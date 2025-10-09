顧客体験マーケティングの最前線 オンラインセミナー11月12日開催 株式会社マーケティング研究協会
顧客体験マーケティングの最前線 オンラインセミナー
顧客は「なぜその商品やサービスを選ぶのか？」その答えの多くは五感や感性にあります。
そして、これまで勘や経験に頼ってきた領域をAIやデータ分析によって「見える化」することで再現性のあるマーケティング戦略へと進化させることができます。
感性マーケティングの最前線を学べる機会となっております。
詳細を見る :
https://www.marken.co.jp/seminar/006551post_192.php
講師：秋山 正晴 感性AI株式会社 代表取締役社長
一橋大学商学部卒。都市銀行に入行し、都内支店で窓口・融資などの業務を経て、システム部門に配属。決済系システムやダイレクトバンキングシステム(ネット・電話)の開発を担当。２００５年京王電鉄株式会社に入社し、経営企画部門(グループIT戦略、グループ事業計画立案、M&A)、京王電鉄バス(経営企画、高速貸切バス事業)、 MaaS(Mobility as a Service) 企画・ 推進などに従事。２０２２年 電気通信大学発ベンチャーである感性AI株式会社(京王グループ) 代表取締役社長CEOに就任。講演は「AIを活用した感性の数値化と製品・サービス開発への応用」(技術情報協会)「AIの活用でひろがる感性マーケティングの可能性」(日経XTREND FORUM2024)など
プログラム：
0.はじめに：なぜ「感性」がマーケティングに必要で、見える化することが重要なのか～感性に着目する意義～
１）感性を見える化することの４つのメリット
１.「なぜ売れるのか／売れないのか」を説明できる
２. 顧客体験を設計できる
３. 機能価値＋感性価値による差別化が可能になる
４. 購買行動の予測精度が高まる
１. 感性×マーケティングの基礎理解
１) 感性・感性価値とは何か～感性の役割や五感の働き～
・感性が顧客の意思決定に与える影響
・従来のマーケティングとの違いとは
・感性価値を活かしたマーケティング実践のための5つのエッセンス
１.「五感への訴求」
２.「情緒的価値の創出」
３.「顧客体験の醸成」
４.「ブランド・アイデンティティとコミュニケーション」
５.「価値共創」
２. 感性を見える化し、活用するためのポイント～分析方法の事例＆留意点～
１）消費者の感性をデータ化・分析する方法
・官能評価・ヒアリング・SNS分析・AIによる感性の可視化
・AIの現在のレベル感と今後の可能性＆課題
・「オノマトペ」×AIによる感性の見える化：感情、感覚、経験のデータ分析
・「勘と経験」から「客観的なデータ分析」へ
３. 感性を実務に活かすためのステップ
１)感性や感性価値を活用した購買体験（CX）設計
～認知→興味→購買→リピートの各段階での五感活用～
１.認知段階（商品認知）: 視覚的要素、聴覚的要素を取り入れた顧客記憶へのアプローチ
２.情報探索段階（商品情報の収集）: デジタルチャネルの活用とAR・インタラクティブ体験
３.興味・関心段階（商品への興味喚起）: 触覚的要素・嗅覚的要素など実環境を通じた訴求
４.欲求段階（購買意欲の醸成）: 味覚的要素・視覚と聴覚の組み合わせなどによるプッシュ
５.購買段階（購入の決定）: 視覚的要素、触覚的要素を活用し、手に取り購入してもらう
６.購買後段階（アフターケアとリピート促進）:五感を通じた、使用による満足度
2) 実務への展開ステップ
・「伝えたい印象」をデータで可視化し、商品デザインや売場に落とし込む方法
3)実務導入の2つのポイント
１.タッチポイントの一貫性
２.社内意思決定における評価軸の認識合わせ
4. ジャンル別事例にみる感性活用の実践
１）食品：パッケージやネーミングに活用し、売上を伸ばした事例
２）日用品：オノマトペによる官能評価実験/AIを活用したネーミングとパッケージの印象評価 など
３）不動産： 「快」「安心感」などの感性を反映した空間の印象評価
「自分に合った住みたいまち」・・・街の特徴の可視化 など
5． まとめ＆今後の展望～感性を活用したこれからのマーケティングの方向性～
開催概要：
開催日時：2025年11月12日(水) 13:00~17:00
開催方法：オンラインセミナー ※アーカイブあり
受講料：お一人様 33,000円（税込）
詳細を見る :
https://www.marken.co.jp/seminar/006551post_192.php
マーケティング研究協会
主催会社：株式会社マーケティング研究協会
マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。
上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。
【会社概要】
株式会社マーケティング研究協会
105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F
代表取締役：平林 信吾
事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業
設立： 1962年
https://www.marken.co.jp/
■その他のオンラインセミナーは下記よりご確認いただけます。
https://www.marken.co.jp/seminar/