山本舞香、ALAN SHIRAHAMAが登壇！大阪・名古屋でUMBRO HOUSE の POP UP を10月15日（水）より開催

UMBRO 誕生の地であるイングランドのライフスタイルやスポーツ文化からインスパイアされた新たなライフスタイルブランド "UMBRO HOUSE(https://umbro1924.jp/)"

創業100 年のUMBRO の根元にはテーラーから創業したという歴史があります。その後はスポーツ業界へ進出し、その革新的なデザインやクオリティの高さにおいて急激に世の中に認知を広めました。UMBRO HOUSE ではその歴史を紐解き、オーセンティックなディテール使いや、熱狂的なファンカルチャー（フーリンガンカルチャー）の要素、スポーツウエアの知見から得た機能性などを取り入れた新しいスタイルを提案していきます。

テーラーからスポーツ業界へ、変化を恐れず挑戦をしたUMBRO 創業者ハンフリーズ兄弟に敬意を示した新たなブランドです。

POP UP イベント情報

UMBRO HOUSEが阪急うめだ本店とタカシマヤ ゲートタワーモールで期間限定のPOP UPを開催します！POP UPではUMBRO HOUSE 25-26FW COLLECTIONに加えて、「MR. MEN LITTLE MISS × UMBRO HOUSE」やグラフィックデザイナー・アートディレクター・コラージュアーティストとして世界で活躍する「河村康輔氏×UMBRO」のコラボ商品を販売します。

そして、UMBRO HOUSE のPOP UP EVENT を盛り上げるために阪急うめだ本店にはALAN SHIRAHAMA氏、タカシマヤ ゲートタワーモールにはUMBRO HOUSEのアンバサダー山本舞香氏が登壇します。

阪急うめだ本店 8階 GREEN AGE コトコトステージ81

所在地：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

開催期間：2025年10月15日(水) ～ 10月21日(火)

営業時間：10:00～20:00

タカシマヤ ゲートタワーモール 4階イベントスペース

所在地：〒450-6614 愛知県名古屋市中村区名駅一町目1番3号

開催期間：2025年10月15日(水) ～ 10月28日(火)

営業時間：10:00～21:00 ※イベント最終日のみ20:00まで

特典について

〈ALAN SHIRAHAMA〉

【開催日時】

・10月21日（火） 11:00～

・10月21日（火） 13:00～

・10月21日（火） 15:00～

【開催場所】

阪急うめだ本店 8階 コミュニティパーク

【イベント内容】

・トークショー

・2ショット撮影

・サイン入りステッカーのお渡し（※トークショー内で抽選）

※トークショーは着席でのご観覧となりますが、一部立ち見の場合もございます。

※ゲストへのプレゼントは受け取りできかねますので、ご遠慮ください。

※ゲストやお客様の安全確保のため、過度な接触は固くお断りいたします。

【イベント参加条件】

コトコトステージ81売場において、下記日程で商品を1回のお会計で税込33,000円以上お買い上げのお客様に、イべントにご参加いただける参加券をお渡しいたします。

１.10月21日（火）１.11:00～ → お買い上げ対象日：10月20日（月）10時～20時

２.10月21日（火）２.13:00～ → お買い上げ対象日：10月15日（水）10時～20時

３.10月21日（火）３.15:00～ → お買い上げ対象日：10月18日（土）10時～20時

お客様を抽選（WEB）にて承ります。ご当選された方のみイベントにご参加いただけます。

【抽選応募期間】10月8日（水）午前11時～10月12日（日）午後11時59分まで

【当落発表】10月13日（月）午後6時より順次

抽選参加へのご応募・詳細はこちら＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1759734723231)

※イベント参加には抽選参加へのご応募が必須となります。

※お一人様につき、一回のみのご応募となります。

イベント詳細につきましては、阪急うめだ本店の公式SNSにてご確認をお願いします。

〈山本舞香〉

【登壇日時】

・10月25日（土）11:00～

・10月25日（土）13:00～

・10月25日（土）15:00～

【開催場所】

タカシマヤ ゲートタワーモール 4階イベントスペース UMBRO HOUSE POP UP STORE

【定員】

150名（各回50名）

【イベント内容】

・2ショット撮影会

・サイン入りステッカーのプレゼント

※ゲストへのプレゼントは受け取りできかねますので、ご遠慮ください。

※ゲストやお客様の安全確保のため、過度な接触は固くお断りいたします。

【イベント参加条件】

お買い上げ対象期間中に、タカシマヤ ゲートタワーモール 4階イベントスペースにおいて、

UMBRO HOUSEの商品を1回のお会計で税込33,000円以上ご購入のお客様から先着で整理券を

配布します。

お買い上げ対象期間：10月15日（水）～10月24日（金）

イベント詳細につきましては、タカシマヤ ゲートタワーモールの公式SNSにてご確認をお願いします。

25-26FW UMBRO HOUSE POP UP STORE

「UMBRO HOUSE」のPOP UPでは、25-26FW新商品の販売に加えて、イギリスの絵本から生まれ、世界中で愛されている株式会社サンリオが保有するキャラクター「MR. MEN LITTLE MISS」のコラボレーション商品も発売。数量限定のコラボ商品には、キャップやTシャツ、スウェットなど6種類が新登場。

UMBRO HOUSE×MR. MEN LITTLE MISS

1,2段目左上から「Mr. Men Little Miss × UMBRO HOUSE t-shirt \9,900(税込)」「Mr. Men Little Miss × UMBRO HOUSE ringer t-shirt \10,450(税込)」「Mr. Men Little Miss × UMBRO HOUSE 6 panel cap １. \8,800(税込)」3,4段目左下から「Mr. Men Little Miss × UMBRO HOUSE sweat top １.２. \16,500(税込)」「Mr. Men Little Miss × UMBRO HOUSE 6 panel cap ２. \8,800(税込)」

UMBRO HOUSE の POP UPでは、「MR. MEN LITTLE MISS」とのコラボを記念してPOP UP 限定のショッパーやステッカー、マグカップなどコラボノベルティを先着でご用意しております。

また、グラフィックデザイナー・アートディレクター・コラージュアーティストとして世界で活躍する河村康輔氏とUMBROがスペシャルコラボを展開。

10月11日（土）11:00より原宿のセレクトショップ「Kinetics」ポップアップイベント(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000416.000035942.html)にて、コラボTシャツ・スウェットパーカーを数量限定で販売します。

河村康輔氏×UMBRO

1,2段目左上から「Kosuke Kawamura × UMBRO Hoodie１. \22,000(税込)」「Kosuke Kawamura × UMBRO Hoodie２. \20,900(税込)」 3,4段目左上から「Kosuke Kawamura × UMBRO T-shirt２. \11,000(税込)」「Kosuke Kawamura × UMBRO T-shirt１. \13,200(税込)」

UMNRO HOUSE公式サイト/SNSの概要

公式サイト｜https://umbro1924.jp/

公式Instagram｜https://www.instagram.com/umbrohouse/

イベントに関するご質問は、UMBRO HOUSE公式サイトの問い合わせフォームより

お問い合わせください。

(C)2025 THOIP APPROVAL NO. L663391