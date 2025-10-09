千歳烏山に“焼きたてデトロイトピザ食べ放題”が登場！23cm×23cmのLサイズにチーズ200g超え、約2,000kcalの満足感！秋限定パンプキンシカゴピザも提供開始！
Johnny B’s アメリカンダイナー
世田谷・千歳烏山の「Johnny B’s アメリカンダイナー」が、焼きたてデトロイトピザ食べ放題をスタート！Lサイズ23cm×23cm・チーズ総量200g超・約2,000kcalの圧巻ピザに加え、秋限定パンプキンシカゴピザも予約特典で登場。SNS映え抜群の新ディナーコースが話題！
Johnny B’sのデトロイトピザとは？
「Johnny B’s アメリカンダイナー」の看板メニュー、“デトロイトピザ”は、アメリカ・デトロイト発祥の角型ピザをベースに、現代のピザ好きに合わせて特別にアレンジ。
店内で手仕込みする自家製のピザは、職人の手によって作り出されたこだわりの品。
本場のような分厚い生地ではなく、縁を立てて中央をくぼませる独自製法を採用し、そのくぼみにたっぷりのチーズをトッピング。表面は香ばしく、中はもっちりとした食感に仕上がります。
生地の端までチーズが焼き固まり、噛むたびに濃厚な旨みが広がる“チーズを楽しむためのピザ”。切れば溢れ出すチーズはまさに圧巻。
サイズは Lサイズ23cm×23cm、チーズ総量200g以上、1枚あたり約2,000kcal。
そのボリュームと香りは、まさにアメリカンダイナーの象徴です。
デトロイトピザは一枚焼き上がるたびに、鉄板から立ちのぼる香ばしさが食欲を誘います。
食べ放題コースでは、このデトロイトピザを1/4サイズで提供。ペパロニクラシックやチーズラバーズなど、7種類すべてを少しずつ楽しめるスタイルで、「どれにしようか迷う時間さえ楽しい」と評判です。
千歳烏山で話題の「デトロイトピザ食べ放題」スタート！
デトロイトピザ Lサイズ
2025年9月より「焼きたてデトロイトピザの食べ放題」が開始しました。
120分制・オーダー式で、焼きたてを1枚ずつ提供。
冷めたピザが出てくることは一切なく、常にアツアツのまま味わえるのが特徴です。
通常価格2,800円のところ、現在は期間限定で2,000円（税別）にて提供中。
ボリューム・焼きたて・味のバリエーション、そのすべてで満足度を追求した“新しいピザ食べ放題”です。
今回は現在食べ放題可能なピザをランキング形式で紹介します。
◆デトロイトピザ1/4サイズ ランキング（全7種）
ペパロニクラシック
第1位：ペパロニクラシック
迷ったらまずはこれ。チーズとペパロニの黄金バランス。
焼きたての香ばしい脂がチーズと混ざり合い、最初の一口からクセになる定番の人気メニュー。
第2位：チーズラバーズ（4種のチーズ）
モッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、シュレッド、パルメザンの4種を贅沢にブレンド。
とろける香りと深いコクが特徴で、チーズ本来の旨味をしっかり味わえます。
メキシカンサルサ
第3位：メキシカンサルサ
スパイシーなソースとまろやかなアボカドが見事に調和。
ピリッと刺激的な味わいの後に、アボカドのやさしい甘みが残るクセになる一枚。
ミートラバーズ
第4位：ミートラバーズ
ベーコン、ひき肉、ペパロニ、生ハムを惜しみなくトッピング。
肉の旨味とスパイスの香りが広がるボリューム系ピザ。ビールとの相性は抜群です。
チョリソー・チェダー
第5位：チョリソー・チェダー
ほどよい辛さのチョリソーとコクのあるチェダーチーズが好相性。
香ばしい生地とのバランスがよく、スパイシー派のファンが多い一枚。
第6位：生ハムモッツァレラ
塩気の効いた生ハムとモッツァレラの相性が抜群。
上品な味わいでワインにもよく合い、女性人気が高いメニューです。
第7位：季節のピザ
旬の食材を使った限定メニュー。
その時期ならではの味を楽しめ、訪れるたびに違う美味しさに出会える“シーズナルピザ”です。
秋限定！かぼちゃのシカゴピザ登場！
かぼちゃのシカゴピザ
秋の味覚を堪能できる季節限定メニュー「かぼちゃのシカゴピザ」が新登場。
