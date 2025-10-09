「横浜ロボットワールド2025 いよいよ開催！」

株式会社エグジビションオーガナイザーズ

横浜ロボットワールド2024の様子

来たる2025年10月23日（木）・24日（金）１０：００～１７：００、パシフィコ横浜にて

横浜ロボットワールド2025（サービスロボット展／産業用ロボット展／次世代モビリティ展／

宇宙開発ビジネス展）が開催されます。

主催：横浜ロボットワールド実行委員会

同時開催：オープンイノベーションＥＸＰＯ

https://www.srobo.jp/

関係部署の方々皆様でぜひご来場ください。

https://srobo.eventcloudmix.com/entry

横浜ロボットワールド2025では、以下の専門セミナー（聴講無料）も聴講受付中です。

●専門セミナー詳細

最新情報は、横浜ロボットワールド2025公式ウェブサイトにてご確認ください。

https://www.srobo.jp/seminar/yokohama.html

セミナーの様子

・「宇宙探査からのAI・ロボティクス技術への期待」

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）

宇宙探査イノベーションハブ 山崎雅起氏

・「宇宙建設に係る国土交通省の取組について」

国土交通省 大臣官房 技術調査課 参事官（イノベーション）グループ 施工自動化企画官

菊田一行氏

・「BodySharingによる体験共有の未来 ― ロボティクスと感覚伝達の融合」

H2L株式会社 代表取締役社長 玉城絵美氏

・「アイデアから社会実装へ：大学研究室から始まる未来づくり」

東京理科大学 創域理工学部機械航空宇宙工学科・教授 竹村裕氏

・「ジェロンテクノロジーで切り拓くサービスロボット新産業」

東京大学大学院 工学系研究科ジオン好物工学研究センター・特任研究員 本田幸夫氏

・「ソフトロボティクスの社会実装に向けたアカデミアの取り組み」

北陸先端科学技術大学院大学 HoAnhVan研究室 博士後期課程 2年 只野利恩氏

・「ロボット技術を基にした医工連携プロジェクト」

日本大学理工学部 精密機械工学科・教授 齊藤健氏

・「ソフトウェアで支える宇宙開発 ～これまでの歩みと未来への挑戦～」

株式会社セック 執行役員 松久孝志氏

・「ロボットが生み出すコミュニケーション ～人に寄り添うロボット「RoBoHoN(ロボホン)」

と暮らす理由～」

シャープ株式会社 通信事業本部 モバイルソリューション事業統轄部 モバイルビジネス推進部

森伊吹様

・「ロボット産業成長に貢献する TECH HUB YOKOHAMA」

横浜市経済局 イノベーション推進課 担当係長 長崎一男氏

・「RobiZyが描く、宇宙サービスロボットの世界」

株式会社2moon 代表取締役社長， NPO法人ロボットビジネス支援機構(RobiZy)宇宙部会長

愛媛大学 防災情報研究センター 特定准教授 伊巻和弥氏

・「ロボットとAIを繋ぐリアルハプティクス」

慶應義塾大学 ハプティクス研究センター 特任准教授 斉藤佑貴氏

・「省力化対策としてのロボット活用とは」

（特非）ロボットビジネス支援機構・RobiZy

プロジェクトプロモーションオフィサー 村上出氏

