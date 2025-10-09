10·î12Æü(Æü) ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤Ë¤è¤ëÂçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¡ÖÃÝÅÄ¼°Á°Êý¸å±ßÊ¯¡×ÀâÌÀ²ñ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕÃæ¡ª¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡ÙÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù
Âçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡É
2025Ç¯9·î27Æü¡¢·úÃÛ²È¡¦°ÂÆ£ÃéÍº»á¤ÎÀß·×¡¦´Æ½¤¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¼ùÌÚÁòÊèÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÎáÏÂ¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡ÖÃÝÅÄ¼°¸ÅÊ¯Êè¡×¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡¢MBS¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó10·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡ÙÆâ¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¸ÅÊ¯Êè¤Ï¡¢¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¸ÂÄêÈÎÇäÍÑ¤Ë¤´½àÈ÷¤·¤¿280¶è²è¤¬¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¡¢9·î14Æü¡¦9·î15Æü¡¢½×¹©º×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¹ØÆþ´õË¾¼Ô¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ï2Æü¤Ç300Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9
¡Ö¸ÅÊ¯¤ÎÁë¸ý¡×Âçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯
¡Î¼Ì¿¿»£±Æ »³ÃæÍÛÊ¿¡Ï
ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏÀâÌÀ²ñ¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕÃæ¡ª
¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¤¹¤Ç¤ËËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µÆü»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½ ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬¡ÖÂçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¸ÅÊ¯Êè¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë 14:15～, 15:00～
¤¹¤Ç¤Ë¤´»²²ÃÄº¤¤¤¿Êý¡¹¤«¤é¤Ï
¡¦ÁÛÁü°Ê¾å¤Î´°À®ÅÙ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿
¡¦¸ÅÊ¯Êè¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹
¡¦ÃÝÅÄÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸ÅÊ¯Êè¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿
¡¦Îî±à¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢Î©ÃÏ¡¢´ÉÍý¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤ß¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿
¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¤´°Õ¸«¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/n66GEiaD1uhnCdwX9
Âçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¸½ÃÏÀâÌÀ²ñ
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤´¼èºà¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ²ñ¡¦¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾½é¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤ò¤¼¤Ò¡¢´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤·¡¦¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò Á°Êý¸å±ßÊ¯
¹ÊóÃ´Åö¡§´ÝÌÐ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6453-6662
¥áー¥ë¡§marumo@kofun.co.jp
9·î14Æü¡¦15Æü¡¡ÀâÌÀ²ñ¤ÎÍÍ»Ò
Âçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¸ÅÊ¯Êè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Î¼Ì¿¿»£±Æ »³ÃæÍÛÊ¿¡Ï
¢£ ¸ÅÊ¯¤ò¡È¸½Âå¤Îµ§¤ê¤Î¾ì¡É¤ËºÆÀ¸
¸ÅÊ¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ²¦¤ä¹ëÂ²¤¬Ì²¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ä»º¡£
