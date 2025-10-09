AI¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìµ¼«³Ð¤ËÁýÉý¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëË½ÎÏÀ¤È¤Ï¡©¹ñºÝ¥¢ー¥ÈÅ¸¡ÖCENRETA ART AWARD2025¡×¤Ë¤Æ¡¢·¦ÅÄË¾¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¡ØAI¤¬¾Ã¤·µî¤ëÀ¼¡Ù¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿
2025Ç¯10·î8Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CENRETA ART AWARD2025¤Ë¤Æ¡¢·¦ÅÄË¾¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¡ØAI¤¬¾Ã¤·µî¤ëÀ¼¡Ù¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØAI¤¬¾Ã¤·µî¤ëÀ¼¡Ù¤Ï¡¢AI¼Ò²ñ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÊ¬Îà¤ÎË½ÎÏÀ¤äÉÔ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜºîÉÊ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤¬¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¹ñºÝÅªÂÐÏÃ¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¡ØAI¤¬¾Ã¤·µî¤ëÀ¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¸À®AI¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤è¤¯£µËÜ»Ø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢£µËÜ»Ø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»Ø¤ò5ËÜ»Ø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÎÌ¤ÎGPU¤äÅÅµ¤Âå¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤¿¤À¤Î¥¨¥éー½¤Àµ¡¢¤Èµ½Ò¤·¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤³¤Ë¤ÏÇÓÀÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×·¦ÅÄ¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤£µËÜ»Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êë¤é¤¹Îö¼ê¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー·Á¼°¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é(·É¾ÎÎ¬)
Àõ¸¶¤æ¤(NPOË¡¿ÍHand&Foot)
ÂçÄÍÍª(NPOË¡¿ÍHand&Foot)
ÀîÃ¼½¨É§(ÆîÂçºå¾®»ù¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥óÉÂ±¡ ±¡Ä¹)
¤¹¤é¤¤¤à(¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢µ¯¶È²È)
±ÇÁüÀ©ºî
¹õÀîÍºÅÍ¡¢¹õÀî¤ß¤Ê¤ß
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¤Î°ì¥³¥Þ¡£Îö¼ê¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ú£´¤Ä¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¼õ¾Þ¤ª¤è¤Ó¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Û
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ç¡ØAI¤¬¾Ã¤·µî¤ëÀ¼¡Ù¤Ï£´¤Ä¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ª¤è¤Ó¥¢¥ïー¥É¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤ª¤è¤Ó¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯ ICP Entertainment Film Festival2025¤Ë¤Æ¡ÖBEST HUMANITY FILM¡×¼õ¾Þ
¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¡The Atlantis Awards£²£°£²£µ¤Ë¤Æ¡ÖºÇÍ¥½¨¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÃ»ÊÔ±Ç²è¾Þ¡×¥Î¥ß¥Íー¥È
¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ Film Arts and Hearts Film Festival2025¤Ë¤Æ¡ÖHonorable Mention¡×¼õ¾Þ¡Ê¸½ºßÁª¹ÍÃæ¡Ë
¡¦¥¿¥¤¡¦ÆüËÜ¡¡CENRETA ART AWARD 2025¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ
¢£CENRETA ART AWARD2025¤È¤Ï
·×47ÅÀ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿
¾å±ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØAI¤¬¾Ã¤·µî¤ëÀ¼¡Ù
ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Î¥¢ー¥È´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ¥¢ー¥È¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤«¤é¹ç·×400ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È»ëÅÀ¤ÎÉ½¸½¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎºîÉÊ24ÅÀ¡¢¥¿¥¤¤ÎºîÉÊ23ÅÀ¤Î·×47ÅÀ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¡§CENRETA Arts Counsil
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§CENTRAL DEPARTMENT STORE¡¢J.¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°(³ô)¡¢(³ô)Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹
¿³ºº°Ñ°÷²ñ¡§
°ËÆ£¥¬¥Ó¥ó/µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢É½¸½³ØÉô¶µ¼ø
·£Ì¾ÈþÏÂ/¸½ÂåÈþ½Ñ»Ë²È¡¢¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
»³¸ý¾ÍÊ¿/Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹ ¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥«¥Ê¥Á¥ã¥¤¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥í¥ó¥¯¥ó/¥¿¥¤¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥«¥ó¥¿¥Ý¥ó¡¦¥áー¥Æ¥£ー¥¯¥ó/¸½ÂåÈþ½Ñ²È
