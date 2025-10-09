TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー110Ëü¿Í¡¢¾å»Þ·ÃÈþ²Ã½Ð±é¡£ÀÖ»úÂ³¤¤Î·àÃÄ¤¬·àÃÄ¤ÎÀ¸»à¤ò¤«¤±¡¢ÉñÂæ¤Ç¡ÖÀ¸¤È»à¡×¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¡×¤òÌä¤¦―¤ª¾Ð¤¤¥µ¥¿¥±Æ»¾ì¡¢¿·ºîÉñÂæ¡ØÌÀ¼£ò³ò´ÅÁ¡Ù¤ò10/16¡ÊÌÚ¡Ë～19¡ÊÆü¡ËÂçºå¤Ç¾å±é
TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー110Ëü¿Í¡¢¾å»Þ·ÃÈþ²Ã¡Êex NMB48¡Ë½Ð±é¡£ÀÖ»úÂ³¤¤Î·àÃÄ¤¬¡¢·àÃÄ¤ÎÀ¸»à¤ò¤«¤±¡¢ÉñÂæ¤Ç¡ÖÀ¸¤È»à¡×¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¡×¤òÌä¤¦―¤ª¾Ð¤¤¥µ¥¿¥±Æ»¾ì¡¢¿·ºîÉñÂæ¡ØÌÀ¼£ò³ò´ÅÁ～ÉÔ»àÅÁÀâ¤ÈÎ¶¤ÎÎÞ～¡Ù¤ò10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～19Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¤Ç¾å±é
¡¡
¤ª¾Ð¤¤¥µ¥¿¥±Æ»¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥À¥¤¥¹¥¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¡¦ÂåÉ½¡§º´ÃÝ¿Î¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼À¸¤¡¢¤Ê¤¼»à¤Ì¤Î¤«¡×¤òÌä¤¦¡¢²ø°Û¤È²Ê³Ø¤¬¸òº¹¤¹¤ë¿·ºîÉñÂæ¡ØÌÀ¼£ò³ò´ÅÁ～ÉÔ»àÅÁÀâ¤ÈÎ¶¤ÎÎÞ～¡Ù¤ò¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢in¢ªdependent theatre 2nd¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡Ë¤Ç¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¤Ê¤¼À¸¤¡¢¤Ê¤¼»à¤Ì¤Î¤«¡£
²ø°Û¤È²Ê³Ø¤¬¸òº¹¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤¹Î¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¢§¤Ê¤¼º£¡ÖÀ¸¤È»à¡¦ÉÔÏ·ÉÔ»à¡×¤òÌä¤¦¤Î¤«¡©
2025Ç¯10·î13Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¼ãÊÖ¤ê¤äºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¡¢²þ¤á¤ÆÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢§´ë²è°Õ¿Þ
ËÜºî¤Ï¡¢ºî¼Ô¤¬ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤ò¼º¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¸¶ÅÀ¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»à¤äÊÌ¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ëÉáÊ×¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼À¸¤¡¢¤Ê¤¼»à¤Ì¤Î¤«¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÌ¿¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò´ÑµÒ¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÏ·ÉÔ»à¤ä±äÌ¿¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÌÀ¼£¤È¤¤¤¦Ê¸ÌÀ³«²½¤Î»þÂå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢²áµî¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½Âå¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»î¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¥²¥¹¥È¤ËTikTok¥Õ¥©¥í¥ïー110Ëü¿Í¡¢ÆüËÜ¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¾å»Þ·ÃÈþ²Ã Â¾¡¢´ØÀ¾¾®·à¾ì¤Î¼ÂÎÏÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥µ¥¿¥±Æ»¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½ÐÉ½¸½――¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥À¥ó¥¹¤ä»¦¿Ø¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½Å¤¤¥Æー¥Þ¤ò¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÉñÂæ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤¢¤é¤¹¤¸
