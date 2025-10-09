【アルマーニ / ドルチ】2025年秋の新作が10月14日より発売

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

「上質」を追求し、「食」の世界を通してアルマーニのライフスタイルの美学を表現するアルマーニ / ドルチ。2002年より世界中で愛されているアルマーニ / ドルチは、世界最高峰の素材とフレーバーに、ジョルジオ アルマーニのシグネチャースタイルを組み合わせた、チョコレート、紅茶やジャムなどを豊富に展開しています。

Armani / Dolci（アルマーニ / ドルチ）より、秋の訪れを祝し、卓越した味わいを追求した「オータム コレクション」が10月14日（火）に登場いたします。今回の新作では、ジャンドゥーヤとピーチフレーバーを二層に重ね、甘酸っぱさが際立つプラリネと、アルマーニ / ドルチ ティーから厳選した爽やかで香り高い鉄観音烏龍茶「エッセンシア グァン イン ウーロン」を限定ボックスセットにご用意しました。

パッケージは、ジョルジオ アルマーニ ウィメンズ 2025年秋冬コレクションのルックからインスピレーションを得た幾何学模様を、深みのあるブルートーンで表現。モチーフをかたどったタグと繊細なゴールドリボンをあしらい、温かみと上品さを兼ね備えたデザインに仕上げています。

洗練されたデザインと上質な素材にこだわったアルマーニ / ドルチは、ギフトにも最適です。

2025年オータム コレクションは、アルマーニ / ドルチ 銀座、アルマーニ / カフェ 表参道でのお取り扱いとなります。

詳しくは下記URLよりご覧ください。

https://www.armani.com/ja-jp/armani-dolci/

Autumn 2025 コレクション

発売日：10月14日（火）発売

価格（税込み）

\12,600

展開店舗

アルマーニ / ドルチ 銀座

東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 1F

03-6274-7007

営業時間：11:00-19:00

アルマーニ / ドルチ 銀座ではお電話でのご注文も承っております。全国配送対応可能ですので詳しくはお問合せください。

お支払方法：代引き、クレジットカード遠隔決済（VISA・Masterのみ）

送料：880円～ ※配送地域、サイズによって異なります。

アルマーニ / カフェ 表参道

東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道 1F

03-5778-1637

営業時間：11:00-20:00(L.O.19:00)