ケーブルの「持ち歩き」をなくす新提案。RORRY、巻き取り式5in1モバイルバッテリー「H1」がプライム感謝祭セールで最大41％OFF
バッグの中でケーブルが絡まってしまった経験はありませんか？
外出先で「ケーブルを忘れた」「配線が煩わしい」と感じたことはないでしょうか。
そんな日常の小さなストレスを解消するのが、女性に寄り添う、スタイリッシュ充電器ブランド RORRY（ローリー） の最新モデル 「H1(https://amzn.to/4pMNhkq)」 です。
巻き取り式のLightningケーブルとUSB-Cケーブルを本体に内蔵し、1台でスマートに充電が完結。
どこでもスッキリ使える、次世代型のモバイルバッテリーです。
本製品は、最大PD30Wの急速充電 に対応し、スマートフォン・タブレット・AirPodsなど複数デバイスを同時にスピーディーに充電可能。
さらに、10,000mAhの大容量バッテリー を搭載しながら、薄型・軽量デザインを実現。
通勤、旅行、出張など、あらゆるシーンで活躍します。
シンプルで洗練された外観は、ビジネスシーンにもぴったり。
機能性とデザイン性を両立した1台で、持つ人のスマートさを引き立てます。
キャンペーン情報
セール期間：2025年9月18日（木）18:00 ～ 2025年10月31日（金）23:59
通常価格：6,999円（税込）
キャンペーン価格：31％OFF → 4,799円（税込）
さらに10％OFFクーポンコード適用可：RORRYH1LW(https://amzn.to/4pMNhkq)
⇒ 最終価格 約4,319円（税込）
※Amazonにてご利用いただけます。
商品詳細・購入ページ：https://amzn.to/4pMNhkq
製品特長
本製品は、旅行や出張など外出先での使用を想定した、多機能かつコンパクトなモバイルバッテリーです。
ケーブル内蔵設計：巻取り式LightningおよびUSB-Cケーブルを搭載し、ケーブルを持ち歩く必要がありません。
Apple Watch対応：専用充電部分を備え、スマートフォンと同時にApple Watchの充電も可能。
PD30W急速充電：スマートフォンやタブレットを短時間で効率的に充電できます。
同時充電最大5台：家族や友人とシェア可能な多機能設計。
コンパクトサイズ：手のひらサイズで持ち運びやすく、10000mAhながら機内持ち込みにも対応。
パススルー機能：本体を充電しながらデバイスも同時充電できる便利機能。
安全認証取得：PSE認証済みで安心してご利用いただけます。
プライム感謝祭限定の特別価格で、あなたの毎日に“スマートな快適さ”を。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
※本製品はサンプル提供可能です。
レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。
株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO
メールアドレス：marketing@rorry.com