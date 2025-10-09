人気VTuber37名出演！ ここでしか出会えない”推し活体験”イベント「ぶいきゃすコレクション」を新宿マルイ メンにて開催！
株式会社アイブレイド（本社：東京都板橋区 代表取締役：妻木 泰夫）が運営するVTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」（https://v-cas.com/）は、2025年10月11日（土）～10月19日（日）の9日間、新宿マルイ メンにてポップアップイベント「ぶいきゃすコレクション」を開催することをお知らせいたします。
VTuberとファンが共に盛り上がる、ライブ感あふれる展示・販売・交流の場として、ファンにとってはもちろん、これからVTuberを知る方にとっても新たな出会いや発見がある9日間。「推しとリアルでつながる」この機会を、ぜひ会場でお楽しみください。
■ 参加VTuber
< アンバサダーVTuber > ※順不同
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158928/table/14_1_735179a432e11563cc3f99bac38a4c37.jpg?v=202510090428 ]
< サポーターVTuber > ※順不同
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158928/table/14_2_db4401465915a48f6a7656461f64e1a4.jpg?v=202510090428 ]
■ 「ぶいきゃすコレクション」イベント概要
『ぶいきゃすコレクション』は、個人・中小事務所で活動するVTuberたちの“新しい活躍の場”を創出することを目的とした、リアル連動型のポップアップイベントです。
< イベントの見どころ>
● トークショー＆ミニゲーム企画を実施：
イベント期間中、アンバサダーVTuberによるファンミーティングとミニライブを会場内で開催予定。リアルで“推しと交流できる”またとない体験が待っています。
■イベント特典
イベントでは各種特典をご用意しております。是非、この機会に特別なアイテムを手にいれてください。
■ グッズ一覧
・クリアファイルA
・クリアファイルB
・チャーム付きアクリルキーホルダー
・メタルプレート
・タオルハンカチ
・ステッカー
・タペストリー
・缶ジュース
・ランダムトレーディングカード
・ランダム缶バッジ
これまでオンラインを中心に活動してきたVTuberが、新宿マルイ メンというリアルの舞台に立ち、ファンと直接つながれる機会をつくる-- それがこのイベントの出発点です。
描き下ろしのグッズを販売するだけでなく、ファンミーティング＋ミニライブなど、デジタルとリアルを横断する“共体験”の場を提供することで、VTuberの魅力をより多くの人に届けることを目指しています。
本イベントは、VTuber自身の活動を支援する取り組みであると同時に、ファンにとっては“推しとのかけがえのない思い出”をつくる場でもあり、
さらに、これまでVTuberを知らなかった人にとっては、新たなカルチャーとの出会いのきっかけになることを願っています。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/158928/table/14_3_d21f8e6f2ae8b32a7f21fbc83d9813f1.jpg?v=202510090428 ]
■ VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」とは
「ぶいきゃす」は、VTuberと企業をつなぐキャスティングプラットフォームとして、ゲーム・音楽業界をはじめとする幅広い分野で多彩なプロジェクトを展開しています。
バンド生配信とVTuberを融合させた音楽イベント 「Rock on V」 の企画・プロデュースを手掛けるほか、VTuberとのコラボレーションによるオリジナルケーキ販売、ポップアップストア、ゲームコラボ、音楽イベントへの出演など、VTuberの可能性を最大限に引き出す施策を次々と生み出しています。
VTuberの新たな活躍の場を創出し、企業とファンの架け橋となる「ぶいきゃす」にご期待ください。
▶「ぶいきゃす」公式サイト：https://v-cas.com/
▶「ぶいきゃす」公式X（旧Twitter）：https://x.com/vcas_PR
株式会社アイブレイド概要
会社名：株式会社アイブレイド
所在地：東京都板橋区大山西町19-1
代表取締役：妻木 泰夫
設立：2016年4月20日
事業内容：インフルエンサーマーケティング・漫画動画制作・VTuberキャスティング・
YouTubeチャンネル運用/コンサルティング
コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/