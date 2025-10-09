千歳烏山に“焼きたてデトロイトピザ食べ放題”が登場！23cm×23cmのLサイズにチーズ200g超え、約2,000kcalの満足感！秋限定パンプキンシカゴピザも提供開始！

合同会社 MEDIA HACKJohnny B’s アメリカンダイナー

世田谷・千歳烏山の「Johnny B’s アメリカンダイナー」が、焼きたてデトロイトピザ食べ放題をスタート！Lサイズ23cm×23cm・チーズ総量200g超・約2,000kcalの圧巻ピザに加え、秋限定パンプキンシカゴピザも予約特典で登場。SNS映え抜群の新ディナーコースが話題！

Johnny B’sのデトロイトピザとは？

「Johnny B’s アメリカンダイナー」の看板メニュー、“デトロイトピザ”は、アメリカ・デトロイト発祥の角型ピザをベースに、現代のピザ好きに合わせて特別にアレンジ。

店内で手仕込みする自家製のピザは、職人の手によって作り出されたこだわりの品。

本場のような分厚い生地ではなく、縁を立てて中央をくぼませる独自製法を採用し、そのくぼみにたっぷりのチーズをトッピング。表面は香ばしく、中はもっちりとした食感に仕上がります。



生地の端までチーズが焼き固まり、噛むたびに濃厚な旨みが広がる“チーズを楽しむためのピザ”。切れば溢れ出すチーズはまさに圧巻。

サイズは Lサイズ23cm×23cm、チーズ総量200g以上、1枚あたり約2,000kcal。

そのボリュームと香りは、まさにアメリカンダイナーの象徴です。



デトロイトピザは一枚焼き上がるたびに、鉄板から立ちのぼる香ばしさが食欲を誘います。

食べ放題コースでは、このデトロイトピザを1/4サイズで提供。ペパロニクラシックやチーズラバーズなど、7種類すべてを少しずつ楽しめるスタイルで、「どれにしようか迷う時間さえ楽しい」と評判です。

