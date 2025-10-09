和心の簪ブランド『かんざし屋wargo』から、鞠を映した可憐なデザインの一本簪が登場。

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物と、サウナ・スパグッズ専門店を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、10月10日（金）より、自社で運営する『かんざし屋wargo』店舗及びECサイト「The Ichi（座市）」にて、新作「鞠華一本簪」の販売を開始します。

やわらかな印象のパーツを重ね合わせ、可愛らしい鞠のようなフォルムに仕立てた一本簪です。

ころんと丸みを帯びたシルエットは、上品な存在感を放ちながらも可憐さを兼ね備えた一本。

パーツが光をやわらかく透かし、見る角度によって表情を変えるのも魅力のひとつ。涼しげな印象も与えるため、季節を問わず活躍します。

さらに、揺れるチェーンの先には小さなハートのビーズをあしらい、トレンド感をプラスしました。和装にはもちろん、洋服との相性も良く、日常使いから特別なシーンまで幅広いコーディネートをお楽しみいただけます。

鞠華一本簪 - 黄

鞠華一本簪 - 白鞠華一本簪 -桃

鞠華一本簪 - 墨

商品概要

販売価格：3,960円（税込）

サイズ（約）：軸12.0cm / 下がり5.0cm

素材：真鍮（ニッケルメッキ）, ビーズ, アクリルビーズ

『かんざし屋wargo』について

日本の文化である伝統工芸と現代デザインを融合させた簪（かんざし）を取り扱う、日本随一の手作りかんざし専門店です。企画・デザイン・生産店作り（webデザイン）・販売のすべての工程を自社で行う「製造元直販」を行うことで、誇りを持ったモノ作りを実践しています。

HP：https://wargo.jp/collections/kanzashi

X：https://x.com/kanzashiyawargo

Instagram：https://www.instagram.com/kanzashiya.theichi/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、「北斎グラフィック」「かんざし屋wargo」「箸や万作」「かすう工房」「musumusu」の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 161名（2025年6月時点）

資 本 金： 949,567,892円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index