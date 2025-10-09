ディナータイム限定！雪月花で味わう全国日本酒3種の新体験

株式会社関屋リゾート

料理長監修の新たな一杯を。全国から厳選した日本酒を味わう、雪月花の「日本酒飲み比べ」がリニューアルします。

別府・Terrace Midobaruの食事処「雪月花」にてご好評いただいている“日本酒飲み比べ”が、このたび装いを新たにリニューアル。これまで大分の地酒にこだわってきた内容を一新し、料理長の監修のもと、全国から厳選した日本酒3種をご用意しました。料理とのペアリングにもこだわり、料理とお酒が互いの魅力を引き立て合う、特別な体験をお楽しみいただけます。

10月中旬以降に提供を開始予定で、価格は1,800円（税込）。ディナータイム限定でのご提供となります。雪月花ならではの新たな酒旅をご堪能ください。

喜久泉 吟冠

青森県で生まれた吟醸酒です。上品で控えめな香りと、すっきりとした味わいが特徴で、素材の持ち味を生かす料理と好相性。白身魚のお造りや天ぷらなどと合わせることで、料理の繊細な旨みをより一層引き立ててくれます。どんなシーンにも寄り添う、食中酒としての上質な一杯です。

仙禽CLASSIC 弐式 おりがらみ

栃木県の蔵元による日本酒であり、フルーティーな香りと心地よい酸味が特徴の一本です。華やかで軽やかな味わいが魅力で、口に含むとやわらかな旨みが広がります。揚げ物や味噌を使った料理との相性が良く、食卓に爽やかなアクセントと奥行きを添える一本です。

大盃 macho 謎の純米酒

群馬県の酒蔵が手がける純米酒で、力強い米の旨みとキレのある後味が特徴です。香ばしく厚みのある味わいながらも、飲み飽きしないバランスの良さが魅力。どの料理ともよく合いますが、特に肉料理や味の濃いおつまみと相性が良く、料理の味をより深く引き立ててくれます。

全国各地の個性豊かな酒蔵が生み出す味わいを、雪月花ならではの和食とともに楽しめる今回の「日本酒飲み比べ」。料理とお酒が織りなす新たなマリアージュを、ぜひこの機会にご体験ください。別府の夜に、心ほどける一杯を。

雪月花

大分を中心に、旬の食材を厳選した和懐石をご提供。

熟練の料理人が織りなす繊細で上品な味わいをご堪能いただけます。

「絶景」や「温泉」とともに、食でも贅沢なひとときを演出します。

衛藤 大地 / 雪月花 料理長

地元・大分の旅館や割烹料理店で研鑽を重ねてきた料理人。旬を映す季節感と土地ならではの食材選びにこだわりながら、一皿一皿に真心を込める姿勢は一貫しています。常にお客様の満足を第一に考え、その時々の“最もおいしいかたち”を追い求めています。