»þ¤ÏÌÀ¼£――Ê¸ÌÀ³«²½¤Î¤¶¤ï¤á¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¹¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡Ö´ñÀ×¡×¤È¡Ö²ø°Û¡×¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¸¤Ê¤¤»Õ¡¦¾ïÈØ¿¿À¡¡Ê¤È¤¤ï ¤Þ¤¹¤ß¡Ë¤È¤½¤ÎÄï»Ò¡¦ÇòÀî ÍÛºÚ¡Ê¤·¤é¤«¤ï ¤Ï¤ë¤Ê¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ë°Û¹ñ¤Î¾¯½÷¤òµß¤¦¡£
±ê¤ÎÎ¶¤¬Å·¤ò¶î¤±¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë¿¼¤¤°ÚÉÝ¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ²ÐºÒ¤ä¿À±£¤·¡¢°Å»¦¤¬Â³¤¡¢²Ê³Ø¤È¼ö½Ñ¡¢¿®¶Ä¤È¸¢ÎÏ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½Ð²ñ¤¤¤ÈÁªÂò¤Ï¡¢ÉÔÏ·ÉÔ»à¤ÎÅÁÀâ¤È¶¦¤Ë»þÂå¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
´õË¾¤«¡¢ÀäË¾¤«¡£´ñÀ×¤«¡¢¸¸¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ÎÃÏµå¡Ê¤Û¤·¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡¢Âç¤¤ÊÂç¤¤Ê±³¤ÎÊª¸ì――¡£
¢§½Ð±é
¡ÚµÒ±é¡Û
¾å»Þ·ÃÈþ²Ã
ËÌ¾®Ï©¤Þ¤Ê¡Ê·àÃÄ±ýÍè¡Ë
»°±ºµá¡Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¡Ë
ÎÓÍ·Ì²¡Ê·àÃÄ¥·¥ç¥¦¥À¥¦¥ó¡Ë
µÈÅÄ²Â¡Ê¥³¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¥µ¥Ð´Ì¡Ë
ËÒÌî¿¿¿Í¡Ê¥¨ー¥é¥¤¥Ä¡Ë
ºÌÇµ¼ã±Ê¡ÊSword Works¡Ë
ÆñÇÈÍ¥²Ú
±©ÅÄÌîÍµÈþ¡ÊJ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
ÀÄ¾ëÎ¤²Ö¡Ê±ïÌÀ´ë²è¡Ë
ºÚÇµ»Ò
±§ÅÄÀî°¦²Ú
ÅÄÃæ´õÈþ
¡Ú¤ª¾Ð¤¤¥µ¥¿¥±Æ»¾ì¡Û
Î©Éô±ß
À¶¿å¹¯»Ê
ÉÚÅÄ°¡¼Ó»Ò
¤æ¤¤Á¡£
º´ÃÝ¿Î
³Æ²ó¤Î²óÂØ¤ï¤ê¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤â½Ð±é¡ª
10/16¡ú19:00 ÀÐÅÄÍ¥Èþ
10/17¡ú13:30 Á°ÅÄçý±©¡Ê·àÃÄ¡úkocho¡Ë¡õ Âç¶¶Àµ¹¬¡Ê¿À¸ÍÅÅ»ÒÀìÌç³Ø¹» / (³ô)MC´ë²è¡Ë
10/17¡ú19:00 ÎëÌÚÍÎÊ¿
10/18¡ú13:30 Íù²ÊÈÁ½ã¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¡Ë
10/18¡ú18:00 ÁêÀî·ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¤¥í¥¤¥Ä¥Î¡Ë¡õ ¥Ê¥Ä¥á¥¯¥Ë¥ª¡Ê·àÃÄ¥·¥ç¥¦¥À¥¦¥ó¡Ë
¢§¸ø±é¾ðÊó
¸ø±éÌ¾¡§¤ª¾Ð¤¤¥µ¥¿¥±Æ»¾ì Âè21²ó¸ø±é¡ØÌÀ¼£ò³ò´ÅÁ～ÉÔ»àÅÁÀâ¤ÈÎ¶¤ÎÎÞ～¡Ù
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～19Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥·¥¢¥¿ー2nd¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶4-7-22¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§SÀÊ 9,000±ß / AÀÊ 6,000±ß
±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÇÛ¿®¡¦¹ë²ÚÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¡§6,000±ß～
È¯Çä³«»Ï¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£
µÓËÜ¡¦±é½Ð
º´ÃÝ¿Î¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥µ¥¿¥±Æ»¾ì¡Ë
¢§·àÃÄ¾Ò²ð
¤ª¾Ð¤¤¥µ¥¿¥±Æ»¾ì¤Ï2001Ç¯´úÍÈ¤²¡£Ì¾Á°¤³¤½¡Ö¤ª¾Ð¤¤¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ä¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅ¯³Ø¤ä»àÀ¸´Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦SF¡¦¥ª¥«¥ë¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÁÔÂç¤ÊºîÉÊ¤ò¾å±é¤¹¤ë·àÃÄ¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÈÁÔÂç¤Ê¥Æー¥Þ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢´ÑµÒ¤Ë¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
ÂåÉ½¤Îº´ÃÝ¿Î¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¸ÅÉðÆ»¡¦½ÂÀîÎ®¤ÎÌÈµö³§ÅÁ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¤ª¾Ð¤¤¥µ¥¿¥±Æ»¾ì À©ºîÉô
E-mail¡§info@owaraisatake.com
¸ø¼°HP¡§http://owaraisatake.com