¢£·¦ÅÄ Ë¾¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
AI¤Î»þÂå¤ËÇÓÀÍ¤·¤Æ¤ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÂ¸ºß¤¬¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³ØºÝÅª¤Ê¸òÎ®¤¬¿Ê¤á¤Ð´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
·¦ÅÄ Ë¾
¢£¸½ÂåÈþ½Ñ²È ·¦ÅÄË¾¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ø³°¤ìÃÍ¤ÎÒöÓ¬¡Ù
AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ³°¤Ë20¤ÎAIÆÃµö¤ò»ý¤Ä·¦ÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Çー¥¿²òÀÏ¤äAI µ»½Ñ¤ò20Ç¯Íè¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI³«È¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÆþÎÏ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Ë°Û¼Á¤Ê¥Çー¥¿¤¬º®¤¸¤ë¤ÈÎÉ¤¤½ÐÎÏÀºÅÙ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò³°¤ìÃÍ¤È¸Æ¤Ó¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤³¤ì¤òÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£·¦ÅÄ¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤Ç¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÂÖ¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³°¤ìÃÍ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÉ¾²Á¤·¡¢ËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§·¦ÅÄË¾¤ÎºîÉÊ¾Ò²ð¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡Ø¥Ð¥¤¥Ê¥ê²½¤¹¤ëÍ©¸¼¡ÙÅìµþ HANEDA INNOVATION CITY
¡ØAI¤ÎÍ¾Çò¡ÙÅìµþ¡¡Brillia Art Gallery
¡ØBrain Introduction¡Ù»³·Á¸©À¾ÀîÄ® µìÀîÅÚ°æ¾®³Ø¹»
¡ØBrain Introduction¡Ù¡÷Åìµþéº½ÑÂç³Ø
¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÙÅìµþ HANEDA INNOVATION CITY
¡ØÃÇÊÒÅª¤ÊÆü¾ï¡Ù¡÷Åìµþ ¥¢¥¤¥ë¤·¤Ê¤¬¤ï
¸½ÂåÈþ½Ñ²È ·¦ÅÄ Ë¾ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://nozomukubota.com/
·¦ÅÄ¤ÎÂ¾ºîÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
¢£·¦ÅÄË¾¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢Åìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
·¦ÅÄË¾¤¬2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～ 12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¤ÎÃÏ¾ì¤ËÈ¯¤¹¤ë¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡ØÅìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì2025¡Ù¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Ç¤Ï¡ØÇ§ÃÎ¾É¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤ËAI¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§¼±¤òÌä¤¦ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î´ë²è¡¦¹½ÁÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://tokyobiennale.jp/
¢£Åìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Ï¡¢»ÔÌ±¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡ÖÅìµþ¤ÎÃÏ¾ì¤ËÈ¯¤¹¤ë¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡×¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯°ÊÍè¡¢²áµî£²²ó¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢ー¥È¤Î¼Ò²ñÅª¼ÂÁ©¤òÃµµá¤·¡¢º£²ó¤Ç£³²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¤ò¤â¤ÄÅìµþ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ë¡¢Êë¤é¤¹¿Í¡¹¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤È¶¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´Ä¶¤ä¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¤â¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥¢ー¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Åìµþ¤ÎÃÏ¾ì¤ËÈ¯¤¹¤ë¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡ÖÅìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì2025¡×
¥Æー¥Þ¡§¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»¶Êâ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÃæÂ¼À¯¿Í
¶¦Æ±¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÊÂ²Ï¿Ê¡¡À¾¸¶萊¡¡ÉþÉô¹ÀÇ·
»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÃæÀ¾Ç¦
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～ 12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§µòÅÀÅ¸¼¨¡§ÇÏ¶ôÄ®¥¢ー¥È¥µ¥¤¥È¡¢´²±Ê»û¥¢ー¥È¥µ¥¤¥È
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Åìµþ¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì
¶¨ÎÏ¡§Åìµþéº½ÑÂç³Ø
Æþ¾ì·ô¡§Á°Çä·ô¡¡2025Ç¯9·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯ÇäÃæ
ÇÏ¶ôÄ®¡¦´²±Ê»û¥¢ー¥È¥µ¥¤¥È¶¦ÄÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡Á°Çä·ôÍ½²Á2500±ß¡ÊÅöÆü·ô Í½²Á3000±ß¡Ë