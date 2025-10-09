【11月5日(水)開催】Helpfeel主催オンラインセミナー「AIでコンタクトセンターはどう変わる？業務効率だけで終わらせない、自己解決の仕組み化」にOneboxが共催・登壇

Onebox株式会社

メール起点のDXツール『yaritori（ヤリトリ）(https://yaritori.jp/)』を提供するOnebox株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：奥村 恒太、以下：Onebox）は、2025年11月5日（水）に開催される株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役/CEO：洛西 一周）主催のオンラインセミナー「AIでコンタクトセンターはどう変わる？ 業務効率だけで終わらせない、自己解決の仕組み化」に共催企業として参加いたします。

同セミナーには、AIやカスタマーサポート領域に精通した12社が登壇し、「業務効率だけで終わらせないAI活用」をテーマに、問い合わせ削減とCX向上を同時に実現するためのナレッジ基盤・FAQ改善の最前線をご紹介します。

Oneboxからは、ビジネス統括部 部長の樋浦が登壇し、「AIエージェント導入で実現する『メール対応』効率化と質の向上」をテーマに講演いたします。（10:35-11:00頃を予定）

■ セミナー詳細・お申し込みはこちら

https://www.helpfeel.com/hf-seminar-20251105/onebox(https://www.helpfeel.com/hf-seminar-20251105/onebox)

セミナー概要

急速に進化する生成AIとナレッジマネジメントは、コンタクトセンターの役割を根本から変えつつあります。しかし多くの現場では、「業務効率化」で導入が止まり、顧客体験（CX）向上や自己解決率の改善にまでつながっていないのが実情です。

本セミナーでは、「業務効率だけで終わらせないAI活用」をテーマに、問い合わせ削減とCX向上を同時に実現するためのナレッジ基盤・FAQ改善の最前線をご紹介します。AIやカスタマーサポート領域に精通した複数の企業が登壇し、自己解決率を高めるための最新事例と実践的なアプローチを共有。現場課題の突破口となる具体的なヒントを、明日から活かせるかたちでお届けします。

Onebox登壇情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55109/table/73_1_29549a75261551e3fb89c969825ba1fe.jpg?v=202510090428 ]

■ 登壇タイトル：

AIエージェント導入で実現する『メール対応』効率化と質の向上

■ 登壇時間：

2025年11月5日（水）10:35～11:00

■ 登壇内容：

生成AIの次の進化として注目が集まっている「AIエージェント」。さまざまな業務で導入が進められ、業務効率化と質の向上を実現しています。とくにAIエージェントは、業務の再現性が高く反復的なタスクへの活用が効果的で、Oneboxが創業以来取り組む「メール対応の効率化」を加速させるうえで強力なツールです。

しかし、うまく活用できている企業は少ないのが現状です。本セッションでは、AIエージェントの基礎知識から、メール対応業務効率化のためのAIエージェント活用方法をご紹介します。

■ 登壇者プロフィール：

Onebox株式会社 ビジネス統括部 部長 樋浦 耕治

住宅関連の専門商社に新卒入社。ハウスメーカー、不動産会社向けの法人営業に従事。2019年よりスタートアップ企業で新規営業などを経験し、2022年よりOnebox株式会社でビジネスサイド全般を担当

Onebox株式会社について

2020年3月創業のAI・DXスタートアップ企業です。AI・DXについての情報発信からツール提供まで一気通貫で実施しています。

■ 事業内容

1. メールDXツール『yaritori(https://yaritori.jp/)』

メール対応の効率化から始めるAI DXツールです。AIエージェントと協働し、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信などをワンストップで実行できます。

2. オンラインアシスタント『yaritori アシスト(https://yaritori.jp/assistant/)』

最先端のAI技術などを活用し、非コア業務の代行や業務プロセスの改善を実現するオンラインアシスタントサービスです。

3. 法人・ビジネスカード比較メディア『FUKUROU(https://fukurou.yaritori.jp/card/)』

中小企業向けにAI・DXなどの最新テクノロジー情報を発信。法人・ビジネスカードの選び方を支援する比較メディアなどを運営しています。

■ 会社概要

会社名 ：Onebox株式会社

公式サイト：https://onebox.tokyo/

代表取締役：奥村 恒太

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番８号 渋谷道玄坂東急ビル２階