発表！ハロウィン仮装人気ランキング2025（子供編） 2位は、かぼちゃ・パンプキン　1位はやっぱり〇〇〇〇〇？／いこーよファミリーラボ調査

国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて、「子育て世帯の人気ハロウィン仮装(https://iko-yo.net/articles/19153)」についての調査・分析を行いました。

＜トピックス＞

▶人気仮装1位：プリンセス・女性主人公（ディズニープリンセス・キキ・プリキュアなどアニメ・映画・絵本のキャラクターの仮装）13.6%

▶人気仮装２位：かぼちゃ、パンプキン（オリジナル、定番の仮装）13.1%

▶人気仮装３位：お化け、ゴースト（オリジナル、定番の仮装）12.5%

▶キャラクター系の仮装が役4割

▶赤ちゃんや幼児には「かぼちゃ・パンプキン」が人気

▶まとめ

（本リリースは「子育て世帯の人気ハロウィン仮装」を一部抜粋して作成しています。）

1位：プリンセス・女主人公 2位：かぼちゃ・パンプキン 3位：お化け・ゴースト

2025年の子供のハロウィンの仮装として検討しているのは「プリンセスや女性主人公キャラクター」（13.6％）がトップ。次いで2位「かぼちゃ・パンプキン」（13.1％）、3位「お化け・ゴースト」（12.5％）と、定番キャラクターや手軽に取り入れやすい仮装が支持されています。

1～10位までのうち、キャラクター系は合計で約4割（38.3％）。子供のハロウィン仮装はキャラクター系が中心です。そのほか「（現時点では）未定」と回答した家庭も17.0％あり、仮装の内容は直前になって決める傾向のご家庭もあることがうかがえます

年齢別に見ると、全体で2位の「かぼちゃ・パンプキン」の人気は赤ちゃんや幼児層に高い傾向も見られました。

衣装の準備は「ネット購入」と「100円ショップ」が主流

仮装衣装の準備方法としては、「インターネットショップで購入」（26.8％）と「100円ショップで購入」（26.5％）が二大主流となっています。また、「去年の衣装をリメイク・再利用」（9.5％）や「手作り」（15.0％）といった、節約やオリジナリティを重視する家庭もみられました。

おうちやおでかけで家族で楽しむ「ハロウィン」

今回の調査から、2025年のハロウィンは「子供の仮装」を中心に、おうちやおでかけで過ごすスタイルが多いことがわかりました。また、準備はネット購入や100円ショップを活用する効率的なスタイルと、リメイクや手作りを楽しむ家庭とで二極化する傾向も見られます。

また、子供と一緒に楽しむ予定の家庭が7割を占めており、身近な行事として定着していることもわかりました。

【調査概要】

■「いこーよ」とは？

- 調査方法：インターネットアンケート- 調査地域：全国- 対象者：「いこーよ」会員- 調査期間：2025年8月- サンプル数：347※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。

2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。

「いこーよ」サービスサイト：https://iko-yo.net/(https://iko-yo.net/)

■「いこーよファミリーラボ」とは？

毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。

子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。

