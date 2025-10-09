化粧品用エラスチン製品市場分析：世界市場の成長、動向、機会、産業予測2025-2031
肌の若さを支える鍵はエラスチンである
エラスチンはヒトやその他の多くの動物において ELN遺伝子 によってコードされるタンパク質である。エラスチンは顎を持つ脊椎動物（顎口類）の細胞外マトリックスにおける主要成分であり、構造維持に不可欠である。近年、エラスチンを含む化粧品は、肌の美しさに多様な効果をもたらすことから人気を集めている。エラスチンは本来、体内の結合組織に存在するタンパク質であり、肌の構造と弾力性において重要な役割を果たす。さらにコラーゲンと協働することで、肌組織のハリとしなやかさを維持しているのである。
美容価値を高める新素材、エラスチンの可能性
化粧品用エラスチン製品は、肌の弾力や若々しさを支える成分として注目されている。コラーゲンと並び、真皮の構造を維持するタンパク質として広く知られており、その科学的根拠に裏付けられた効能が美容市場での存在感を高めている。これまでの美容成分が保湿や表面的なケアに重点を置いてきたのに対し、エラスチンは肌の根本構造に働きかける素材として期待される点が大きな特徴である。加えて、天然由来原料や持続可能性が重視される時代背景において、エラスチンは「安全性」と「高機能性」の両立を実現できる成分として評価されている。こうした特性がブランド差別化の手段としても活用され、各企業は独自技術によるエラスチン配合商品の開発を競い合う状況にある。
市場は動いている、世界と共鳴するエラスチン需要
市場動向として特筆すべきは、スキンケア市場全体の高機能化トレンドと共に、エラスチン需要が急速に拡大している点である。LP Informationが2025年に公表した最新レポートによれば、化粧品用エラスチン製品はグローバル市場において成長ポテンシャルが高い領域とされ、主要プレーヤーは欧米、アジアを中心に多様な製品を展開している。特に「アンチエイジング」「敏感肌対応」といったキーワードは消費者の購買動機を強く刺激し、企業側にとっては市場参入の明確な指針となっている。また、各国政府が推進する化粧品原料の安全規制強化やエシカル消費の普及も、製品開発とマーケティング戦略に影響を与えている。結果として、エラスチンは単なる機能性素材を超え、ブランド戦略の中核を担う存在へと進化しつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル化粧品用エラスチン製品市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/567437/elastin-product-for-cosmetics）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.6%で、2031年までにグローバル化粧品用エラスチン製品市場規模は0.2億米ドルに達すると予測されている。
図. 化粧品用エラスチン製品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331450&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331450&id=bodyimage2】
図. 世界の化粧品用エラスチン製品市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、化粧品用エラスチン製品の世界的な主要製造業者には、Hayashikane Sangyo、SEMNL、Wuhu Yingtefei Biological Products、NH Foods、Copalis、Guangdong HuaPeptides Biotechnology、BIOFAC A/S、Shandong JELLICE Biotechnology、Herochem Shanghai、Guangdong Marubi Biotechnologyなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約65.0%の市場シェアを持っていた。