¤½¤Î¸ÅÊ¯¤ò¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡Ö¤ªÊè¤ò·Ñ¤°¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¸½Âå¿Í¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÃÝÅÄ¼°¸ÅÊ¯Êè¡×¤Ç¤¹¡£Îò»Ë ¡ß ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡ß ±ÊÂå¶¡ÍÜ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤µ§¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÉñÂæ¤Ï¡È´ØÀ¾½é¡É¡¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÎî±à
À¸¶ð»³ÃæÊ¢¤Î¹âÂæ¤«¤éÂçºåÊ¿Ìî¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë°µ´¬¤ÎÄ¯Ë¾ ¡¢¡ÖÂçºåÎî±à¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°Âè°ì°Ì¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÀÓ¡¢À¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦°ÂÆ£ÃéÍº»á´Æ½¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¶õ´Ö ¡£
Á´¹ñ¤Ç¤âÎã¤Î¤Ê¤¤¡¢Ä¯Ë¾¡¦¼ÂÀÓ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿À»°è¤Ç¤¹¡£
¢£ ÃÝÅÄ¼°¸ÅÊ¯Êè½é¤Î²£·ê¼°ÀÐ¼¼
¡ÖÂçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¡×Á°Êý¸å±ßÊ¯Êè¤Ï¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¸å´ü¤ËÉáµÚ¤·¤¿¡Ö²£·ê¼°ÀÐ¼¼¡×¤ÎÁ¢Æ»(¤¨¤ó¤É¤¦)¡¦ ¸¼¼¼(¤²¤ó¤·¤Ä)¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢²£·ê¼°ÀÐ¼¼·¿¸ÅÊ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¸ÅÊ¯Êè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÅÊ¯¤ÎÁ°ÊýÉô¤Ï¹çÆ±±ÊÌ²ËäÁò¥¿¥¤¥×(¶¦Æ±Êè)¡¢¸å±ßÉô¤Ï¸ÄÊÌ°ÂÃÖËäÁò¥¿¥¤¥×(¸ÄÊÌÊè1~4Ì¾ÍÍÍÑ¤Þ¤Ç)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÅÊ¯Á´ÂÎ¤¬Âç¤¤Ê½¸¹çÊè¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 291´ð¤Î±ßÅû¾ýÎØ¤È¿¿ï«À½Ì¾È×¥×¥ìー¥È¤Ë¤è¤ë¹½Â¤
Á°Êý¸å±ßÊ¯Êè¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï291¸Ä¤Î¹â¤µ30¥»¥ó¥Á¤Î±ßÅû¾ýÎØ¤¬¼è¤ê°Ï¤ß¤Þ¤¹¡£
¾åÉô¤Ë¤Ï¿¿ï«À½¤ÎÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤³¤ËËäÁò¼Ô¤´¤È¤ÎÌ¾È×¥×¥ìー¥È¤ò½ç¼¡Å½ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¯Àß·×¤Ç¤¹¡£
¾ýÎØ¤Ë¤è¤ëÅÁÅýÅª¤Ê°Õ¾¢¤È¡¢Ì¾È×¤Ë¤è¤ë¸½ÂåÅª¤ÊµÏ¿À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Î¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤¤¬»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Îµ§¤ê¤Î¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÀÐÀÚÑùÀý¡Ê¤¤¤·¤¤ê¤Ä¤ë¤®¤ä¡Ë¿À¼Ò¡×¤¬±ÊÂåº×ã«¤ò¡¢±ÊÂå¶¡ÍÜ¤ò¡ÖÂç¸÷»³ÉÔÆ°±¡¡×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤¦
ÀéÇ¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÉÂµ¤Ê¿Ìþ¤äµ§Åø¤ÇÁ´¹ñ¤«¤é»²ÇÒ¼Ô¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÀÐÀÚÑùÀý¿À¼Ò¤¬¡¢¸ÅÊ¯Êè¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Õ¤È½©¤ÎÇ¯2²ó¡¢¸æÎîº×¤òºØ¹Ô¤·¡¢ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿°ÂÇ«¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÈà´ß¤Ë¤ÏÂç¸÷»³ÉÔÆ°±¡¤Ë¤è¤ëÊ©¼°¤Î¶¡ÍÜ¤â¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆ»¤ÈÊ©¶µ¤ÎÁÐÊý¤«¤é¤´ÀèÁÄ¤ò¤ªã«¤ê¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÀÊ©½¬¹ç¤Î¤«¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¡¢½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤Êý¡¹¤Ë¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¤·¤¤¶¡ÍÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¢§ ÂåÉ½ ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤Ë¤è¤ëÂçºå¸ÅÊ¯Êè ²òÀâÆ°²è¡¢¸ø³«Ãæ¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=6ewX_Xzfk0M ]
報道関係者のお問い合わせ
³ô¼°²ñ¼Ò Á°Êý¸å±ßÊ¯
¹ÊóÃ´Åö¡§´ÝÌÐ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6453-6662
¥áー¥ë¡§marumo@kofun.co.jp
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁ°Êý¸å±ßÊ¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÅÄ¹±ÂÙ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ13ÈÖ16¹æ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ÎáÏÂ6Ç¯4·î1Æü
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¡Ø¸ÅÊ¯¤ÎÁë¸ý¡Ù
https://madoguchi.kofun.co.jp
¸ø¼°HP¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁ°Êý¸å±ßÊ¯
https://kofun.co.jp/
