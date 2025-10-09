FP相談サービスを利用された「お客さまの声」をもとに接客マナーのスペシャリスト「マナーマイスター」が決定

株式会社ＦＰパートナー

無料FP相談サービス「マネードクター」を運営する株式会社ＦＰパートナー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：黒木 勉、証券コード：7388、以下「当社」）は、2025年9月29日（月）、浅草公会堂（東京都台東区）にて、「マナーマイスター認定」表彰式を開催しました。本認定は、当社の「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、お客さま対応マナーやスキル向上を目的として、2017年より毎年実施している社内表彰制度です。

業務品質向上を目的とした「マナーマイスター認定」代表取締役社長 黒木勉（右から2番目）とマナーマイスター認定を受けた3名第１位に輝いた東北北海道コンサルティング支社 成田FP

当社ではお客さまにご満足いただけるFP相談を実現することを目的に、業務品質部門と営業支援部門が連携し、FP社員に対する接客マナーや販売スキルに関する研修を継続的に実施しています。特に「お客さまの声」を重要指標と位置づけ、当社FP相談サービスをご利用いただいたお客さまを対象にWEBアンケートを実施し、満足度やご意見を収集しております。アンケートでご回答いただいた「評価」や「ご意見」は、サービスの品質向上やFP社員の行動改善に積極的に活用しています。

またアンケートにおいて、お客さま対応や販売姿勢について評価の高かった社員３名を「マナーマイスター」として認定し、表彰しています。

マナーマイスターとしてお客さま満足度の向上をけん引

マナーマイスター認定を受けた３名には、今後も当社の品質向上、お客さま満足度の向上をけん引してほしいという期待を込め、トロフィーと表彰状を授与いたしました。受賞者が対応したお客さまからは、「ライフプランの全体的な考え方と、自分の事情に合わせた説明をしていただけたのが良かった」「親近感のわく対応だった」等のお声をいただいております。

マナーマイスターの認定を受けた３名は、ご評価への感謝と、今後もお客さま視点に立ち、心のこもったサービス提供に努めていく決意を新たにしました。また、表彰式に参加した社員は、受賞者の取り組みに深く感銘を受け、自らもお客さまにご満足いただける対応を目指す意識が高まりました。

今後も当社では、アンケート調査のほか、担当者による定期的な直接対話を通して、「お客さまの声」を大切にし、さらなる業務品質の向上と、信頼される企業づくりに努めてまいります。

【マナーマイスター選出方法】

アンケート対象者：当社HPよりFP相談をご予約、ご相談いただいたお客さま

アンケート方法：FP相談終了後、WEBにて「お客さま満足度アンケート」にご回答を依頼

アンケート集計期間：2024年11月期（2023年12月～2024年11月）

アンケート回答総数：2,058件

お客さま本位の業務運営方針 https://fpp.jp/overview/fiduciary/

マネードクターとは

「マネードクター」とは、保険相談・資産形成・貯蓄方法・教育資金・住宅ローン・相続対策等、お金に関するあらゆることを当社所属のファイナンシャルプランナー（FP）に無料で何度でもご相談いただけるサービスです。お客さまのライフプランをもとに、適切なアドバイスをしてまいります。また、地域に根差したサービスの提供ができるよう、全国47都道府県に拠点展開しております。システムセキュリティ体制や顧客情報の安全管理体制も整備しておりますので、安心してご相談いただけます。マネードクターはお一人おひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。

株式会社ＦＰパートナーについて

【会社概要】

社名： 株式会社ＦＰパートナー

本社所在地： 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング 5F

代表者： 代表取締役社長 黒木勉

事業内容： 保険代理業、金融商品仲介業、金融商品に関するファイナンシャル・プランニング業務

設立： 2009年12月

「ＦＰパートナー」 https://fpp.jp/(https://fpp.jp/)

「マネードクター」 https://fp-moneydoctor.com/