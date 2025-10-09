顧客体験マーケティングの最前線 オンラインセミナー11月12日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会顧客体験マーケティングの最前線 オンラインセミナー

顧客は「なぜその商品やサービスを選ぶのか？」その答えの多くは五感や感性にあります。



そして、これまで勘や経験に頼ってきた領域をAIやデータ分析によって「見える化」することで再現性のあるマーケティング戦略へと進化させることができます。





講師：秋山 正晴 感性AI株式会社 代表取締役社長

本セミナーでは、五感や感性を見える化し、商品開発・顧客体験設計・ブランド戦略にどのように活用できるのかを幅広い分野の事例を基に徹底解説いたします。感性マーケティングの最前線を学べる機会となっております。

一橋大学商学部卒。都市銀行に入行し、都内支店で窓口・融資などの業務を経て、システム部門に配属。決済系システムやダイレクトバンキングシステム(ネット・電話)の開発を担当。２００５年京王電鉄株式会社に入社し、経営企画部門(グループIT戦略、グループ事業計画立案、M&A)、京王電鉄バス(経営企画、高速貸切バス事業)、 MaaS(Mobility as a Service) 企画・ 推進などに従事。２０２２年 電気通信大学発ベンチャーである感性AI株式会社(京王グループ) 代表取締役社長CEOに就任。講演は「AIを活用した感性の数値化と製品・サービス開発への応用」(技術情報協会)「AIの活用でひろがる感性マーケティングの可能性」(日経XTREND FORUM2024)など

プログラム：

0.はじめに：なぜ「感性」がマーケティングに必要で、見える化することが重要なのか～感性に着目する意義～

１）感性を見える化することの４つのメリット

１.「なぜ売れるのか／売れないのか」を説明できる

２. 顧客体験を設計できる

３. 機能価値＋感性価値による差別化が可能になる

４. 購買行動の予測精度が高まる

１. 感性×マーケティングの基礎理解

１) 感性・感性価値とは何か～感性の役割や五感の働き～

・感性が顧客の意思決定に与える影響

・従来のマーケティングとの違いとは

・感性価値を活かしたマーケティング実践のための5つのエッセンス

１.「五感への訴求」

２.「情緒的価値の創出」

３.「顧客体験の醸成」

４.「ブランド・アイデンティティとコミュニケーション」

５.「価値共創」

２. 感性を見える化し、活用するためのポイント～分析方法の事例＆留意点～

１）消費者の感性をデータ化・分析する方法

・官能評価・ヒアリング・SNS分析・AIによる感性の可視化

・AIの現在のレベル感と今後の可能性＆課題

・「オノマトペ」×AIによる感性の見える化：感情、感覚、経験のデータ分析

・「勘と経験」から「客観的なデータ分析」へ

３. 感性を実務に活かすためのステップ

１)感性や感性価値を活用した購買体験（CX）設計

～認知→興味→購買→リピートの各段階での五感活用～

１.認知段階（商品認知）: 視覚的要素、聴覚的要素を取り入れた顧客記憶へのアプローチ

２.情報探索段階（商品情報の収集）: デジタルチャネルの活用とAR・インタラクティブ体験

３.興味・関心段階（商品への興味喚起）: 触覚的要素・嗅覚的要素など実環境を通じた訴求

４.欲求段階（購買意欲の醸成）: 味覚的要素・視覚と聴覚の組み合わせなどによるプッシュ

５.購買段階（購入の決定）: 視覚的要素、触覚的要素を活用し、手に取り購入してもらう

６.購買後段階（アフターケアとリピート促進）:五感を通じた、使用による満足度

2) 実務への展開ステップ

・「伝えたい印象」をデータで可視化し、商品デザインや売場に落とし込む方法

3)実務導入の2つのポイント

１.タッチポイントの一貫性

２.社内意思決定における評価軸の認識合わせ

4. ジャンル別事例にみる感性活用の実践

１）食品：パッケージやネーミングに活用し、売上を伸ばした事例

２）日用品：オノマトペによる官能評価実験/AIを活用したネーミングとパッケージの印象評価 など

３）不動産： 「快」「安心感」などの感性を反映した空間の印象評価

「自分に合った住みたいまち」・・・街の特徴の可視化 など

5． まとめ＆今後の展望～感性を活用したこれからのマーケティングの方向性～

開催概要：

開催日時：2025年11月12日(水) 13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー ※アーカイブあり

受講料：お一人様 33,000円（税込）

マーケティング研究協会

