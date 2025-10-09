エンタメ業界特化型マッチングプラットフォーム「コネクリ」スマートフォン・タブレット対応開始

有限会社ワムハウス

イベント企画制作やコンサルティング業務を行う有限会社ワムハウス（本社：東京都世田谷区）は、2025年10月9日にエンターテイメント業界に特化したマッチングプラットフォーム「コネクリ」において、スマートフォン・タブレットでの利用に対応いたしました。

これまでPCブラウザでのみ利用可能だった同サービスが、レスポンシブWebデザインの採用により、あらゆるデバイスから快適にアクセスできるようになります。

「コネクリ」公式サイト :https://conne-cre.com/

▼スマートフォン・タブレット対応の背景

エンターテイメント業界の業務には、ライブ会場やスタジオ、撮影現場などオフィス外での作業が多く含まれます。

多くの従事者がプロジェクトを並行して進める中、現場間の移動が日常的に発生し、移動時間中にも情報を効率的にチェックでき隙間時間を活用して利用できる環境が求められます。

さらに、素早いレスポンスや迅速な対応が求められる業界のため、いつでもどこでもアクセスでき

素早く確認ができる環境も必要とされています。

こうしたエンタメ業界特有の実情を踏まえ、当社では2025年6月のローンチ時からスマートフォン・タブレット対応を計画しており、この度アップデートを実施いたしました。

【活用シーン】

・移動時間など、スキマ時間を活用した案件やパートナーの検索・募集

・スマートフォン・タブレットの画面サイズに最適化された表示

・PCが使用できない環境でも迅速な対応が可能

・時間や場所を選ばないサービス利用

▼画面イメージ

トップページチャットページ案件検索パートナー検索

▼完全無料キャンペーンのお知らせ

【2025年12月まで全てのサービスが完全無料！】

本サービスは多くの皆様にご利用いただけるよう2025年12月まで すべての機能を完全無料でご利用いただけます。

この機会にぜひご登録ください。

※無料利用期間は変更となる可能性があります

サービスのご登録はこちら :https://conne-cre.com/signup

▼サービスのご紹介

『コネクリ』は、主催者、制作、スタッフ、クリエイターなど、エンターテイメント業界に関わる多彩な人材と豊富な案件をつなぐ

業界特化のマッチングプラットフォームです。

・新しい受注先・発注先の開拓が可能

・案件の発注が不安な方には専任スタッフによるサポート・アドバイスをご提供

・登録情報を活用し、ニーズに合った案件を的確にご案内

【今後の展開について】

「コネクリ」はさらなる機能拡張やユーザー様からのフィードバックに応じたアップデートも予定しております。

今後は、業界でのキャリアアップ支援やプロモーション展開、セミナーなどのイベント開催

さらに高品質なサービスを提供する「コネクリ・プレミアム(仮)」開発など

業界関係者がより効率的にビジネスを拡大する、様々なサービス展開を予定しております。

▼ワムハウスについて

おかげさまで弊社は2025年6月10日に設立20周年を迎えることができました。

これもひとえに、これまでご縁をいただいた皆様のお力添えによるものと、心より感謝申し上げます。

《主な事業内容》

弊社はこれまで、イベント、ライブエンターテイメント業界を中心に

イベント制作や、映像をはじめとするクリエイティヴワーク

VTuber等のヴァーチャルライブのディレクションや、アーティストプロデュース

EC関連：グッズ開発～販売管理、企業コンサルティングなど

幅広い事業を展開してまいりました。

・企画・演出・運営・進行などの 制作業務

・映像制作・ムービー収録・ヴァーチャルシステム構築をはじめとする 映像関連トータルディレクション

・グラフィックデザイン・webデザインなどの クリエイティブ業務

・音楽制作・アーティストマネージメント・音楽出版などの 音楽事業

など、多岐にわたる分野で、皆様のお役に立てることがあるかと存じます。

何かお困りごとやご相談などございましたら、是非お気軽にお声がけください。

さらに今年、2025年を 20th Anniversary Year として「wamhouse re:build」をテーマに

エンタメ特化型マッチングプラットフォーム「コネクリ（connect create）」をはじめ

様々な新プロジェクトの準備を進めております。

《会社概要》

・会社名：有限会社ワムハウス

・所在地：東京都世田谷区尾山台 3-22-13 (尾山台ハウス : 制作オフィス)

・設立年月日：2005年6月10日

・会社HP : https://wamhouse.net/

▼お問い合わせ先

・担当者：柏木 駿

・電話番号：03-6432-3886

・メールアドレス：support@conne-cre.com

▼本件に関する詳細情報について

「コネクリ」に関する詳細情報や取材のお申し込みは、上記お問い合わせ先までご連絡ください。