常に寄り添いながらも、スタイルをさりげなく引き立ててくれる洗練されたデザインの数々がラインナップいたします。上質な素材感とモダンなエッセンスを兼ね備えたアイテム達は、オン・オフを問わず活躍し、日常の装いに軽やかな華やぎを添えます。

Loafers in Leather Black, Multi (Black＆Ivory) \113,300

パテントレザーを採用した、新型のローファーが、ロンハーマン限定色として登場いたします。Blackはシンプルな単色ながら程よい光沢感で存在感を放ち、冬の重たくなりがちな装いにも軽やかさを添え、さまざまなスタイリングに取り入れやすいデザインです。さらに、Black＆Ivoryの配色は、上品さとモダンな印象を兼ね備え、モノトーンでありながら特別感のあるカラーリングとして展開いたします。黒やグレーのワントーンコーディネートに取り入れると、より一層スタイリッシュな雰囲気を演出してくれます。

Loafer sneaker / Navy \116,600（11月15日発売予定）上：Leather bag (Pend) / Brown \218,900 下：Leather bag (Pend Mini) / Brown \18,5900 （11月15日発売予定）

TOD’Sのコレクションラインで登場するローファー型のスニーカーを、ネイビーのスエード素材にアレンジし、ロンハーマンだけの特別なモデルに仕上げました。ネイビーは、今シーズンのキーカラーのひとつであり、デニムと合わせるなど、オールネイビーのスタイリングがおすすです。

また、春夏に人気だったレザーバッグを、今シーズンは少し濃いブラウンを採用し復刻いたしました。Pend Minuはコンパクトなサイズながらも実用的なサイズ感で、Pendはipadなども収納できるしっかりとしたサイズ感です。どちらも中の仕切りで整理しやすく、機能性に優れた仕様になっています。ベルトは太いキャンバス素材に変更し、ほどよいカジュアルさをプラスしています。カジュアルからエレガントな装いまで、幅広いシーンに取り入れらます。

Leather wallet Pink, Green, Blue \69,300Leather card holder Pink, Green, Blue \50,600Leather business card holder Pink, Green, Blue \31,900 （全て12月5日発売予定）

さらには、上質なレザーで仕立てられたTOD'Sの革小物の中でも定評のあるウォレットコレクションから、ロンハーマンではウォレット1型とカードフォルダー2型を、限定カラーでご用意しました。カラーはピンク、グリーン、ブルーの3色展開。濃淡のバイカラーが魅力で、持っているだけで気分が上がるカラフルなラインナップです。さらに、同じレザーでも傷が目立ちにくい素材を選ぶことで、長く愛用できるよう仕上げています。中でもレザーウォレットはロンハーマンだけの限定モデル。カードとキャッシュを収納でき、まさに実用性とデザイン性を兼ね備えたコンパクトなサイズのウォレットです。

ウォレットコレクションの12月5日（金）発売に先駆けて、ロンハーマン オンラインストアでは、11月15日（土）～11月24日（月）の期間、先行でプレオーダー会を開催いたします。

2024年最後の一粒万倍日と天赦日が重なる最強の開運日、12月21日に向けて、ぜひお気に入りのレザーグッズをお楽しみください。

心躍るクリスマスやホリデーシーズンに向けて、大切な方への贈り物としてはもちろん、ご自身へのご褒美にもふさわしいアイテムを、ぜひお楽しみください。

TOD'S

1979年に設立したイタリアの老舗ブランド「TOD’S（トッズ）」。最上級の素材とイタリアの職人技により、ひとつひとつ丁寧に作られています。靴とバッグは特に有名で、世界中から愛されています。上質さと快適さを備えたラグジュアリーなアイテムを提案し続けているグローバルブランドです。

【Store】

展開店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店、オンラインストア(https://ronherman.jp/item?freeword=%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%BA&search=)

お客様問い合わせ先：ロンハーマンカスタマーサポート 0120-983-781

平日10:00～17:00（土日祝日、年末年始、大型連休を除く）

LOOK BOOL :https://ronherman.jp/lookbook?coordinate_name2=2025%20Winter&coordinate_explain2=WomenRon Herman Women 2025 Winter CollectionLOOK BOOKが公開中！！ぜひチェックを。

ロンハーマン公式HP(https://ronherman.jp/)

ロンハーマン公式Instagram(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)