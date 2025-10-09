リスニング力向上アプリ「シャドテン」、月間有料会員数1万人・MRR1.8億円を突破

株式会社プログリット

英語学習プラットフォームの株式会社プログリット（本社：東京都港区浜松町、代表取締役社長：岡田 祥吾、証券コード：9560）が提供する、リスニング力向上に特化したサブスクリプション型英語学習サービス「シャドテン」は、2025年8月に月間有料会員数が1万人を突破し、月間経常収益（MRR）は1.86億円に到達しました。（※）これを記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めて、特別キャンペーン「シャドテン感謝祭」を実施いたします。新規でお申し込みのお客様向けは2025年10月9日（木）～10月13日（月）、既にご利用いただいているお客様向けは2025年10月12日（日）～10月19日（日）の期間で開催いたします。

※ 2025年8月末時点（1週間の無料トライアルユーザー数を除く）。

シャドテンは、英語の音声を数語遅れてそっくりそのまま発話するシャドーイングに特化した英語学習アプリです。レベルや目的に合わせた課題に1日30分程度取り組み、録音・提出された音声を英語のプロフェッショナルが毎日添削。初級者から上級者まで効率よくリスニング力を強化することができます。

■ 直近のアップデート

シャドテンは、忙しいビジネスパーソンでも学習を継続できるよう、「毎日ちょっとでも開きたいアプリ」をコンセプトに開発を進めています。直近では、学習習慣の定着を支援するストリーク（連続記録の可視化）機能を中心に、継続意欲を高めるべく以下の機能を実装しました。

・連続提出記録 祝福演出

音声提出後に連続学習日数をカウントして表示し、日々の努力を“見える化”。毎日数字を積み上げていく達成感が、学習を続けるモチベーションを高めます。

・ホリデーチケット付与機能

設定した連続学習目標を達成すると「ホリデーチケット」を付与。このチケットを使うことで、連続記録が途切れた際も日数を補填でき、“せっかく続けていたのに記録が途切れた…”という喪失感を防ぎ、前向きな気持ちで学習を続けることができます。

・学習カレンダーのストリークデザイン化

学習カレンダーをストリークデザインに刷新し、連続学習日数を大きく表示。継続状況を一目で確認できることで、達成感を感じ、学習の習慣化を後押しします。

・Dailyプチテスト機能

声が出せない環境や時間が限られた日でも取り組める5問のディクテーション（聞き取った英語を書き取る）テスト。軽い学習負荷で連続学習日数を維持しながら、リスニング精度の向上と成長実感を得られます。

■ 学習効果を最大化する、”人”によるフィードバック

上記のような機能改善に加え、シャドテンが多くの利用者に支持されている理由の一つが、「人による音声添削」です。英語学習のプロフェッショナルが、毎日1回学習者のシャドーイング音声を丁寧に添削し、Good Point（できている点）とDevelopment Point（改善点）をそれぞれフィードバックすることで、単なるアプリ学習では得られない“人の伴走”を感じながら効率的に学習を進めることができます。

学習者と添削者の距離を近づける機能も実装しており、双方向のコミュニケーションを通じて、人との関わりが学びを前向きにする体験を目指しています。

■ お客様の声

人のサポートとプロダクトの両面から学習を支えるシャドテン。お客様からは、学習体験や成長実感に関する声が多く寄せられています。

小林氏（20代・ITベンチャー勤務）

シャドテンの最大の魅力は、具体的かつ的確なフィードバックです。どの音を改善すべきか、どんなリズムで話すべきかを丁寧に指導してくれるため、やりっぱなしにならず効率よくスキルアップできます。毎日の習慣として取り入れることで少しずつ上達を実感でき、モチベーションも維持しやすいです。

水沼氏（30代・ファンド勤務）

シャドテンはリスニング能力の向上や発音の矯正に非常に効果的でした。特にネイティブスピーカーの話すスピードやイントネーションを真似ることで、自然な会話のリズムを身につけることができました。継続するのにさまざまな仕掛けがあり、とてもやりやすいです。なぜか続けてしまい、他のサービスとは一線を画します。

■ 1万人突破記念キャンペーン「シャドテン感謝祭」実施中

この度シャドテンは、月間有料会員数1万人突破を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めた特別キャンペーンを実施いたします。期間中にシャドテンにお申し込みいただいた新規のお客様、および既存のお客様それぞれに、下記の特典をご用意いたしました。リスニング力の向上を目指す英語学習者の皆様は、ぜひこの機会に7日間の無料トライアルをお試しください。

新規ご利用者様

・実施期間：2025年10月9日（木）～10月13日（月）

・特典：最大10,000円オフクーポン（毎月1,000円オフ×10ヶ月の適用）プレゼント

※期間内に下記よりシャドテンにお申し込みいただいた方が対象です。詳細及びお申し込みは、下記サイトをご覧ください。

新規申込はこちら :https://www.shadoten.com/lp-top-2.html?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251009

既存ご利用者様

・実施期間：2025年10月12日（日）～10月19日（日）

・特典：アンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で以下の賞品をプレゼント

- A賞（3名様）：iPhone 17 または Galaxy S25

- B賞（200名様）：英語学習の新定番書『英語学習2.0』

- C賞（200名様）：AI英会話アプリ「ディアトーク」1ヶ月無料クーポン

※申込方法等詳細は、LINEにてご案内いたします。LINEのID連携が完了していない場合やその他ご不明点があるお客様は、カスタマーサポート宛にメールにてご連絡ください。（shadoten.supiten@progrit.co.jp）

■ 株式会社プログリット 会社概要

「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに、本気で英語力を身につけたい方をサポートするサービスを提供。英語コーチングサービス「プログリット（PROGRIT）」を主軸とし、サブスクリプション型英語学習サービスも展開しています。サブスクサービスの現在のラインナップは、リスニング力を上げる「シャドテン（SHADOTEN）」、スピーキング力を上げる「スピフル（SUPIFUL）」、AI英会話「ディアトーク（DiaTalk）」。2022年9月、創業6年で東証グロース市場上場。

・会社名 株式会社プログリット（英語名：PROGRIT Inc.）

・代表者 代表取締役社長 岡田祥吾

・設立 2016年9月6日

・所在地 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

・URL https://about.progrit.co.jp/

プログリット（PROGRIT）：https://www.progrit.co.jp/

シャドテン（SHADOTEN）：https://www.shadoten.com/

スピフル（SUPIFUL）：https://supiful.progrit.co.jp/

ディアトーク（DiaTalk）：https://www.diatalk.com/

法人向け英語研修（PROGRIT FOR ENTERPRISE）：https://business.progrit.co.jp/

X： https://twitter.com/PROGRIT

・事業内容 英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営