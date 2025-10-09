オリジナルグッズ制作サービス「ME-Q（メーク）」が、X（旧Twitter）で抽選で当たる20％OFFクーポンキャンペーンを開催！
オリジナルグッズ制作サービス「ME-Q（メーク）」を運営する株式会社MAW（本社：大阪府大阪市中央区）は、2025年10月31日（金）まで、公式X（旧Twitter）にてフォロー＆リポストで抽選で20％OFFクーポンが当たるキャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンは、どなたでも簡単に参加でき、期間中は全商品を対象にクーポンを何度でもご利用いただけます。
キャンペーン概要
■キャンペーン名
フォロー＆リポストで抽選で当たる！20％OFFクーポンプレゼントキャンペーン
■実施期間
2025年10月31日（金）まで
■参加方法
・ME-Q公式X（旧Twitter）アカウントをフォロー
URL：https://x.com/meq_jp
・対象投稿をリポスト
URL：https://x.com/meq_jp/status/1965367206273011813
・抽選で当選された方には、【20％OFFクーポン】をDMにてお送りします。
■クーポン詳細
・全商品対象（入荷待ち商品を除く）
・期間中、何度でも利用可能
・有効期限：2025年10月31日（金）まで
・マイアカウント登録（無料）が必要
【注意事項】
・新規会員登録特典（10%OFFクーポン）やその他クーポンとの併用はできません。
・本キャンペーンに関するお問い合わせはDM（X）では受け付けておりません。
公式サイトのお問い合わせ窓口よりご連絡ください。
・本キャンペーンは、予告なく変更・中止となる場合がございます。
・見積もり依頼や大量注文など、ECサイト決済を伴わないご注文は対象外です。
サービス概要
サービス名： ME-Q（メーク）
内容： オリジナルグッズを1個から作成・販売できるオンラインサービス。スマホやPCから簡単にデザインを作成でき、短納期・在庫リスクなしで販売が可能。
URL： https://www.me-q.jp
会社概要
会社名： 株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）
所在地： 大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F
設 立： 2009年4月15日
事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエイティブ事業
URL：
ME-Q（メーク）：https://www.me-q.jp
株式会社MAW：https://www.mawcoltd.jp/