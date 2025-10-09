「東南アジア食品市場の最新トレンドと拡大するビジネスチャンス」と題して、（株）ローランド・ベルガー プリンシパル／ジャパンデスク統括 下村 健一氏によるセミナーを2025年11月21日(金)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

【フードテックとウェルネスが牽引する成長市場】


東南アジア食品市場の最新トレンドと拡大するビジネスチャンス


～日系企業が取るべきポジショニングと成長戦略～


[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25567



[講　師]


株式会社ローランド・ベルガー　プリンシパル／ジャパンデスク統括　


下村　健一　氏



[日　時]


２０２５年１１月２１日（金）　午前１０時～１２時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


東南アジア食品市場は、生活水準の向上、デジタル受容性の高さを背景に大きな構造変化を遂げています。


本講演では、健康志向の高まりによるウェルネス市場の拡大、代替タンパクを中心としたフードテックの進展、そしてEC・オンラインチャネルの普及による流通のデジタル化など、主要トレンドを多角的に取り上げます。


加えて、中国ブランドの台頭や財閥によるバリューチェーン統合、PB商品の拡充など競争環境の変化も分析。さらに、伝統的小売の変容やサプライチェーン構造の再編にも注目し、こうした市場変化を踏まえたうえで、日系企業が今後取るべきポジショニングと成長の方向性を提示します。



１．健康食品・サプリメントといったウェルネス市場の拡大


２．代替タンパクを中心としたフードテックの隆盛


３．EC・オンラインプラットフォームによる流通構造のデジタル化


４．中国ブランドの東南アジア侵攻


５．財閥によるバリューチェーン統合・PB拡大


６．伝統的小売の変容


７．サプライチェーンの構造変化


８．質疑応答／名刺交換