千歳烏山で話題の「デトロイトピザ食べ放題」スタート！

デトロイトピザ Lサイズ

2025年9月より「焼きたてデトロイトピザの食べ放題」が開始しました。

120分制・オーダー式で、焼きたてを1枚ずつ提供。

冷めたピザが出てくることは一切なく、常にアツアツのまま味わえるのが特徴です。

通常価格2,800円のところ、現在は期間限定で2,000円（税別）にて提供中。

ボリューム・焼きたて・味のバリエーション、そのすべてで満足度を追求した“新しいピザ食べ放題”です。

今回は現在食べ放題可能なピザをランキング形式で紹介します。

◆デトロイトピザ1/4サイズ ランキング（全7種）

ペパロニクラシック第1位：ペパロニクラシック

迷ったらまずはこれ。チーズとペパロニの黄金バランス。

焼きたての香ばしい脂がチーズと混ざり合い、最初の一口からクセになる定番の人気メニュー。

第2位：チーズラバーズ（4種のチーズ）

モッツァレラ、ゴルゴンゾーラ、シュレッド、パルメザンの4種を贅沢にブレンド。

とろける香りと深いコクが特徴で、チーズ本来の旨味をしっかり味わえます。

メキシカンサルサ第3位：メキシカンサルサ

スパイシーなソースとまろやかなアボカドが見事に調和。

ピリッと刺激的な味わいの後に、アボカドのやさしい甘みが残るクセになる一枚。

ミートラバーズ第4位：ミートラバーズ

ベーコン、ひき肉、ペパロニ、生ハムを惜しみなくトッピング。

肉の旨味とスパイスの香りが広がるボリューム系ピザ。ビールとの相性は抜群です。

チョリソー・チェダー第5位：チョリソー・チェダー

ほどよい辛さのチョリソーとコクのあるチェダーチーズが好相性。

香ばしい生地とのバランスがよく、スパイシー派のファンが多い一枚。

第6位：生ハムモッツァレラ

塩気の効いた生ハムとモッツァレラの相性が抜群。

上品な味わいでワインにもよく合い、女性人気が高いメニューです。

第7位：季節のピザ

旬の食材を使った限定メニュー。

その時期ならではの味を楽しめ、訪れるたびに違う美味しさに出会える“シーズナルピザ”です。

秋限定！かぼちゃのシカゴピザ登場！

かぼちゃのシカゴピザ

秋の味覚を堪能できる季節限定メニュー「かぼちゃのシカゴピザ」が新登場。

厚みのある生地に、かぼちゃのやさしい甘みと濃厚なチーズをたっぷり詰め込んだ、秋ならではの贅沢な一枚です。

表面は香ばしく焼き上げられ、中からはとろけるチーズとかぼちゃのクリーミーな風味が広がります。

まるでグラタンのような濃厚な口当たりと、ほんのりとした甘みのバランスが絶妙。

お好みで蜂蜜をかけてお召し上がりください。



季節感と満足感のどちらも楽しめる特別メニューです。

通常価格は1台1,980円（税込）ですが、

現在はデトロイトピザ食べ放題コースをご予約の方に限り、もれなく1台を無料でサービス。（3名様以上のご予約です）

予約特典として提供されており、秋限定のためこの機会を逃すと来年までおあずけ。

断面からチーズがとろりと流れ出すビジュアルはSNS映えも抜群。

女子会や記念日の食事にもぴったりな“秋の主役ピザ”として、多くのお客様から注目を集めています。

3階の隠れ家アメリカンダイナーで過ごす、非日常の夜

Johnny B’s アメリカンダイナー店内の様子

千歳烏山駅から徒歩1分。ビルの3階にひっそりと佇む「Johnny B’s アメリカンダイナー」は、扉を開けた瞬間に日常から切り離されるような特別な空気が漂う、まさに“隠れ家”のような空間です。

店内はモノトーンを基調にしたアメリカンレトロな雰囲気。カウンター席の奥ではピザが焼き上がる香ばしい香りが広がります。アメリカ映画のワンシーンのような店内は、「ここが千歳烏山？」と驚かれるお客様も多いほど。

客層は幅広く、カップルのディナー、仕事帰りの一杯、女子会、家族での食事など、それぞれの時間をゆったりと過ごす方々で賑わいます。一人でも気軽に立ち寄れる雰囲気があり、夜はピザとハートランドビールで静かに語り合う姿もよく見られます。

どこか懐かしく、それでいてスタイリッシュ。そんな“ジョニビらしいアメリカン”な空気を感じながら、焼きたてピザを味わう夜は、何気ない一日を少し特別にしてくれます。

デトロイトピザ食べ放題コース 詳細情報

デトロイトピザ食べ放題

「Johnny B’s」のデトロイトピザ食べ放題コースは、焼きたての美味しさをそのまま楽しんでいただくために、すべてオーダー式でご提供しています。

一枚一枚、丁寧に焼き上げるため、ご注文からお届けまで約15分ほどお時間をいただきます。

その分、チーズの香ばしさと熱々の食感を存分に味わっていただけます。

なお、食べ放題コースご注文時のピザのお持ち帰りはご遠慮ください。

オーダーは“焼きたてを一番おいしい状態で食べ切れる量”でお願いいたします。焼きたてにこだわるJohnny B’sだからこそ、ベストなタイミングで提供し、最後の一口までお楽しみいただけます。

・大人：2,200円（税込）

・中高生：1,980円（税込）

・小学生：1,100円（税込）

・未就学児：無料

食べ放題は120分制（オーダー式）で、常に焼きたてのピザを1枚ずつ提供。

ピザだけでなく、グリーンサラダ、ポテト、ポップコーンなどのサイドメニューもすべて食べ放題に含まれています。

さらに、＋1,500円（税別）で飲み放題プランも追加可能。ハートランドビールをはじめ、ハイボールやワイン、ソフトドリンクまで種類豊富に取り揃えています。ピザとの相性も抜群で、女子会やグループ利用に特に人気のプランです。

メディア・インフルエンサー取材受付中

Johnny B’sでは、メディア関係者およびインフルエンサーの取材・撮影を随時受付中です。期間限定「パンプキンシカゴピザ」や「焼きたてデトロイトピザ食べ放題」など、取材・コラボレーションなどのご相談も受付中です。

ご希望の方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

MAIL：https://media-hack.co.jp/contact/

TEL：080-7251-0957（店舗）

店舗情報

店名：Johnny B’s アメリカンダイナー

住所：〒157-0062 東京都世田谷区南烏山６丁目４－６ リバービルII 3F

営業時間：12:00～23:00（L.O.22:00）

定休日：不定休

アクセス：京王線「千歳烏山駅」徒歩1分

ホームページ：https://johnny-b-s.com/

Instagram：https://www.instagram.com/johnnybs_2025/

運営会社情報

会社名：合同会社MEDIA HACK

代表者：川崎 理明

所在地：東京都八王子市

事業内容：飲食店運営、SNSマーケティング、ブランドプロデュース