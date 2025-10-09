マクセル社・木村事業本部長が登壇！事業責任者の視点から語る 人財データ分析を活用した戦略的人財ポートフォリオ構築と成長戦略の実現 最新オンラインセミナー10/24（金）開催
科学的なデジタル技術を駆使して、企業人財のスキル・コンピテンシーアセスメント、教育研修、組織人財分析コンサル専門の教育サービスベンチャーの株式会社ネクストエデュケーションシンク（略称：ＮＥＴ）（本社：東京都文京区、執行役員・社長：捧智哉）は、People Trees合同会社と共催にて、企業の人財戦略推進を支援するオンラインセミナー「人財データ分析が導く、戦略的人財ポートフォリオ構築と成長戦略の実現 ～マクセル社の事例に学ぶ、自社最適化のアプローチとは～」を2025年10月24日（金）に開催いたします。
＜詳細内容＞
経営戦略と人事戦略の連動に、課題を感じていませんか?
「人財ポートフォリオの現状が見えない」
「戦略的な配置・育成ができていない」
「データに基づいた意思決定ができていない」
本セミナーでは、マクセル株式会社 エナジー事業本部 本部長・木村孝史氏が登壇。事業責任者の視点から、人財データ分析を活用した戦略的人財マネジメントの実践について、同社の取り組みをご紹介いただきます。
人事部門だけでなく、事業部門がどう巻き込まれ、どう活用しているのか──
経営戦略と人事戦略の連動に課題を感じている企業様にとって、事業部門がどのように人財戦略に関与し、成果を生み出しているのかを知る貴重な機会です。
皆様のふるってのご参加をお待ちしております。
■共催
People Trees合同会社／株式会社ネクストエデュケーションシンク
【開催概要】
●セミナータイトル
「人財データ分析が導く、戦略的人財ポートフォリオ構築と成長戦略の実現
～マクセル社の事例に学ぶ、自社最適化のアプローチとは～」
●日時：2025年10月 24日 （金） 15：00～16：00
●参加方法：インターネットに接続できるPC・スマートフォンからご視聴ください。
※Zoomを使用したオンラインセミナー方式となります。
●参加料：無料
●申込方法：ご案内のページよりお申込みください。
●ご参加対象者：企業の経営層、経営企画担当者、CHRO、
人事部・人材育成部門の責任者・担当者、
人的資本経営時代の、戦略的DX活用の人事施策に関心をお持ちの方など
■こんな方におすすめです■
経営層・事業部門の責任者の方
人財戦略を経営・事業アジェンダとして推進したい
事業成長に必要な人財をどう確保・育成するか考えたい
人事部門の責任者・担当者の方
事業部門を巻き込んだ人財戦略を推進したい、タレントマネジメントシステムの導入を検討中、
または既存システムの活用に課題を感じている
事業部門の人財育成責任者の方、人財育成担当の方
事業ニーズに即した育成計画の立案、次世代リーダーの計画的育成を推進したい
▼詳細・お申込みはこちら
→ https://www.nextet.net/seminar/20251024.html?pr1009
■講師紹介■
木村 孝史様
マクセル株式会社
エナジー事業本部 事業本部長
＜PROFILE＞1998年にマクセル株式会社へ入社。エナジー事業本部 技術部にてSR・CRコイン形電池の筐体設計を担当。耐熱CR電池の設計では、品種展開のベースとなる開発に携わる。
現在はエナジー事業本部長として、小型電池でグローバルNo.1メーカーを目指し、設備投資やM&Aを含む事業戦略の立案・実行を担う。最近は人財育成の重要性を強く感じており、次世代の成長にも力を入れている。
＜詳細内容＞
経営戦略と人事戦略の連動に、課題を感じていませんか?
「人財ポートフォリオの現状が見えない」
「戦略的な配置・育成ができていない」
「データに基づいた意思決定ができていない」
本セミナーでは、マクセル株式会社 エナジー事業本部 本部長・木村孝史氏が登壇。事業責任者の視点から、人財データ分析を活用した戦略的人財マネジメントの実践について、同社の取り組みをご紹介いただきます。
人事部門だけでなく、事業部門がどう巻き込まれ、どう活用しているのか──
経営戦略と人事戦略の連動に課題を感じている企業様にとって、事業部門がどのように人財戦略に関与し、成果を生み出しているのかを知る貴重な機会です。
皆様のふるってのご参加をお待ちしております。
■共催
People Trees合同会社／株式会社ネクストエデュケーションシンク
【開催概要】
●セミナータイトル
「人財データ分析が導く、戦略的人財ポートフォリオ構築と成長戦略の実現
～マクセル社の事例に学ぶ、自社最適化のアプローチとは～」
●日時：2025年10月 24日 （金） 15：00～16：00
●参加方法：インターネットに接続できるPC・スマートフォンからご視聴ください。
※Zoomを使用したオンラインセミナー方式となります。
●参加料：無料
●申込方法：ご案内のページよりお申込みください。
●ご参加対象者：企業の経営層、経営企画担当者、CHRO、
人事部・人材育成部門の責任者・担当者、
人的資本経営時代の、戦略的DX活用の人事施策に関心をお持ちの方など
■こんな方におすすめです■
経営層・事業部門の責任者の方
人財戦略を経営・事業アジェンダとして推進したい
事業成長に必要な人財をどう確保・育成するか考えたい
人事部門の責任者・担当者の方
事業部門を巻き込んだ人財戦略を推進したい、タレントマネジメントシステムの導入を検討中、
または既存システムの活用に課題を感じている
事業部門の人財育成責任者の方、人財育成担当の方
事業ニーズに即した育成計画の立案、次世代リーダーの計画的育成を推進したい
▼詳細・お申込みはこちら
→ https://www.nextet.net/seminar/20251024.html?pr1009
■講師紹介■
木村 孝史様
マクセル株式会社
エナジー事業本部 事業本部長
＜PROFILE＞1998年にマクセル株式会社へ入社。エナジー事業本部 技術部にてSR・CRコイン形電池の筐体設計を担当。耐熱CR電池の設計では、品種展開のベースとなる開発に携わる。
現在はエナジー事業本部長として、小型電池でグローバルNo.1メーカーを目指し、設備投資やM&Aを含む事業戦略の立案・実行を担う。最近は人財育成の重要性を強く感じており、次世代の成長にも力を入れている。