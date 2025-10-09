Qlean Dataset、「多業種・多場面人物動画データセット」を提供開始

Visual Bank株式会社

Visual Bank株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 永井真之、以下「Visual Bank」）は、傘下の株式会社アマナイメージズを通じて、あらゆる研究・商業AI開発に対応するAI学習用データソリューション『Qlean Dataset（キュリンデータセット）*』の提供を推進しています。

このたび『多業種・多場面人物動画データセット』をラインナップに追加し、独自に構築したAI開発用データのラインナップ『AIデータレシピ*』の拡充を進めています。

*Qlean Dataset（キュリンデータセット）：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

*AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

『Qlean Dateset（キュリンデータセット）』の「AIデータレシピ」について

『AIデータレシピ』は、『Qlean Dataset』における商用利用可能なオリジナルデータラインナップです。

用途や精度・納期に応じて、すぐに使えるデータ素材を柔軟に組み合わせられる構成が特長で、一部アノテーション済み／未付与のデータや、個別要件に応じた構成変更・拡張にも対応可能です。

また、株式会社千葉ロッテマリーンズや株式会社東洋経済新報社とのパートナーシップ、国内外のネットワーク、新規収録などを通じて、ラインナップの拡充を進めています。

これにより、AI開発現場でのデータ収集・整備にかかる負荷を大幅に軽減し、開発の加速に貢献します。

今回提供を開始する「多業種・多場面人物動画データセット」の概要

「多業種・多場面人物動画データセット」のユースケースイメージ

『Qlean Dataset』の提供するデータセットの特徴

- 収録内容：様々なシチュエーションにおける人物の動画データセット- データ形式：mov、mp4- データ件数：10,000- データ容量：約4TB(約350分)- 1ファイル平均時間：約5秒～20秒程度- サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/sp-011- サンプルイメージ：※こちらはイメージのため実際は動画データです。- 行動認識・シーン理解AIの開発オフィス・飲食・家庭・屋外など、業種・環境をまたいで人物行動を収録しているため、立つ・座る・歩く・会話するなど日常／業務動作を横断的に学習でき、行動分類・異常検知AIの基盤データとして最適です。スマートシティ・監視・小売分析など、多様な領域のAI開発に応用可能です。- 感情・表情解析モデルのトレーニング接客や会話、作業など感情が表出するシーンを多く含むため、表情やジェスチャーを通じた感情推定AIの学習素材として有用。リモート面談、接客支援、広告効果測定など、人の反応を解析する領域に活用できます。- 業務動作解析・人流モニタリングAIの開発職種を跨いだ動作データにより、工場・オフィス・小売などでの業務プロセス解析や安全管理AIの開発が可能です。姿勢・動線・作業手順の解析を通じて、効率化やリスク検知に寄与します。- HCI・ヒューマンインタラクション研究タブレット・スマートフォン・対人コミュニケーションなど、デバイス操作や対話動作も収録。人と機械／人と人の自然なインタラクション理解を目的とした研究データとして利用できます。- 生成AI・映像合成モデルのトレーニング多様な人物・背景・照明環境が揃っており、生成AIによる人物動作生成・映像補完・シミュレーション研究にも最適です。動画生成やモーション模倣など、新たな表現モデル開発の基盤データとして活用可能です。- 研究開発、商用利用に対応Qlean Datasetの提供するデータセットは、データ取得およびAI開発への利用に関する同意書を「すべての被写体」から取得しており、各国のプライバシーポリシー等にも対応しているため安心して研究・商用利用いただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」からデータセットを提供するため、スピーディーかつROIを最大化AIデータレシピというQlean Dataset独自の提供形態を取ることにより、初期投資を抑えたデータ調達を行っていただくことが可能です。- 「AIデータレシピ」のラインナップにないデータセットは、個別要件に従った作成・構築も可能独自性の高いデータについても『Qlean Dataset』のケイパビリティを活用し、個別最適化された要件のデータセットをご提供可能です。Qlean Dataset お問い合わせフォーム：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/contactQlean Dataset サービスサイトURL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

Qlean Dataset アカデミア支援プログラム

Visual BankはAI学習用データソリューション『Qlean Dataset』において、アカデミア支援の一環として、データセットの無償提供プログラムを開始しました。

対象は、大学・研究機関・非営利の技術開発チームなどで、画像／音声／動画／テキストなど、全80種類以上・50万点超のデータを提供いたします。

研究現場での「高品質かつ権利クリアな学習データが手に入らない」課題に対し、Qlean Datasetは、GENIAC採択企業としてその解決を支援します。

詳細はこちら：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/academia

Visual Bank株式会社

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7C-Cube南青山ビル6F

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL： https://amanaimages.com/about/