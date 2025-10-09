「L.Biz松山一番町」ZEB ReadyおよびBELS認証取得

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）及びグループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）では、オフィスビルシリーズ「L.Biz」を展開しております。当シリーズで2025年12月に竣工予定の「L.Biz松山一番町」（愛媛県松山市）において、優れた環境性能を備えた建物に与えられる「ZEB Ready」の認証を取得しました。合わせまして、省エネ性能表示制度「BELS」の最高ランクである「6つ星」の評価を取得しましたのでお知らせいたします。

オフィスビルシリーズ「L.Biz」とは

タカラレーベンでは、新築分譲マンション事業において、住まう方々の「人生＝Leben」まで考え抜いたメインブランドの「LEBEN」を全国各地で展開しています。

その住まいづくりのノウハウをオフィスビルに生かし、企業のリーダーが選び、集う、ビジネス空間で、サクセスを創造するオフィスビルシリーズ「L.Biz」を展開しております。大規模ビルとはマーケットが異なるコンパクトビルとして、安定的な稼働が見込まれる物件を、東京駅周辺などの都心部を中心に開発を行っています。一棟利用需要や中堅・小規模企業のオフィス需要など幅広いニーズに対応可能であり、経済動向や、働き方の変化といった外部環境に大きく影響されない安定性を実現しています。

「L.Biz松山一番町」は、戸田建設株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：大谷清介）の設計・施工のもと「L.Biz」シリーズにおける中四国エリア初の供給物件となり、1階を商業テナント、2～14階はオフィステナントの入居を想定しており、募集に関してはジョーンズ ラング ラサール株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：河西利信）に委託しております。

「BELS」とは

省エネ性能表示制度「BELS（Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）」は、建築物省エネルギー性能表示制度の略称で、省エネルギー性能に特化した評価・表示制度です。建築物の一次エネルギー消費量に基づきBELS評価機関が評価し、省エネルギー性能を表示する制度です。今回、当物件においては最高ランクである「6つ星」の評価を取得しました。

評価されたポイント

当物件は、ZEB（Net Zero Energy Building/ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた建築物である「ZEB Ready」の認証を取得いたしました。建物外皮の高断熱化の取組みとして、一般的な建物と比較して断熱材の強化及び複層ガラス（Low-eガラス）を使用し、空調負荷を低減する計画としました。加えて、空調室内機は、人・床温度検知機能付きで効率化と省エネを図り、CO2センサー付き全熱交換機やLED照明器具（調光制御人感センサー付き）を採用することにより、再生可能エネルギーを除いたエネルギーの削減率59%を実現しました。

当社グループでは、「再生可能エネルギーの安定供給と利用促進」をマテリアリティ（重要課題）として特定し「環境性能認証の取得：5棟」を2025年度の目標として設定しております。引き続き、供給する物件において「BELS」認証を含む環境性能認証の取得を推進してまいります。

今後も「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というOur Purpose（存在意義）を掲げる企業として、当社グループでは環境に配慮した建物と空間を提供し、脱炭素社会の実現に寄与できるよう努めてまいります。

『ZEB』とは

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称で、「ゼブ」と呼びます。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。

建物の中では人が活動しているため、エネルギー消費量を完全にゼロにすることはできませんが、省エネによって使うエネルギーを減らし、創エネによって使う分のエネルギーをつくることで、エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロにすることができます。

出典：環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/(https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/)）

建物概要

物件名称 ： L.Biz松山一番町

所在地 ： 愛媛県松山市一番町4丁目1-3

交通 ： 伊予鉄道JR松山駅前線「県庁前」駅徒歩1分、伊予鉄バス「大街道」バス停徒歩2分

構造・規模 ： 地上14階 塔屋1階・鉄骨造

敷地面積 ： 1,215.69平方メートル

駐車場 ： 機械式 最大32台

竣工 ： 2025年12月予定

会社概要（MIRARTHホールディングス）

商号 ： MIRARTHホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役 島田 和一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉄鋼ビルディング16階

設立 ： 1972年9月

事業内容 ： グループ会社の経営管理等

資本金 ： 9,056百万円

URL ： https://mirarth.co.jp

会社概要（タカラレーベン）

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp/

会社概要（戸田建設）

商号 ： 戸田建設株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 清介

所在地 ： 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目7番1号

設立 ： 1936年7月

事業内容 ： 建築事業、土木事業、海外事業、投資開発事業、再生可能エネルギー事業

資本金 ： 230億円

URL ： https://www.toda.co.jp/

会社概要（ジョーンズ ラング ラサール）

商号 ： ジョーンズ ラング ラサール株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 河西 利信

所在地 ： 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

設立 ： 1985年4月

事業内容 ： 総合不動産サービス

資本金 ： 1億9,500万円

URL ： https://www.joneslanglasalle.co.jp/

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/