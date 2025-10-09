「ABEMA」の大人気番組『ラブキャッチャージャパン』シリーズとのタイアップ企画　『マネーの2択クイズに挑戦！答えを知る金狼を見破れ！』公開のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人）が運営する公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ!」は、新しい未来のテレビ「ABEMA」の人気恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン』シリーズとのタイアップによる新企画『マネーの2択クイズに挑戦！答えを知る金狼を見破れ！』を2025年10月7日（火）に公開しましたので、お知らせします。

『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショーです。今回の特別企画「マネーの2択クイズに挑戦！答えを知る金狼を見破れ！」では、シーズン1で注目を集めた参加者たちが再び登場。番組の世界観をそのままに、リアルな金銭感覚を交えながら、参加者の洞察力が試される2択形式のクイズに挑みます。MCにはタレントの大倉士門さんと、節約・投資系ユーチューバーの節約オタクふゆこさんが登場し、楽しみながらお金の知識も身につく“マネー×エンタメ”の新感覚リアリティーショーをお届けします。

なお、本企画は2025年7月に公開した「ABEMA」の大人気番組『さよならプロポーズ』シリーズとのタイアップ企画『目指せ貯金1,000万円！恋リア夫婦のリアル家計簿を覗き見！』に続く第2弾の企画となります。

公式 YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ!」は証券会社が運営する公式YouTubeチャンネル※1の中で登録者数No.1※2であり、多くの方に資産形成に役立つコンテンツを届けてきました。直近では、アイドルやアニメ、呪物などさまざまな「推し」があるゲストたちと節約のプロ・くらま氏がお金の使い道について徹底討論する「マネーチョイス」や、「投資」をテーマに10～20代の3姉妹の日常を描いたショートドラマ「モノイリ3姉妹」等のシリーズ企画により、2025年8月にはチャンネル登録者数が50万人を突破するなど、若年層をはじめとした多くの視聴者に楽しみながら学んでいただける動画を提供しています。

今後も「投資をはじめるなら、まずビジネスドライブ!を見よう」と思っていただけるよう、従来の金融機関のイメージを覆す、革新的なコンテンツを提供するように努めていきます。

※1 チャンネル名称に“各社名”の記載がある、各証券会社が運営する投資情報系チャンネルを含む

YouTubeチャンネル

※2 YouTubeチャンネルを運営する証券会社のうち、チャンネル登録者数上位10社

(SMBC日興証券、SBI証券、大和証券、東海東京証券、野村證券、松井証券、

マネックス証券、みずほ証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券(五十音順))の

YouTubeチャンネルを対象に比較。（2025年10月9日現在、当社調べ）

■『マネーの2択クイズに挑戦！答えを知る金狼を見破れ！』配信概要

放送日時：2025年10月7日（火）16時～

放送URL：https://www.youtube.com/watch?v=cqCe_IDQ-Fw

【SBI証券公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ!」について】

「ビジネスドライブ!」は、当社が運営するオウンドチャンネルです。投資初心者や若年層に向けた資産形成に関する知識やノウハウを、動画を通じてわかりやすく提供することを目的に、多数の実用的コンテンツを展開しています。今回のタイアップを通じて、金融情報にまだ馴染みのない若年層に対しても、日常生活の延長線上で資産形成に関心を持つきっかけづくりを目指します。

URL：https://www.youtube.com/@bysbi4805?sub_confirmation=1

【「ABEMA」について】

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1※を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

※ 2024年10月時点、ABEMA調べ

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」

