【ルイ・ヴィトン】シックなデザインで装いを華やかに引き立てる新作ウィメンズシューズが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、エレガントでありながらも履きやすい、しなやかなレザーの「ミッドタウン アンクルブーツ」やスムースレザーにモノグラム・キャンバスのヴァンプを添えて再解釈した「アカデミー ローファー」、しなやかなゴートスキンを使用したシックなスタイルの「スウィング パンプス」、なめらかなベルベットが控えめなヴィンテージ風のルックを引き立てる「スウィング メリージェーン パンプス」などの新作ウィメンズシューズを発売しました。

エレガントでありながらも履きやすい、しなやかなレザーの「ミッドタウン アンクルブーツ」。アッパーには、エンブレマティックなバッグ「カプシーヌ」から着想を得た、ゴールドカラーのメタル製LV イニシャルのアクセサリー付きのベルト風ストラップをあしらいました。幅広のブロックヒールと低めのプラットフォームにより、快適な履き心地が持続します。

製品名：ミッドタウン アンクルブーツ

価格：303,600円

素材：プレーンカーフレザー

ヒール：7.5 cmのプラットフォーム

スムースレザーにモノグラム・キャンバスのヴァンプを添えて再解釈した、今シーズンの「アカデミー ローファー」。アッパーにかかるストラップにはコントラストを効かせたモノグラム・リバース キャンバスを使用し、ルイ・ヴィトンのトランクを象徴するSロックスタイルの留め具から着想を得たゴールドカラーのアクセサリーをあしらいました。軽量なマイクロアウトソールがトレンド感溢れるボーイッシュなスタイルを完成させます。

製品名：アカデミー ローファー

価格：209,000円

素材：プレーンカーフレザー、モノグラム・キャンバス

ヒール：2 cm

チャンキーでありながらも軽量なEVAアウトソールに存在感のあるトレッドを組み合わせた、シックでボーイッシュなスタイルの「ディストリクト ローファー」。スムースレザーで仕上げ、ゴールドカラーのメタルで大ぶりのLV サークルのアクセサリーをあしらいました。ルイ・ヴィトンのレザーグッズを想起させる、2つのゴールドカラーのスタッズとモノグラム・キャンバスのストラップで留められているのが特徴です。

製品名：ディストリクト ローファー

価格：188,100円

素材：プレーンカーフレザー

ヒール：1.5 cm

しなやかなゴートスキンを使用したシックなスタイルの「スウィング パンプス」。アッパーには、LV ツイストのアクセサリーと細身のストラップに端正なスクエアバックルを、いずれもシルバーカラーのメタルであしらいました。メタリックな内側が、低めのブロックヒールに施された特徴的な「V」シェイプのカットアウトを際立たせます。

製品名：スウィング パンプス

価格：188,100円

素材：ゴートレザー

ヒール：7.5 cm

なめらかなベルベットが控えめなヴィンテージ風のルックを引き立てる「スウィング メリージェーン パンプス」。アッパーを彩るLV ツイストのアクセサリーと、細身のストラップに配したシャープなスクエアバックルには、シルバーカラーのメタルを使用しました。メゾンならではの「V」シェイプのカットアウトを施した低めのブロックヒールが、メタリックな内側を際立たせます。

製品名：スウィング メリージェーン パンプス

価格：178,200円

素材：ベルベット

ヒール：3.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。