厚みのある生地に、かぼちゃのやさしい甘みと濃厚なチーズをたっぷり詰め込んだ、秋ならではの贅沢な一枚です。
表面は香ばしく焼き上げられ、中からはとろけるチーズとかぼちゃのクリーミーな風味が広がります。
まるでグラタンのような濃厚な口当たりと、ほんのりとした甘みのバランスが絶妙。
お好みで蜂蜜をかけてお召し上がりください。
季節感と満足感のどちらも楽しめる特別メニューです。
通常価格は1台1,980円（税込）ですが、
現在はデトロイトピザ食べ放題コースをご予約の方に限り、もれなく1台を無料でサービス。（3名様以上のご予約です）
予約特典として提供されており、秋限定のためこの機会を逃すと来年までおあずけ。
断面からチーズがとろりと流れ出すビジュアルはSNS映えも抜群。
女子会や記念日の食事にもぴったりな“秋の主役ピザ”として、多くのお客様から注目を集めています。
3階の隠れ家アメリカンダイナーで過ごす、非日常の夜
Johnny B’s アメリカンダイナー店内の様子
千歳烏山駅から徒歩1分。ビルの3階にひっそりと佇む「Johnny B’s アメリカンダイナー」は、扉を開けた瞬間に日常から切り離されるような特別な空気が漂う、まさに“隠れ家”のような空間です。
店内はモノトーンを基調にしたアメリカンレトロな雰囲気。カウンター席の奥ではピザが焼き上がる香ばしい香りが広がります。アメリカ映画のワンシーンのような店内は、「ここが千歳烏山？」と驚かれるお客様も多いほど。
客層は幅広く、カップルのディナー、仕事帰りの一杯、女子会、家族での食事など、それぞれの時間をゆったりと過ごす方々で賑わいます。一人でも気軽に立ち寄れる雰囲気があり、夜はピザとハートランドビールで静かに語り合う姿もよく見られます。
どこか懐かしく、それでいてスタイリッシュ。そんな“ジョニビらしいアメリカン”な空気を感じながら、焼きたてピザを味わう夜は、何気ない一日を少し特別にしてくれます。
デトロイトピザ食べ放題コース 詳細情報
デトロイトピザ食べ放題
「Johnny B’s」のデトロイトピザ食べ放題コースは、焼きたての美味しさをそのまま楽しんでいただくために、すべてオーダー式でご提供しています。
一枚一枚、丁寧に焼き上げるため、ご注文からお届けまで約15分ほどお時間をいただきます。
その分、チーズの香ばしさと熱々の食感を存分に味わっていただけます。
なお、食べ放題コースご注文時のピザのお持ち帰りはご遠慮ください。
オーダーは“焼きたてを一番おいしい状態で食べ切れる量”でお願いいたします。焼きたてにこだわるJohnny B’sだからこそ、ベストなタイミングで提供し、最後の一口までお楽しみいただけます。
・大人：2,200円（税込）
・中高生：1,980円（税込）
・小学生：1,100円（税込）
・未就学児：無料
食べ放題は120分制（オーダー式）で、常に焼きたてのピザを1枚ずつ提供。
ピザだけでなく、グリーンサラダ、ポテト、ポップコーンなどのサイドメニューもすべて食べ放題に含まれています。
さらに、＋1,500円（税別）で飲み放題プランも追加可能。ハートランドビールをはじめ、ハイボールやワイン、ソフトドリンクまで種類豊富に取り揃えています。ピザとの相性も抜群で、女子会やグループ利用に特に人気のプランです。
メディア・インフルエンサー取材受付中
Johnny B’sでは、メディア関係者およびインフルエンサーの取材・撮影を随時受付中です。期間限定「パンプキンシカゴピザ」や「焼きたてデトロイトピザ食べ放題」など、取材・コラボレーションなどのご相談も受付中です。
ご希望の方は、下記までお気軽にお問い合わせください。
MAIL：https://media-hack.co.jp/contact/
TEL：080-7251-0957（店舗）
店舗情報
店名：Johnny B’s アメリカンダイナー
住所：〒157-0062 東京都世田谷区南烏山６丁目４－６ リバービルII 3F
営業時間：12:00～23:00（L.O.22:00）
定休日：不定休
アクセス：京王線「千歳烏山駅」徒歩1分
ホームページ：https://johnny-b-s.com/
Instagram：https://www.instagram.com/johnnybs_2025/
運営会社情報
会社名：合同会社MEDIA HACK
代表者：川崎 理明
所在地：東京都八王子市
事業内容：飲食店運営、SNSマーケティング、ブランドプロデュース